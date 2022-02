Pas une dictature

En invoquant la Loi sur les mesures d’urgence, le premier ministre Justin Trudeau ne pose pas un geste anodin. Il n’a toutefois pas fait basculer le Canada dans la dictature. Bien qu’il aurait été possible d’agir autrement, le fait est que les mesures annoncées contribueront à sortir le pays de la crise dans laquelle il s’enfonce.

La décision de miser sur la Loi sur les mesures d’urgence pour ramener l’ordre à Ottawa et à d’autres endroits où des manifestants tentent de paralyser l’économie et la politique canadienne fait réagir dans notre pays, mais aussi ailleurs dans le monde.

La chaîne de télévision trumpiste Fox News fait ses choux gras avec toute cette histoire. Après avoir accordé une couverture médiatique favorable aux convois de camionneurs, la voici qui affirme tous les jours, par la bouche de ses animateurs vedettes, que le premier ministre Trudeau tombe dans l’autoritarisme et la tyrannie. Même le vénérable New York Times a erronément annoncé que les droits des Canadiens étaient temporairement suspendus, avant de se rétracter.

La méprise vient du fait que la Loi sur les mesures d’urgence a succédé à la Loi sur les mesures de guerre, que le premier ministre Pierre Elliott Trudeau avait mise en œuvre pendant la Crise d’octobre, en 1970. Des arrestations massives étaient survenues. L’État de droit n’existait plus.

Cette loi n’existe plus. Celle actuellement en vigueur a été adoptée par le gouvernement progressiste-conservateur de Brian Mulroney, en 1988. Elle est assujettie à la Charte canadienne des droits et libertés. La police n’a pas soudainement obtenu le droit de débarquer chez vous sans mandat parce que vous avez écrit sur Facebook que vous appuyez la cause des camionneurs.

Il s’agit néanmoins d’une loi de dernier recours. C’est la première fois depuis son adoption qu’elle est invoquée, et pour cause. Elle accorde des pouvoirs extraordinaires au gouvernement qui seraient injustifiables en temps normal.

La question est maintenant de savoir si Justin Trudeau aurait pu ou dû agir autrement. Il est accusé depuis le début de la crise d’être trop mou à l’endroit de ceux qui occupent le centre-ville d’Ottawa ou qui tentent de bloquer les postes-frontière. Le pendule va-t-il désormais trop loin dans l’autre direction?

Nous ne croyons pas que c’est le cas. Les gouvernements doivent pouvoir utiliser les outils nécessaires selon l’ampleur des crises auxquelles ils font face.

Le Nouveau-Brunswick a lui-même passé l’essentiel des deux dernières années sous le coup de son propre arrêté d’urgence obligatoire. Le gouvernement Higgs ne s’est pas gêné pour utiliser celui-ci pendant la pandémie pour restreindre nos droits fondamentaux. Il a par moments fermé nos frontières, notre économie, imposé la garde surveillée à l’hôtel pour toute personne entrant au Nouveau-Brunswick, etc.

La crise d’Ottawa était évitable et s’étire en raison de l’incurie de sa force policière. Il est stupéfiant que celle-ci n’ait pas su se préparer à l’action des camionneurs. Ce n’est pas comme si ceux-ci avaient fait une arrivée surprise dans la capitale nationale. Le convoi a pris la route plusieurs jours d’avance. Les policiers croyaient-ils réellement que des camionneurs venant d’aussi loin que la Colombie-Britannique allaient se contenter de passer un après-midi devant le Parlement avant de retourner tranquillement à la maison?

La façon d’agir des autorités à Québec, à Fredericton et, éventuellement, au pont Ambassador de Windsor, a montré qu’avec du leadership et une bonne stratégie, il est possible de venir à bout des occupants. On ne retrouve pas ces éléments à la Ville d’Ottawa présentement. Le chef de police, Peter Sloly, qui a brillé par son incompétence, a fini par remettre sa démission. Le moment est venu pour la GRC et le gouvernement canadien de prendre les choses en main.

L’occupation d’Ottawa et de postes frontaliers n’est pas le fruit de camionneurs sympathiques voulant faire valoir leurs droits. Il s’agit d’une tentative de groupes d’extrême droite, en partie encouragés et financés par des intérêts américains, de déstabiliser un gouvernement démocratiquement élu.

Nous saluons les efforts du Canada pour geler les fonds en provenance de l’étranger qui contribuent à prolonger la crise. La découverte d’armes au blocus de Coutts (lequel a finalement été démantelé mardi soir) démontre par ailleurs le danger de laisser le champ libre aux occupants.

Nous n’aimons pas que les gouvernements utilisent des législations d’exception. Cela dit, leur utilisation mesurée et responsable peut être utile dans certaines circonstances, comme c’est le cas présentement, sans que cela ne transforme le Canada ou le Nouveau-Brunswick en dictature.