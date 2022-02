Bien baptiser sa nouvelle ville

Partout au Nouveau-Brunswick, des comités de transition sont mis en place ou sont sur le point de l’être, en prévision des regroupements municipaux qui auront bientôt lieu. Fusionner des villes, des villages et des districts de services locaux ne se fait pas en criant ciseaux. Il y a beaucoup à faire en amont. Parmi les nombreuses choses à prévoir, il y a le nom que porteront les nouvelles entités. Certaines décisions seront moins simples qu’il n’y paraît.

Selon le livre blanc sur la réforme de la gouvernance locale, le processus de fusions aura été complété le 1er janvier 2023. À ce moment, tous les citoyens du Nouveau-Brunswick vivront dans l’une des 78 nouvelles entités municipales ou dans l’un des 12 districts de services ruraux.

Pour plusieurs, le premier changement notable sera celui du nom de leur municipalité. Il s’agit à la fois d’un enjeu important et hautement émotif. Dans certains cas, le nom qui sera choisi ira de soi. Dans d’autres, c’est moins évident. Il existe différentes façons d’aborder le problème, tout dépendant du rapport de force en vigueur entre les communautés qui ne formeront bientôt plus qu’une.

Priorité à la ville-centre. Il y a déjà 24 ans, Edmundston fusionnait avec les villages avoisinants de Saint-Jacques, Saint-Basile et Verret. À l’époque, personne ne s’est cassé la tête à savoir s’il fallait rebaptiser la ville unifiée. Edmundston était de loin la cité la plus populeuse et la plus connue du Madawaska. Elle a donc conservé son nom.

Ce scénario devrait être privilégié pour la majorité des municipalités qui seront regroupées cette année. La plupart des nouvelles entités comprennent un centre de services auquel s’ajouteront des villages ou des DSL. Il sera inutile de chercher un nouveau nom. Le bon sens devrait normalement prévaloir, comme ce fût le cas en 2015 quand Grand Tracadie-Sheila a été simplement renommé Tracadie.

Renommée et simplicité. Des villes sont mieux connues que d’autres, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières néo-brunswickoises. Nous croyons que les décideurs devront en tenir compte. Il ne faut pas chercher à ajouter des «Grand» ou des traits d’union afin d’apaiser le mécontentement des citoyens qui n’acceptent pas la fusion.

Sinon, nous nous retrouverons avec une épidémie de Grand Caraquet, Shippagan-Le Goulet ou Dalhousie-Charlo. Il faut prioriser l’identité à long terme de la nouvelle entité. Pas essayer de plaire à tout le monde.

Un nom rassembleur. Certaines communautés de plus ou moins même taille seront aussi fusionnées, rendant plus difficile de déterminer comment baptiser la nouvelle municipalité. Le défi sera de trouver un nom rassembleur.

La voie a été tracée en 1995, quand Newcastle, Chatham, Douglastown ainsi que plusieurs autres villages et DSL ont été regroupés afin de former la cité de Miramichi. Le nom représente bien la région, sa géographie et son histoire.

D’autres ont déjà fait connaître leur intention de s’inspirer de ce succès. Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte ne feront bientôt plus qu’un. Le maire de Pointe-Verte, Maxime Lejeune, a lancé l’idée de renommer la nouvelle entité Cité Chaleur.

À Atholville et à Tide Head, où on a avalé de travers le regroupement avec Campbellton, des voix s’élèvent pour baptiser l’endroit Restigouche ou Restigouche-Centre.

À l’inverse, évitons les idées trop farfelues. Cité Chaleur ou même Petit-Rocher (de loin la communauté la plus connue du secteur)? Oui. Ville BNPP? Non. Restigouche? Peut-être bien. La Petite Rochelle? Ne rêvons pas en couleurs.

Un nom francophone. À ses débuts, le gouvernement du Nouveau-Brunswick faisait bien peu de cas des communautés francophones. Les fonctionnaires anglicisaient sans gêne la toponymie des régions acadiennes.

La réforme de la gouvernance locale est une occasion de réécrire cette partie de l’histoire. Des communautés francophones portant un nom anglais seront fusionnées avec d’autres ayant un nom français. Quand viendra l’heure des choix, misez sur le nom qui représente le plus votre fierté d’être Acadiens et Acadiennes.

La meilleure décision. Nous avons confiance en le sérieux des personnes qui seront appelées à prendre cette importante décision. De plus, elles seront accompagnées dans leurs échanges par des consultants embauchés par le gouvernement qui les aideront à naviguer à travers les pièges qui les guettent. Nous enjoignons aussi le ministre responsable, Daniel Allain, à utiliser son pouvoir discrétionnaire s’il en ressent le besoin, lui qui aura le dernier mot.

Il sera crucial de mettre l’émotion et les guerres de clocher de côté et de penser d’abord au bien de votre communauté et de votre région.