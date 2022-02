Au N.-B., l’éducation n’est pas importante

La pandémie nous rappelle chaque jour à quel point l’éducation n’est pas une priorité au Nouveau-Brunswick. Quand vient l’heure des décisions, le droit des enfants de fréquenter une salle de classe et de jouir d’un apprentissage digne de ce nom vient loin dans l’ordre des priorités.

Le budget du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance est de 1,4 milliard $ en 2021-2022. Il s’agit de la deuxième enveloppe en importance dans le budget provincial après celle réservée à la Santé. Néanmoins, malgré tout l’argent dépensé pour éduquer la jeunesse néo-brunswickoise, il est fou de constater que les intérêts de celle-ci comptent peu au quotidien.

Le gouvernement Higgs est coupable sur cet enjeu. L’une de ses premières décisions, à son arrivée au pouvoir en 2018, a consisté à stopper les travaux de rénovation des établissements scolaires vieillissants. Les régions francophones avaient été particulièrement visées.

Nous avons aussi déjà dénoncé en éditorial le fait que le gouvernement Higgs a mis fin au financement du Maillon en 2020. Ce programme réalisait des miracles auprès d’élèves en situation de crise et permettait de sauver des vies.

Cette compression mesquine et idéologique permet au trésor public d’économiser 40 000$ par année et a été ordonnée par une administration qui a eu le culot de faire de la santé mentale un enjeu électoral prioritaire, autant en 2018 qu’en 2020.

De même, une grève des fonctionnaires provinciaux a été déclenchée en octobre 2021. Le tout premier geste du Syndicat canadien de la fonction publique a été de provoquer sans avertissement la fermeture des écoles. Avec les concierges en grève, celles-ci ne pouvaient rester ouvertes. Le fait que des élèves avaient déjà beaucoup de retard en raison de la COVID-19 n’a pas pesé du tout dans la balance. À la guerre comme à la guerre.

À cela s’ajoute le fait que les districts scolaires ordonnent aux enfants de ne pas rentrer en classe à chaque soubresaut de la météo.

Certains sont pires que d’autres. Depuis le retour en présentiel la semaine dernière, les élèves de la Péninsule acadienne n’ont eu droit qu’à quatre journées complètes de classe. Deux journées ont été annulées pour cause de tempête, une autre pour «lendemain de tempête» (vous avez bien lu) et une quatrième a été amputée de moitié pour faire place à une formation pédagogique.

Cela ne bat toutefois pas le District scolaire francophone Sud, lequel a ordonné le 18 janvier une fermeture des classes en raison de la météo… alors que les cours se donnaient encore en virtuel! Ça ne s’invente pas.

Pire encore, aucun effort particulier n’est fait pour permettre aux enfants de reprendre le temps perdu. Lors d’une conférence de presse en janvier, le ministre Dominic Cardy a laissé entendre qu’il était hors de question d’annuler le congé de mars malgré les circonstances exceptionnelles. Il a précisé ne pas vouloir stresser les enseignants et les parents.

Ce désintérêt des autorités ne date pas d’hier. En 2014-2015, les élèves de la Péninsule avaient raté 17 journées de classe en raison de la météo. En 2016-2017 (l’année de la crise du verglas), le décompte s’était arrêté à 15. Rien n’a changé depuis.

C’est toutefois la pandémie qui a le plus mis en lumière le fait que l’éducation n’est pas importante au Nouveau-Brunswick. Il est apparu rapidement au début de la crise que la COVID-19 touchait moins durement les plus jeunes. Ce sont pourtant eux qui subissent les restrictions sanitaires les plus sévères.

Le Nouveau-Brunswick a été la première province au Canada à mettre fin à l’enseignement au début de la crise, en 2020, et à ensuite annuler le reste de son année scolaire. Ça ne va pas beaucoup mieux depuis. Des dizaines d’écoles ont été fermées dans les derniers mois au rythme des différentes éclosions. Elles l’ont été à nouveau en 2022 alors que la province a ordonné un dernier confinement. Depuis le début de l’année scolaire, des centaines d’enfants ont passé plus de temps à la maison qu’en classe.

Au Nouveau-Brunswick, les restrictions sanitaires sont imposées ou éliminées en fonction d’abord de leur impact sur l’économie, puis ensuite sur les hôpitaux. À cela s’ajoute la crainte qu’inspirent aux politiciens les opposants aux mesures sanitaires. L’impact dans la salle de classe? Bien peu de décideurs s’en soucient.

Il y a une absence de leadership et un abandon de responsabilité à tous les niveaux. Le ministre, les districts scolaires, le syndicat, l’association professionnelle… tout le monde s’en lave les mains. C’est la faute à tout le monde et à personne en même temps. Et ça ne changera pas de sitôt.