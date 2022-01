Voulons-nous vraiment plus de producteurs de cryptomonnaie?

Il a fait froid – très froid – au Nouveau-Brunswick au cours de la dernière semaine, le tout entrecoupé de tempêtes de neige. Rien d’anormal, c’est l’hiver. Cela a néanmoins mis Énergie NB dans une situation difficile et mis en lumière la nécessité pour le gouvernement provincial de déterminer plus tôt que tard ses priorités en ce qui a trait à la vente d’énergie.

L’électricité n’est pas un bien infini. Il faut la produire et cela coûte cher. Énergie NB a aussi une capacité de production maximale, au-delà de laquelle elle doit se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement encore plus coûteuses.

Le 11 janvier, alors qu’un froid glacial enveloppait notre province, Énergie NB a demandé à ses clients de prendre des mesures afin de diminuer leur consommation d’électricité. L’objectif était d’éviter d’avoir recours à une énergie plus chère et polluante afin d’être en mesure de répondre aux besoins énergétiques de chacun.

La demande en électricité ayant frôlé un record historique, nous avons été invités à ne pas utiliser nos appareils électroménagers pendant les heures de pointe (de 6h à 9h et de 16h à 20h), à prendre des douches plus courtes et à réduire la température de la maison la nuit et dans les pièces inoccupées.

Les grandes entreprises ont aussi été appelées à collaborer, par exemple en réorganisant leurs horaires afin d’éviter de dépenser trop d’énergie pendant les heures de pointe.

Bref, toute une gymnastique doit être mise en place pour permettre de servir tout le Nouveau-Brunswick à un coût raisonnable.

C’est par contre là que le bât blesse. On nous demande de faire des choix que le gouverne­ment provincial refuse lui-même de faire.

Peu avant le début de la vague de froid, une compagnie de Vancouver, HIVE Blockchain, a vanté dans nos pages son projet de construire des usines à bitcoins à Saint-André (près de Grand-Sault). Les bitcoins sont une cryptomonnaie. Pour en acquérir, il faut mettre à l’œuvre des milliers de puissants ordinateurs.

Ceux-ci dépensent une tonne d’énergie. Le maire de Saint-André, Marcel Levesque, s’est réjoui dans nos pages des revenus en taxe foncière que les mines de bitcoins apporteront à sa municipalité et des emplois qui seront créés.

Il a aussi reconnu qu’avec l’énergie qui est dévorée par cette mine, cela aura des impacts sur l’ensemble du Nouveau-Brunswick.

HIVE Blockchain n’a pas choisi Saint-André pour installer ses ordinateurs en raison d’une quelconque expertise en monnaie virtuelle ou même en informatique dans la région. Les entreprises comme HIVE cherchent toujours la même chose: de l’électricité pas chère et facilement accessible, de même qu’un climat plutôt frais (les ordinateurs produisent ensemble beaucoup de chaleur).

Les entreprises de cryptomonnaie se sont d’ailleurs d’abord tournées en grand nombre vers le Québec, où les tarifs d’électricité sont parmi les plus bas en Amérique du Nord. Hydro-Québec a fini par cesser d’offrir des tarifs préférentiels à de nouveaux joueurs dans cette industrie. C’est ce qui explique en partie cet intérêt nouveau pour le Nouveau-Brunswick.

Cela pose un dilemme.

Il s’agit de clients payants pour des sociétés comme Énergie NB. Par contre, on parle ici d’une industrie qui n’est pas créatrice de richesse pour les communautés où elles s’installent. Elles construisent de gigantesques entrepôts, y cachent des milliers d’ordinateurs et produisent de la monnaie virtuelle. Pas vraiment une base sur laquelle s’appuyer pour construire une économie forte.

Partout où arrivent les constructeurs d’usines à bitcoins, les autorités s’interrogent à savoir si ça vaut la peine de leur vendre autant d’électricité pour si peu de retombées économiques et à un si grand coût pour l’environnement.

Partout, sauf au Nouveau-Brunswick, où le gouvernement provincial ne se pose apparemment pas ces questions. Or, si l’expérience de HIVE Blockchain à Saint-André est un succès, d’autres suivront.

Énergie NB ne pourra pas éternellement parler des deux côtés de la bouche. Elle ne peut pas demander à ses clients de consommer avec parcimonie l’électricité, et d’autre part vendre cette énergie à la pelletée à des entreprises de l’extérieur à la recherche de lieux accueillants pour produire de la monnaie virtuelle.

Il y a un coût financier et environnemental à appuyer les producteurs de cryptomonnaie. Fredericton doit mieux les encadrer et surtout déterminer si c’est dans l’intérêt de la province d’accueillir d’autres producteurs.