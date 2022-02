Sans volonté politique, un désastre en vue

Depuis son arrivée à la tête du Parti progressiste-conservateur en 2016, Blaine Higgs a insisté sur sa volonté de transformer l’apprentissage du français langue seconde dans les écoles anglophones du Nouveau-Brunswick. Nous sommes sur le point de découvrir si, pendant toutes ces années, il a parlé pour ne rien dire ou s’il est vraiment déterminé à apporter des améliorations.

Posez une question à Blaine Higgs sur les façons d’améliorer la Loi sur les langues officielles (LLO) du Nouveau-Brunswick et il ramènera invariablement la discussion au programme d’immersion française. C’est comme si, à ses yeux, le respect de nos droits linguistiques était conditionnel à la capacité d’un nombre suffisant d’anglophones de parler la langue de Molière et que, d’ici ce jour illusoire, le gouvernement n’avait pas la responsabilité de tout mettre en oeuvre pour respecter la loi.

Sa principale préoccupation a été de donner vie au mythe selon lequel les unilingues anglophones sont désavantagés par rapport aux francophones en ce qui a trait à l’embauche dans la fonction publique.

Dans son programme électoral de 2018, il est écrit ceci: «Après 50 ans, moins de 10% des diplômés de notre système d’éducation anglophone sont bilingues. Cela a abouti à des inégalités pour les étudiants anglophones.»

Quand est venu le moment de procéder à la révision (obligatoire aux 10 ans) de la Loi sur les langues officielles du N.-B., M. Higgs a tenu à faire ajouter un volet portant sur l’immersion. Une décision étrange et controversée, le système d’éducation n’était pas soumis à la LLO.

Les commissaires Yvette Finn et John McLaughlin ont néanmoins pondu un rapport sérieux qui a le mérite d’offrir un bon état des lieux de même que des recommandations. Son contenu nous révèle que le programme d’immersion française fonctionne. Plus de 90% des diplômés atteignent un niveau de français suffisant pour converser dans une langue seconde.

Le problème est qu’il ne fonctionne pas pour beaucoup de monde. Environ 60% des élèves anglophones s’inscrivent plutôt au programme régulier. De plus, environ 20% des élèves inscrits en immersion abandonnent avant la 12e année et d’être bilingues.

Bref, le programme n’attire et ne retient que les meilleurs élèves, donnant l’impression d’un système réservé à une élite dont les conservateurs se méfient traditionnellement comme la peste. Toujours dans le programme électoral de 2018 du PPC, on peut d’ailleurs lire que «nous veillerons à ce que l’apprentissage des deux langues officielles soit une attente et non un privilège».

Les commissaires Finn et McLaughlin proposent d’éliminer le programme d’immersion française et de ne plus séparer les élèves anglophones en deux groupes. Ils vivraient plutôt ensemble une même «approche immersive».

Le rapport comprend de nombreuses recommandations. Il est proposé d’encourager les études postsecondaires en enseignement langue seconde en débloquant plus de places dans les universités, d’offrir davantage de ressources aux élèves, de leur permettre de vivre des activités en francisation, etc.

Tout ça ne se fera pas en criant ciseaux. Ça coûte de l’argent. Et c’est là que la réponse (qui se fait toujours attendre) de Blaine Higgs sera importante.

Rappelons que ces discussions ne touchent en rien le système d’éducation francophone, lequel est pratiquement autant séparé du système anglophone qu’il peut l’être de celui de la Nouvelle-Écosse ou de l’Île-du-Prince-Édouard. Néanmoins, les décisions qui seront prises finiront par avoir un impact sur tout le Nouveau-Brunswick.

Si le premier ministre et une majorité de ses ministres avaient appris le français à l’école, ils n’exprimeraient peut-être pas aussi souvent une indifférence ou une méfiance à l’égard des dossiers qui touchent spécifiquement les Néo-Brunswickois francophones.

Le premier ministre Higgs promet depuis maintenant deux campagnes électorales d’apporter des changements qui permettront de rendre bilingues un plus grand nombre de Néo-Brunswickois anglophones. Il connaît maintenant la marche à suivre pour y arriver.

S’il se contente d’éliminer l’immersion française sans d’abord adopter les autres recommandations et surtout le financement nécessaire pour les mettre en œuvre, il empêchera dans les faits une génération d’élèves anglophones d’apprendre le français. Ce serait irresponsable d’agir ainsi.