L’événement de l’année au Nouveau-Brunswick est d’abord et avant tout un nombre, soit 148. Il s’agit du nombre de personnes décédées de la COVID-19 au cours des douze derniers mois dans la province, en date du 29 décembre. Un nombre derrière lequel se cachent deuil, douleur et pleurs chez quantité de familles et de proches.

L’année qui se termine a été celle où la mort s’est invitée dans les bilans quotidiens de COVID-19 au Nouveau-Brunswick. La maladie avait fait beaucoup moins de ravages dans notre province en 2020, causant le trépas de neuf personnes.

Durant les 18 premiers mois de la pandémie, nous nous sommes collectivement démarqués par notre gestion de la pandémie. Le premier ministre Blaine Higgs a pris des décisions parfois impopulaires et souvent courageuses qui ont permis d’éviter le pire des deux premières vagues.

Il y a eu des moments difficiles, notamment à la suite de la période des Fêtes de 2020. Des régions ont été confinées plus souvent qu’à leur tour (le Madawaska et le Restigouche, en particulier). C’est toutefois à compter de cet été que tout a basculé.

L’histoire est à ce point-ci bien connue. Le 27 mai 2021, Fredericton a annoncé un plan prévoyant la levée complète des règles sanitaires à compter du 2 août, mais à condition que 75% des Néo-Brunswickois admissibles à la vaccination soient doublement vaccinés. Les restrictions ont toutefois été levées le 30 juillet, alors que l’objectif de 75% était encore loin d’avoir été atteint.

Encore aujourd’hui, ce retour hâtif à la vie normale s’explique mal. Le gouvernement a-t-il été aveuglé par la situation sanitaire envieuse de la province à ce moment-là? Voulait-il marquer un grand coup à temps pour la fête du Nouveau-Brunswick? S’agissait-il d’une décision politique visant à favoriser l’élection des conservateurs d’Erin O’Toole face à un Justin Trudeau qui faisait de la COVID-19 et de la vaccination un enjeu électoral?

Plus que la décision de baisser la garde, c’est l’attitude du premier ministre dans les semaines suivantes qui a été lourde de conséquences et qui doit être dénoncée.

Si 148 est le nombre de l’année, la vidéo mettant en vedette Blaine Higgs, la Dre Russell, le ministre Dominic Cardy, la mairesse de Fredericton Kate Rogers et le chef du Parti vert David Coon en train de danser joyeusement sur la scène de la fête du Nouveau-Brunswick, sans masque ni distanciation, est l’image de l’année.

Le gouvernement était déterminé à organiser une fête grandiose. Le budget de l’événement est passé de 20 000$ à 250 000$. Des dizaines de milliers de dollars ont été dépensés pour la promotion. Quelque 3000 personnes ont répondu à l’appel.

Cette fête de mauvais goût dans les circonstances a envoyé à la population le message erroné que la pandémie était terminée. Dans les semaines qui ont suivi, le nombre de nouveaux cas a connu une forte croissance. Pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la santé publique, le gouvernement a attendu le plus longtemps possible, après l’effondrement de la situation sanitaire en Alberta, avant de se résoudre à imposer de nouvelles mesures restrictives. Il a cessé d’imposer des mesures coupe-circuits.

Depuis cette fameuse célébration marquée par une danse des canards, de la bouffe, des rassemblements et des feux d’artifice, le nombre de cas de COVID-19 a explosé. La barre des 2000 cas actifs et des 400 nouveaux cas quotidiens a été franchie.

Surtout, la pandémie est devenue plus meurtrière. Depuis la danse des canards de M. Higgs, Dre Russell et compagnie, 111 personnes ont été fauchées par le coronavirus et ses variants, soit une moyenne de près d’un mort par jour (contre un mort aux douze jours de pandémie avant le 3 août).

Le Nouveau-Brunswick n’est plus une exception. La pandémie frappe ici aussi fort qu’ailleurs.

Le gouvernement Higgs a-t-il retenu les leçons de ses erreurs? Il est difficile de le croire. Ses récentes hésitations avant de resserrer les mesures avant Noël laissent croire qu’il continue de prendre certaines décisions en fonction de l’opinion publique.

Il a toutefois l’occasion de tourner la page. L’arrivée d’Omicron, plus contagieux mais moins mortel, frappe toutes les provinces. Nos actions et celles du gouvernement détermineront si 2022 sera aussi marquée par un nombre élevé de victimes et par un système de santé ébranlé ou par notre réussite collective.