Année charnière pour Blaine Higgs

Si la dernière année a été difficile pour le premier ministre, la prochaine s’annonce toutefois cruciale. Alors qu’il terminera la première moitié de son mandat, son gouvernement prendra des décisions qui auront des impacts à long terme.

Pour une troisième année consécutive, la pandémie sera l’enjeu majeur à surveiller. Alors que le gouvernement provincial a perdu le contrôle, abandonné le traçage de cas et cessé le dépistage systématique de tous les cas, il faudra voir quel impact tout cela aura sur un système hospitalier fragilisé et qui manquait déjà de personnel bien avant le début de la pandémie.

Cela dit, l’administration Higgs semble déterminée à ne plus laisser la pandémie dicter l’actualité politique. Après une année pendant laquelle elle a planifié des changements en santé, en éducation, en gouvernance locale et à la Loi sur les langues officielles, le moment est venu de passer à l’action.

Enfants et retour en classe. Le gouvernement Higgs hésite à imposer des mesures draconiennes en raison de sa crainte de se mettre une partie de la population à dos. Il fait toutefois exception pour les enfants, à qui il impose une nouvelle fois l’école virtuelle et à qui il limite ou interdit la pratique de plusieurs sports.

Les enfants âgés de 5 à 11 ans auront dans les prochaines semaines la possibilité de recevoir une deuxième dose de vaccin. Nous espérons que le gouvernement desserrera bientôt son étau à leur endroit. Il s’agit de la tranche de la population la moins susceptible d’être hospitalisée en raison de la COVID-19. C’est un non-sens qu’elle subisse les restrictions les plus sévères de toute la province.

Gouvernance locale. Le ministre Daniel Allain a annoncé son intention de regrouper et de fusionner 104 municipalités et 236 districts de services locaux. Celles-ci auront lieu dès cette année. Les électeurs seront appelés aux urnes en novembre dans la majorité de ces communautés.

Plus important encore, des changements seront annoncés d’ici ce printemps au mode de financement des municipalités, tant pour les impôts fonciers que pour la subvention de financement. Le ministre Allain saura-t-il résister aux pressions de ceux qui souhaitent un système qui favorisera les plus grandes municipalités et les grandes entreprises au détriment des communautés rurales?

Langues officielles. La révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick est terminée et le rapport de la commission est désormais entre les mains du gouvernement. Le premier ministre Blaine Higgs a refusé de réagir aux conclusions, préférant attendre le dépôt de la deuxième partie (à propos de l’immersion française).

Il n’a toutefois rien fait pour rassurer les francophones sur ses intentions. Son refus de nommer un porte-parole politique bilingue pour les dossiers concernant la COVID-19, son mépris affiché concernant l’utilisation de la langue de Molière à l’Assemblée législative et le fait qu’il a cessé de suivre des cours de français laissent au contraire craindre le pire.

Crise du logement. Le Nouveau-Brunswick est la province qui en fait le moins pour protéger ses locataires en position vulnérable. Le premier ministre s’en remet aveuglément aux forces du marché et refuse d’intervenir de la même façon que le font la plupart des autres provinces, et ce, malgré les nombreux témoignages de gens victimes de hausses indécentes de leur loyer.

La situation représente néanmoins une épine au pied du gouvernement, au point où il a donné l’illusion d’agir l’année dernière en commandant à sa fonction publique un rapport. Sans surprise, celui-ci ne recommande pas un contrôle des loyers.

En fait, la seule idée en laquelle croit le gouvernement est l’élimination d’une taxe sur les résidences non occupées par le propriétaire, surnommée la «double taxe» par ses critiques. Il existe un lobby bien organisé qui risque de faire plier le gouvernement. Or, rien ne laisse croire qu’un tel cadeau des contribuables mettra fin à la crise.

Le bien de la population. Le premier ministre continuera-t-il de défendre aveuglément son ancien employeur – la famille Irving – au détriment des contribuables, comme il l’a fait en 2021 en tentant de favoriser une hausse de sa marge bénéficiaire sur le prix des carburants et en empêchant toute hausse des redevances forestières? Privilégiera-t-il encore une fois le remboursement de la dette aux programmes d’aide? La ministre de la Santé Dorothy Shephard accordera-t-elle plus d’égard aux personnes atteintes de la maladie mystérieuse?

Nous ne sommes pas optimistes.

Alors que le Nouveau-Brunswick est frappé durement par la pandémie, nous avons pourtant plus que jamais besoin d’un gouvernement moins comptable et plus humain.