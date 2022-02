Hisser le drapeau blanc

Une guerre peut prendre fin avec la victoire ou la défaite de ses forces armées, mais aussi quand le peuple en a assez des privations qui accompagnent le conflit. C’est un peu ce qui survient un peu partout au Canada, alors que les gouvernements relâchent les uns après les autres les restrictions sanitaires dûes à la COVID-19.

Blaine Higgs a en quelque sorte hissé le drapeau blanc en annonçant qu’il mettra fin plus tard cette semaine à plusieurs mesures restrictives. Mais pour poursuivre avec l’analogie guerrière, il a privilégié une retraite ordonnée plutôt que de jeter toutes ses armes au sol.

Dans une conférence de presse mercredi, le premier ministre a annoncé que le Nouveau-Brunswick passera de la phase 2 à la phase 1 à compter de ce vendredi. Les ménages ne seront plus tenus de limiter leurs contacts, bien que les grands rassemblements restent interdits. Les commerces tels que les bars, les gyms et les salons de coiffure pourront reprendre leurs activités normales.

M. Higgs a été encore plus loin en sous-entendant que l’état d’urgence pourrait être levé quelque part en mars (il n’a pas donné de date précise). Le passeport vaccinal et le port du masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs pourraient sauter, bien qu’aucune promesse n’a été faite en ce sens.

S’agit-il du bon moment pour enfin entreprendre un retour à la vie normale? La vérité est que le gouvernement provincial et la Santé publique n’en ont aucune idée.

Le gouvernement a fait de grands efforts, lors de sa conférence de presse de mercredi, pour faire la démonstration que sa décision est basée sur la science. Un tableau a été présenté démontrant que le nombre d’hospitalisations avait atteint un plateau et qu’il était sur le point de chûter de façon très importante. De bonnes nouvelles, n’est-ce pas?

Les plus attentifs auront toutefois noté une mise en garde qui accompagnait le tableau en question. Il était écrit ceci: Le niveau et les pics prévus d’hospitalisations sont sujets à une incertitude de modélisation considérable. En termes plus clairs, il n’y a aucun moyen de savoir si ces prévisions vont devenir réalité.

Un autre élément dont il faut tenir compte est le fait que la COVID-19 continue de tuer au Nouveau-Brunswick. À quel point? Impossible de le savoir, les données statistiques de la province n’étant pas fiables. En effet, le gouvernement fait état du nombre de personnes atteintes de la COVID-19 qui ont perdu la vie dans nos hôpitaux, mais ne fait plus la distinction à savoir si elles sont bien décédées de la COVID-19 ou d’autres causes.

Les chiffres sont néanmoins préoccupants. Il y a encore eu huit décès comptabilisés en fin de semaine. Et peut-on vraiment dire qu’il y a amélioration, alors que 42 décès ont été dénombrés dans les 10 jours précédant l’annonce du retour en phase 1? À titre comparatif, 16 décès avaient été annoncés dans les 10 jours avant l’annonce du passage en phase 3 (le 13 janvier) et 28 durant la même période avant la phase 2 (le 21 janvier).

Par le passé, le gouvernement Higgs a imposé des mesures draconiennes alors que la situation sanitaire et hospitalière néo-brunswickoise était beaucoup plus enviable qu’elle ne l’est aujourd’hui. S’il baisse aujourd’hui les bras, c’est parce qu’il n’a pas le choix. La majorité de la population est doublement ou triplement vaccinée et n’acceptera pas de vivre éternellement dans un monde de restrictions.

Il n’y a pas qu’à Fredericton où on en est venu à cette constatation. Même l’Île-du-Prince-Édouard, qu’on ne confondra pourtant jamais avec l’Alberta de Jason Kenney ou la Saskatchewan de Scott Moe, a annoncé un déconfinement accéléré. À compter du

7 avril, la presque totalité des mesures sanitaires disparaîtront, y compris le port du masque obligatoire. En Ontario, le passeport vaccinal ne sera plus en vigueur dès le

1er mars. Au Québec, le premier ministre François Legault a décrété qu’il est temps d’apprendre à vivre avec le coronavirus.

Alors que toutes les provinces font de telles annonces, il était normal que le Nouveau-Brunswick finisse par suivre la parade. Le cycle confinement-relâchement des restrictions-confinement ne peut pas durer. La COVID-19 ne disparaîtra pas de sitôt et nous ne convaincrons jamais 100% de la population de se faire vacciner.

Il n’y aura pas de retour à la vie normale. Le monde a trop changé. Il y aura aussi de lourdes conséquences au relâchement des mesures sanitaires. Tant les gouvernements qu’une bonne partie de la population semblent cependant être prêts à vivre avec celles-ci.