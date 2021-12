La grande illusion

L’anglais et le français ont officiellement un statut égal au Nouveau-Brunswick. Dans les faits, ce n’est pas et ce ne sera sans doute jamais le cas.

L’Acadie Nouvelle a publié lundi un grand dossier portant sur le bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick, plus de 50 ans après sa naissance sous l’impulsion de l’ancien premier ministre Louis J. Robichaud. Notre journaliste Justin Dupuis a parlé à des experts, à une ex-commissaire aux langues officielles de même qu’à deux anciens premiers ministres, le libéral Brian Gallant et le progressiste-conservateur Bernard Lord.

Le premier ministre actuel, Blaine Higgs, a toutefois décliné notre demande d’entrevue. Une autre preuve, si besoin était, du fait que la question linguistique dans notre province est vue au gouvernement comme un problème politique et non pas comme une grande fierté, comme ce devrait pourtant l’être.

Blaine Higgs est loin d’être le premier chef politique à se méfier de cet enjeu. À la fin des années 1980, le libéral Frank McKenna avait déclaré que les langues officielles sont sources de division au Nouveau-Brunswick et qu’il vaut mieux pour les politiciens d’en parler publiquement le moins souvent possible.

Résultat, les gouvernements qui se sont succédé ont rarement pris les devants. Ils agissent ou se défilent quand l’actualité ne leur laisse pas le choix, au gré des crises et des controverses.

Cette dynamique particulière a néanmoins permis aux Acadiens d’obtenir des gains importants au cours des années. Sous Frank McKenna, le principe de l’égalité entre les communautés francophones et anglophones a été enchâssé dans la constitution. Sous Bernard Lord, une nouvelle Loi sur les langues officielles a été adoptée.

Dans les deux cas, ça ne s’est pas fait dans la joie et l’allégresse. M. McKenna s’est longtemps fait tordre un bras avant de se résoudre à agir. Quant à M. Lord, il avait été clair à son arrivée au pouvoir, en 1999, que renforcer la Loi sur les langues officielles n’était pas une priorité.

Par ailleurs, le sort des Acadiens néo-brunswickois est enviable en comparaison avec celui des francophones des autres provinces à majorité anglophone. Cela est autant dû aux protections législatives et constitutionnelles que nous avons réussi à arracher au cours des décennies que par notre poids démographique et électoral.

Néanmoins, le fait demeure que plus de 50 ans après l’adoption par Louis J. Robichaud de sa Loi sur les langues officielles du N.-B., le bilinguisme officiel est mal compris par plusieurs, rejeté par une bruyante minorité et est considéré comme étant une patate chaude par les gouvernements.

Il est traité par les politiciens comme une tare vaguement honteuse, auquel il ne faut pas accorder trop d’importance ni d’attention. Les progressistes-conservateurs ne veulent pas voir la partie la plus intolérante de leur base – celle qu’ils disputent à la People’s Alliance – se braquer contre eux. Les libéraux craignent d’être trop identifiés aux Acadiens et d’ainsi nuire à leurs chances d’élire des députés dans le Nouveau-Brunswick anglophone, comme ce fût le cas sous Brian Gallant.

Le Nouveau-Brunswick assure le minimum pour donner le change. Les documents officiels (comme le budget, le discours du Trône, etc.) sont traduits. Par contre, tout ce qui dépasse l’accommodement de base est accueilli avec résistance. C’est encore plus vrai de nos jours, alors que l’exemple vient directement du premier ministre Blaine Higgs.

Publier un communiqué de presse en français portant sur les nouvelles restrictions liées à la COVID-19? Pas de problème. Trouver quelqu’un pour expliquer celles-ci en français pendant une conférence de presse? Inacceptable.

Les Acadiens ont réalisé des gains exceptionnels au fil du temps: la dualité en éducation, le bilinguisme officiel, etc. Néanmoins, il est triste de constater que l’objectif ultime – l’égalité réelle entre francophones et anglophones – soit loin d’être atteint et que les mentalités évoluent si peu.

La déclaration récente de Blaine Higgs dans laquelle il a critiqué le fait que le chef de l’opposition, Roger Melanson, parle français à l’Assemblée législative, n’aurait pas été reniée par J.C. Van Horne alors qu’il était chef de l’opposition à la fin des années 1960. Les positions de la People’s Alliance – qui a fait élire deux députés – auraient certainement été endossées par le parti antibilinguisme CoR dans les années 1980.

Au N.-B., le bilinguisme officiel prend la forme d’une grande illusion. Il suffit de gratter un peu pour découvrir que la vision et les principes qu’il sous-entend prennent la forme d’un mal nécessaire. En l’absence de volonté politique et populaire pour que ce qui est prévu dans la loi et dans la constitution devienne réalité, la priorité va plutôt à la mise en place d’accommodements.