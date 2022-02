Coup de force contre O’Toole: mauvaise nouvelle pour le N.-B.

Erin O’Toole n’est plus à la tête du Parti conservateur du Canada. Dans un vote sans appel, ses collègues du caucus l’ont évincé de son poste de chef. Quel impact cet événement aura-t-il sur le Nouveau-Brunswick? Probablement rien de positif.

Les opinions divergent pour expliquer pourquoi les députés conservateurs ont congédié leur chef de cette manière.

Le fait qu’il a mené son parti à la défaite électorale l’année dernière a sonné son arrêt de mort. Rares sont les chefs politiques qui ont droit à une deuxième chance.

Certains ne lui ont pas pardonné de s’être hissé à la tête du PC en affirmant être un «vrai bleu», pour ensuite avoir tenté de ramener sa formation plus au centre pendant la campagne électorale. D’autres soutiennent qu’il n’est pas un homme de convictions et qu’il change d’idée au rythme des sondages. Il a reculé complètement ou partiellement sur des enjeux comme le contrôle des armes à feu, la place du privé en santé et la tarification du carbone.

La manifestation des camionneurs à Ottawa a accéléré sa déchéance. Ce mouvement est pourtant fermement antiTrudeau. Ce sont par contre les conservateurs qui se sont déchirés sur cette question. Certains se tiennent loin de ce groupe qui comprend plus que sa part d’extrémistes, alors que d’autres ne se gênent pas pour manifester à leurs côtés.

À ce sujet, ouvrons une parenthèse pour noter le double discours des bleus. En 2020, le parti avait dénoncé l’action des Autochtones qui avaient érigé des barricades sur des voies ferrées. Des députés traitaient Justin Trudeau de premier ministre faible et réclamaient l’intervention des forces policières, voire de l’armée. Le chef d’alors, Andrew Scheer, n’avait pas hésité à les traiter d’activistes radicaux et privilégiés.

Ce même Andrew Scheer était pourtant aux côtés des manifestants à Ottawa, jeudi, en train de se faire prendre en photo et de leur offrir son appui inconditionnel.

De même, le député Pierre Poilièvre, considéré comme le favori pour succéder à Erin O’Toole, est le principal allié politique des camionneurs. En 2020, il critiquait toutefois le premier ministre Trudeau en l’accusant d’empêcher la police de faire son travail et de mettre fin aux blocus autochtones.

Deux poids deux mesures. Fin de la parenthèse.

Le congédiement d’Erin O’Toole a eu des répercussions jusqu’au Nouveau-Brunswick, ne serait-ce que parce qu’il a permis de mettre en lumière les ambitions d’au moins deux députés, John Williamson (Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest) et Rob Moore (Fundy Royal).

Les deux hommes ont tenté de devenir leader par intérim du Parti conservateur. Ils ont perdu, leurs collègues leur ayant préféré une députée du Manitoba, Candice Bergen.

À plus long terme, l’identité du successeur d’Erin O’Toole aura des conséquences sur les chances du parti de percer en Atlantique.

Les conservateurs semblent déterminés à miser sur un candidat plus à droite sur l’échiquier politique et plus proche de la droite sociale et religieuse.

Or, les électeurs de l’Atlantique se méfient traditionnellement des politiciens trop idéologues de l’Ouest canadien. Ils n’ont jamais élu un seul candidat de l’ancien Reform Party. En 2015, les citoyens des 32 circonscriptions de la région ont élu des candidats libéraux.

Si ce n’était pas l’amour fou entre les électeurs de l’Atlantique et Erin O’Toole, celui-ci était néanmoins vu comme un chef présentable. Il a d’ailleurs réalisé de modestes gains électoraux en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick l’été dernier.

Or, si le Parti conservateur du Canada se tourne prochainement vers un Pierre Poilièvre ou vers un faucon des Prairies, et qu’il bascule un peu plus dans le trumpisme, il risquera en même temps de déchirer les liens fragiles qui ont été tissés avec l’Atlantique.

Ce ne sont pas toutes les circonscriptions qui feront confiance à des politiciens comme Jake Stewart (Miramichi-Grand Lake), qui s’est lui aussi rendu à Ottawa afin d’appuyer les manifestants. Plus le PC se rapprochera de ses racines réformistes, plus il s’aliénera des électeurs de l’Atlantique.

Le Parti conservateur a besoin de recréer une grande tente qui rassemblera les gens de droite partout au Canada. Malheureusement, il semble plutôt vouloir retraiter dans sa cabane de l’Ouest canadien avec ses purs et durs. Ce n’est pas demain la veille qu’une vague bleue balaiera l’est du pays.