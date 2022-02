En annonçant son intention de devenir le chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Robert Gauvin rend la course à la direction encore plus imprévisible. Le député compte sur des atouts qui font de lui un candidat unique.

Robert Gauvin est la quatrième personne à démontrer de l’intérêt pour le leadership du parti, après T.J. Harvey, Donald Arseneault et Seamus Byrne.

Si cette course ne se distingue pas pour le moment par sa diversité (quatre hommes blancs), elle présente néanmoins un éventail intéressant de candidats. On y trouve deux anciens vice-premiers ministres (Gauvin et Arseneault), un ancien député fédéral (Harvey) et un néophyte surtout connu dans le monde des affaires (Byrne).

D’autres candidats pourraient s’ajouter. L’annonce que le chef par intérim, Roger Melanson, ne sera pas de la partie ouvre en effet la voie. Le congrès aura lieu le 6 août.

Robert Gauvin a un bagage d’expérience qui le distingue de tous les autres aspirants-chefs, déclarés ou non. Il a vécu plus de choses en un peu plus de trois années en politique que la plupart des politiciens dans une vie.

Seul Acadien élu sous la bannière progressiste-conservatrice en 2018, il s’est immédiatement retrouvé sous le feu des projecteurs au sein d’un gouvernement hostile aux droits linguistiques de la population francophone et a été la cible de nombreuses critiques.

Détenant à lui seul la balance du pouvoir, il a fini par quitter le Parti PC afin de protester contre l’annonce de la fermeture la nuit de six salles d’urgence d’hôpitaux en milieu rural. Blaine Higgs a reculé quelques jours plus tard, mais le mal était fait.

M. Gauvin est ensuite devenu député indépendant avant de se faire élire en tant que libéral, non pas dans Shippagan-Lamèque-Miscou, mais plutôt dans Baie-de-Shediac-Dieppe. Le voilà maintenant en train de faire campagne afin de devenir le chef de sa nouvelle famille politique. Un retournement de situation comme nous n’en avons pas souvent vu au Nouveau-Brunswick.

Peut-il y l’emporter? S’il est trop tôt pour déterminer ses chances de victoire, il faut toutefois convenir qu’il dispose d’atouts qui l’avantageront dans la rude bataille qui s’annonce.

Robert Gauvin est pour le moment le seul député à s’être lancé dans la course. Cela lui donne au quotidien une visibilité dont ne jouissent pas ses adversaires.

Il est aussi le seul candidat à résider dans la région de Moncton. Le Sud-Est et Kent-Sud représentent historiquement le pilier sur lequel s’appuie l’establishment du Parti libéral. Le président de la formation est Brian Murphy, ancien maire de Moncton et ancien député fédéral de Moncton-Riverview-Dieppe. Et ce n’est pas un hasard si les premiers ministres Louis J. Robichaud, Brian Gallant, Raymond Frenette, Camille Thériault et Shawn Graham y ont tous été députés.

La circonscription de Baie-de-Shediac-Dieppe fait partie de celle du député fédéral de Beauséjour Dominic LeBlanc. Celui-ci jouit d’une très grande influence au sein de son parti. M. Gauvin a participé à la campagne visant à réélire M. LeBlanc lors des élections fédérales l’année dernière. Ce dernier lui rendra-t-il la pareille?

Le mode d’élection du nouveau chef pourrait aussi favoriser la candidature de M. Gauvin.

Le Parti libéral a mis sur pied un système dans lequel chaque circonscription a la même valeur. Le gagnant doit obtenir un maximum d’appuis dans toutes les régions. Robert Gauvin jouit déjà de bons appuis dans le Sud-Est et dans le nord de la province. Il cultive aussi ouvertement ses liens à Saint-Jean. Son nom de famille (il est le fils de l’ancien député provincial Jean Gauvin) lui ouvre des portes.

La grande inconnue est le fait qu’il était il n’y a pas si longtemps un proche allié de Blaine Higgs. Nous ignorons comment cela sera perçu par les militants libéraux et si ses adversaires utiliseront son passé contre lui. À ceux qui le critiquent à ce sujet, il a toutefois une réponse toute prête: en démissionnant avec fracas du gouvernement en 2020, il a prouvé qu’il est prêt à mettre son emploi en jeu plutôt que d’appuyer quelque chose qui va à l’encontre de ses convictions.

Il affirme vouloir mener une campagne axée sur la compassion. Alors que le gouvernement Higgs est critiqué en raison des compressions qu’il impose en pleine pandémie, il s’agit d’une bonne façon de se démarquer.

Le Parti libéral fait le plein de candidats crédibles. C’est de bon augure pour ce parti qui a encore une longue pente à remonter avant de pouvoir espérer reprendre le pouvoir.