Irving vend ses journaux et de l’influence

L’entreprise JD Irving vend ses journaux au groupe Postmedia, propriétaire d’une centaine de journaux, dont le National Post. Un choc sismique dont l’importance dépasse largement le cadre des médias.

Les activités de presse de la famille Irving sont regroupées au sein d’une filiale nommée Brunswick News. Elle possède tous les quotidiens anglophones de la province et la presque totalité des hebdomadaires, notamment L’Étoile et l’Info-Weekend. Elle fait aussi dans la distribution. Si vous recevez à la maison des circulaires ou des paquets en provenance d’Amazon, il y a de bonnes chances que cela passe à travers son réseau.

L’Acadie Nouvelle est imprimée et distribuée par Brunswick News, mais n’est pas la propriété de cette entreprise. Nous sommes un journal indépendant et ne sommes pas touchés par cette vente.

Des indices laissaient croire que tout n’est pas rose, que la chaîne n’est pas rentable et que la richissime famille en avait assez d’éponger les déficits. Des changements ont été annoncés dans les dernières semaines. Les journaux Irving ne seront plus imprimés le lundi. Des hebdomadaires auparavant réputés pour être des vaches à lait, comme le Miramichi Leader, deviennent gratuits.

La décision des Irving de se retirer de cette industrie représente néanmoins une surprise.

Si le Telegraph-Journal, le Times & Transcript et le Daily Gleaner sont des journaux crédibles et qui ont à leur emploi des journalistes sérieux, ils sont aussi utilisés par la famille Irving comme outil pour influencer à son avantage l’action du gouvernement provincial. C’est encore plus vrai depuis que le Nouveau-Brunswick a comme premier ministre Blaine Higgs, lequel a passé l’essentiel de sa carrière à l’emploi d’Irving Oil.

La plupart des Acadiens ignorent à quel point le gouvernement provincial est influencé par les positions défendues par les journaux Irving.

Dans les derniers mois, le Telegraph-Journal a martelé sans relâche en éditorial sa volonté de voir le gouvernement Higgs accorder un cadeau fiscal aux propriétaires de maisons secondaires et d’immeubles à logement. Avec succès. L’enjeu est devenu une priorité à Fredericton. Le ministre des Finances, Ernie Steeves, a indiqué qu’il pourrait mettre fin à cette «double taxe», comme elle est surnommée.

Souvenez-vous aussi de la campagne électorale de 2018, pendant laquelle la question de la langue de travail dans les ambulances s’est imposée comme étant la question de l’urne au point de finir par couler le gouvernement libéral de Brian Gallant. Cet enjeu-là est né à coups de manchettes alarmantes dans le Telegraph-Journal.

Disons clairement les choses. C’est une bonne chose et même un soulagement de voir la famille Irving ne plus avoir la mainmise sur presque toute la presse au Nouveau-Brunswick.

Cette situation était malsaine. Les journaux anglophones ne se gêneront peut-être plus pour publier des reportages et des enquêtes sur Irving Oil, JD Irving et leurs innombrables tentacules. Il y a de bons journalistes dans cette entreprise de presse. Ils n’auront plus autant les mains liées.

Par contre, le fait de voir Brunswick News être avalée par Postmedia n’est en soi pas une nouvelle positive.

Cette chaîne nationale est très à droite et impose régulièrement des éditoriaux uniques et des manchettes qui sont identiques d’un océan à l’autre. Elle est inféodée au Parti conservateur du Canada. En 2020, tous ses journaux ont publié le même jour à la une, tout juste avant les élections, une photo du chef Andrew Scheer accompagnée du titre «The Right Choice».

Il faut aussi s’attendre à des changements. Le modus operandi de Postmedia est bien connu. Elle achète des journaux à la pelletée, puis en ferme plusieurs. Des dizaines de médias ont subi le couperet après être tombés dans son giron au cours des dernières années.

L’empire médiatique a aussi l’habitude de fusionner les salles des nouvelles de ses journaux et de mettre à pied de nombreux journalistes. Le Telegraph-Journal de Saint-Jean, le Times & Transcript de Moncton et le Daily Gleaner de Fredericton seront-ils bientôt regroupés pour ne former qu’un quotidien? C’est une forte possibilité.

La famille Irving a vendu ses journaux, mais aussi une partie de son influence sur la politique néo-brunswickoise, à un conglomérat qui voit aussi les médias comme une façon d’arriver à ses fins. Désormais à la tête de tous les quotidiens anglophones néo-brunswickois, Postmedia ne se gênera pas pour essayer de dicter à partir de Toronto ses priorités à Fredericton.