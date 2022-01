Cardy laisse tomber les élèves

Les élèves retourneront-ils en classe le 31 janvier? Dans un breffage technique survenu lundi, le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, n’a pas répondu à la question, préférant laisser le dernier mot à la Santé publique. Un abandon de responsabilité inacceptable de la part d’un élu dont la mission première est pourtant de protéger le droit des enfants à une éducation de qualité.

Les écoles du Nouveau-Brunswick sont fermées depuis plus d’un mois.

Le ministre Cardy et les représentants des districts scolaires jouent sur les mots en affirmant que l’enseignement se poursuit en virtuel. Il s’agit d’une illusion. Le système scolaire est bel et bien en pause. Les élèves, en particulier ceux du primaire, ne passent que quelques heures par semaine avec leur enseignant devant un écran, pendant lesquelles la plupart d’entre eux reçoivent un simulacre d’apprentissage comparativement à ce qu’ils auraient normalement droit en présentiel, dans leur classe, dans l’école.

Nous nous attendions lundi de M. Cardy qu’il annonce les modalités du retour en classe. Or, il n’a même pas confirmé que cela se ferait la semaine prochaine ou même d’ici la fin de l’année scolaire! Il s’est contenté de répondre à plusieurs reprises que les écoles rouvriront quand la Santé publique en fera la recommandation. Il a aussi rappelé que celle-ci prend ses décisions en fonction du nombre d’hospitalisations.

Résumons. Nos écoles sont fermées. Et leur réouverture pourrait être retardée parce qu’un grand nombre d’adultes non vaccinés encombrent nos hôpitaux.

La plus importante surprise (et notre plus grande déception) est le fait que Dominic Cardy se déresponsabilise de la décision.

Pas plus tard que notre édition de mercredi, l’Acadie Nouvelle a expliqué à quel point les règles sont floues pour déterminer le passage d’une phase à l’autre. Elles ont été pensées ainsi par un gouvernement qui ne souhaite clairement pas être prisonnier de celles-ci.

En termes plus clairs, le gouvernement Higgs fait ce qu’il veut, peu importe ce que lui disent la Santé publique ou les statistiques. C’est la raison pour laquelle, à titre d’exemple, il n’a pas voulu interdire les rassemblements tout juste avant les Fêtes.

Cela s’explique par l’ordre des priorités du gouvernement. Dans cette province, l’éducation n’est pas importante, du moins depuis le début de la pandémie. C’est l’économie qui trône au sommet de la liste, devant la situation dans les hôpitaux. Le plus récent confinement a été retardé le plus longtemps possible et a seulement été imposé après un appel à l’aide public des PDG des régies Vitalité et Horizon.

D’autres décisions ont aussi été prises pour des raisons politiques, au gré des priorités du jour. Ainsi donc, les églises ont été exemptées d’imposer le passeport vaccinal, et ce, même si plusieurs éclosions ont éclaté à l’intérieur de lieux de culte.

Très loin en dessous de cette liste, tout en bas, se trouvent les élèves. Aussitôt qu’une nouvelle vague de pandémie se profile, le premier réflexe est de fermer les écoles et d’empêcher les enfants de pratiquer du sport ou des activités culturelles. C’est ce qui arrive quand vous n’avez pas un puissant syndicat ou des lobbyistes à votre service pour défendre vos intérêts auprès du gouvernement.

Ça suffit. Il faut mettre fin à cet abandon éducatif toléré par le ministre Cardy. La fermeture des écoles publiques doit devenir l’exception. Un dernier recours utilisé uniquement si la santé et la sécurité des enfants sont menacées.

Le gouvernement provincial et la Santé publique n’ont pas fait la démonstration que c’est le cas.

Il y a présentement quatre personnes âgées de 19 ans et moins dans tout le Nouveau-Brunswick qui sont hospitalisées. Nous ignorons leur âge, s’ils fréquentent le système scolaire, la gravité de leurs symptômes et leur statut vaccinal, Fredericton refusant de partager ces informations. La science nous dit cependant que les enfants sont moins touchés par la COVID-19, en particulier ceux qui sont vaccinés.

L’école est essentielle. Il est temps de le reconnaître et d’agir en conséquence. Le système d’éducation doit être traité indépendamment du reste de la société. Il faut cesser de fermer nos établissements scolaires à tout bout de champ, quitte à demander aux élèves non vaccinés de ne pas se présenter en classe pendant quelques jours quand une éclosion est déclarée.

Nous demandons au ministre Dominic Cardy de prendre ses responsabilités. Les élèves ont droit à une éducation digne de ce nom. Il ne doit plus tolérer que celle-ci soit sacrifiée sur l’autel de la pandémie et de la politique.