Des villes centres plus fortes

Si la réforme à venir de la gouvernance locale a été généralement bien accueillie, il reste des poches de résistance disséminées un peu partout. Leurs contre-propositions ont cependant peu de chances d’être acceptées, en raison d’un malentendu dont le ministre Daniel Allain est en partie responsable.

Le monde municipal subira une grande transformation cette année, alors que des centaines de communautés seront fusionnées les unes aux autres. Le nombre de gouvernements locaux passera de 104 à 78. Les 236 districts de services locaux seront regroupés en seulement 12 districts ruraux. Un peu plus de 150 000 Néo-Brunswickois vivant présentement dans une localité non incorporée deviendront bientôt résidents d’une entité municipale. C’est énorme.

Le livre blanc qui détaille la réforme à venir a été généralement bien accueilli au Nouveau-Brunswick. On ne compte que quelques communautés fermement opposées à la réforme et dont les représentants sont déterminés à se battre pour empêcher celle-ci. Il s’agit généralement de municipalités qui ont en commun d’être bien gérées, avec un taux de taxe peu élevé et qui ne veulent pas être avalées par une municipalité plus populeuse.

Pour mener leur cause à bien, elles s’appuient sur le fait que les critères de base du rapport Finn (publié en 2008) ont été retenus par le ministre Allain afin de déterminer ce qu’est une communauté viable. Selon ces critères, la cible est un minimum de 4000 citoyens ou une assiette fiscale de plus de 200 millions $.

Or, des communautés comme Atholville et Saint-André dépassent déjà l’un ou les deux seuils et seront malgré tout fusionnées. À l’inverse, d’autres villages ne l’atteignent pas. Les exemples de Fredericton Junction et de Tracy, deux petites communautés avec une faible assiette fiscale, et qui échappent pourtant aux fusions, sont régulièrement cités en exemple par les opposants.

Cela provoque un sentiment d’injustice et l’impression qu’il y a deux poids deux mesures. «On se dit que ce qui est bon pour l’un est bon pour l’autre», a indiqué dans nos pages la mairesse de Lac-Baker, Roseline Pelletier, qui mène le combat pour empêcher la fusion de son village avec Haut-Madawaska.

L’ennui pour les critiques de la réforme est que celle-ci comprend un objectif qui n’est pas présenté de façon explicite dans le livre blanc, soit de renforcer les villes centres.

Atholville, en particulier, est un cas d’espèce. Sa prospérité vient du fait qu’elle est située tout près d’une ville beaucoup plus populeuse (Campbellton) et au taux de taxe plus élevé.

Les élus d’Atholville ont ainsi beau jeu de mettre en valeur le succès de leur communauté. Des commerces comme Walmart et Canadian Tire, de même que l’usine AV Cell, ne s’y seraient jamais installés si le village était situé à 50 km de Campbellton.

Dans ce cas-ci, la croissance économique d’une communauté se fait directement aux dépens de l’autre. C’est un peu le même scénario à Saint-André-de-Madawaska, où on retrouve une importante usine McCain et, plus récemment, des mines de bitcoins.

Nulle part dans le livre blanc n’est-il indiqué que le ministre Allain a un préjugé favorable pour les villes centres. Ses actions suggèrent par contre le contraire.

Atholville pourrait hypothétiquement proposer une fusion avec Tide Head, Dalhousie, Saint-Quentin et Belledune, qu’elle serait quand même rejetée par M. Allain. En effet, cela ne règlerait en rien le problème principal, soit la viabilité de son imposant voisin.

Dans une lettre ouverte publiée cette semaine, Daniel Allain explique, sans donner d’exemples spécifiques, avoir rejeté certaines suggestions parce qu’elles ne respectaient pas le cadre de sa réforme ou parce que celle déjà prévue est «considérée comme étant meilleure pour les communautés impliquées».

Le livre blanc précise aussi que la règle des 4000 citoyens et des 200 millions $ en assiette fiscale ne doit pas être vue comme étant absolue. Le ministre tient compte d’autres facteurs, notamment les communautés d’intérêts et le partage des coûts des services.

Ces paragraphes semblent avoir été écrits directement en pensant à Atholville-Campbellton, mais aussi Saint-André-Grand-Sault et même Lac-Baker-Haut-Madawaska ainsi que Pointe-du-Chêne-Shediac.

Les villes sont les moteurs de leur région. Nous appuyons la volonté de Daniel Allain de les renforcer. Le ministre aurait néanmoins intérêt à être plus clair. Les résidents des communautés voisines des plus grandes villes ont le droit de mieux comprendre pourquoi elles seront fusionnées de force même si elles ont fait la démonstration quelles sont bien viables.