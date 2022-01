Le gouvernement se moque des acériculteurs

Depuis des années, les producteurs de sirop d’érable réclament un meilleur accès aux terres de la Couronne. En vain. À Fredericton, seules les grandes entreprises forestières ont l’oreille des décideurs.

Il y a une dizaine de jours, des acériculteurs et leurs employés ont manifesté à Saint-Quentin afin d’attirer l’attention du gouvernement et de l’opinion publique sur leur sort.

Le Nouveau-Brunswick est le troisième producteur mondial de sirop d’érable. L’industrie rêve de croissance et réclame un accès à 12 000 hectares dans les terres de la Couronne, ce qui lui permettrait de plus ou moins doubler la superficie qu’elle occupe présentement, augmenter sa production et développer de nouveaux marchés.

Face à cette requête, quelle est la réponse du gouvernement Higgs? Rien du tout. Ni oui ni non. Officiellement, la proposition est en processus d’évaluation. Les demandes de suivis sont toutefois ignorées.

Or, il y a urgence. Les acériculteurs ne peuvent pas étendre leurs activités sur des kilomètres à la ronde. Ils veulent un accès aux terres qui sont limitrophes à leur entreprise. C’est la seule façon pour eux de rentabiliser leur expansion.

Or, celles-ci sont réservées aux compagnies forestières comme Twin Rivers, AV Group et JD Irving. Elles ont déjà accès à la majorité des terres de la Couronne, protègent jalousement leur fief et profitent de l’indécision du gouvernement Higgs pour abattre les arbres avant qu’il ne soit trop tard.

Des acériculteurs remarquent que les forestières se servent en vitesse avant que les règles du jeu ne changent. Un producteur a expliqué dans les pages de l’Acadie Nouvelle que les forestières ont déjà coupé environ 80% du potentiel dans une parcelle de terrain qu’il avait identifié pour produire du sirop d’érable, tout près de ses installations.

Sous prétexte de prendre son temps pour évaluer les demandes d’expansion de l’industrie acéricole, le gouvernement Higgs laisse entretemps les forestières ravager les terres en question.

C’est voulu. Et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi il les laisse agir ainsi.

Les producteurs de sirop d’érable n’arrivent pas à parler au ministre ni même à obtenir des réponses des fonctionnaires. Ils doivent manifester pour se faire entendre.

Pendant ce temps, un coup d’œil sur le registre du gouvernement nous révèle que JD Irving compte à elle seule pas moins de 24 lobbyistes, un nombre qui est dans les faits sans doute plus élevé, aucune pénalité n’étant prévue pour les entreprises qui ne sont pas enregistrées.

Tous ces gens-là ont pour travail de convaincre les politiciens que chaque parcelle de terre de la Couronne est importante pour leur employeur et que ce serait une catastrophe de laisser l’industrie acéricole grignoter une partie de celles-ci.

Entre une armée de lobbyistes et un groupe de producteurs du Nord qui ont participé à une manifestation à Saint-Quentin, nous vous laissons deviner qui a l’oreille de Blaine Higgs et de sa suite.

À cela s’ajoute le préjugé favorable du premier ministre envers tout ce qui touche la richissime famille.

Il s’est battu pour tenter de convaincre (en vain) la Commission de l’énergie et des services publics du N.-B. d’accorder à Irving Oil une hausse de ses profits et de ses marges de profit. Il a refusé d’augmenter les redevances forestières quand le prix du bois d’œuvre a explosé sur les marchés.

Par ailleurs, nous ne pouvons pas sous-estimer dans ce dossier le peu d’intérêt qu’accorde cette administration pour tout ce qui ne touche pas l’axe Saint-Jean-Fredericton. L’industrie du sirop d’érable est concentrée dans les régions rurales du nord francophone de la province, bien loin des priorités des décideurs dans la capitale.

Il est temps que le gouvernement cesse de se moquer de cet important moteur économique.

Fredericton doit interdire temporairement la coupe de bois dans les terres voisines des acériculteurs. Ce gel doit être mis en place jusqu’à ce qu’une décision officielle a été prise concernant leurs demandes d’expansion.

Il y a des limites à vouloir satisfaire à tout prix l’appétit des géants forestiers. Contrairement à ces derniers, les producteurs de sirop d’érable n’exploitent qu’une partie minime des terres de la Couronne. Leurs exigences sont raisonnables. Il est temps pour ce gouvernement d’appuyer leur croissance.