De grands défis pour la PDG de Vitalité

«Ça va mieux, mais ça ne veut pas dire que ça va bien.» Cette déclaration de la présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, Dre France Desrosiers, à l’Acadie Nouvelle, est révélatrice de l’état d’esprit au sein d’un système de santé qui ne l’a pas eu facile dans les dernières années.

Au cours d’une rencontre éditoriale à l’Acadie Nouvelle, mardi, la Dre France Desrosiers, en poste depuis déjà une année, a abordé avec assurance les sujets de l’heure, notamment la COVID-19, le recrutement, le Plan de santé et la situation particulière du Restigouche.

Premier constat. La PDG est bien alignée avec le gouvernement Higgs. Elle est satisfaite de sa gestion de la pandémie. Elle appuie aussi le Plan de santé de la ministre Dorothy Shephard, qui rejoint bien ce que désirait Vitalité.

La Dre Desrosiers a aussi expliqué que le confinement au début janvier était de la bonne durée et qu’il n’aurait servi à rien de le maintenir plus longtemps. Elle a été encore plus loin en affirmant que même si toutes les restrictions sanitaires devaient subitement tomber, y compris le passeport vaccinal et le port du masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs, cela ne suffirait pas à ébranler le système de santé.

À moins de l’arrivée d’un nouveau variant beaucoup virulent qu’Omicron, la PDG ne craint plus le scénario qu’elle évoquait au début janvier, soit des hôpitaux incapables de soigner toutes les personnes atteintes de la COVID-19. Cela la met une nouvelle fois en phase avec le premier ministre Blaine Higgs, qui insiste sur le fait qu’il faut apprendre à vivre avec le coronavirus et qui n’a clairement aucune intention d’imposer de nouveaux confinements ou mesures coupe-circuits, à moins d’une catastrophe dans les hôpitaux.

Une fin trop abrupte des restrictions sanitaires ne provoquerait pas une crise hospitalière, mais aurait toutefois pour effet «d’étirer l’élastique» au sein du personnel, d’où l’insistance de la gestionnaire pour que cela se fasse de manière progressive.

La Dre France Desrosiers nous a aussi réservé quelques surprises, en particulier en répondant à nos questions en lien avec la profession infirmière. Si elle reconnaît l’importance d’améliorer leurs conditions de travail, elle affirme toutefois que les critiques proviennent d’une minorité.

À ses yeux, ce ne sont pas l’ensemble des infirmières qui sont malheureuses ou qui font trop d’heures supplémentaires. Elle estime que cela ne touche qu’environ 20% d’entre elles et que cela donne une image déformée du climat de travail.

La déclaration ne manque pas d’audace, à peine une semaine après que le Syndicat des infirmières et infirmiers du N.-B. a publié un rapport alarmant, dans lequel il affirme que la moitié de ses membres aimeraient quitter leur emploi ou planifient de le faire.

Nous avons aussi été étonnés par l’absence de position claire de la chef de Vitalité par rapport au controversé examen d’entrée à la profession d’infirmière NCLEX-RN, conçu en anglais aux États-Unis et réputé désavantager les diplômés francophones parce que les ressources en français pour s’y préparer sont moins nombreuses.

Il s’agit du seul moment de toute la rencontre éditoriale où la Dre Desrosiers n’a pas paru en terrain solide. Elle n’a pas pu répondre clairement à savoir si elle appuie le NCLEX-RN, s’il nuit à ses efforts de recrutement ou même si elle préférerait l’adoption de l’examen bilingue en vigueur ailleurs au Canada.

Elle nous a plutôt invités à poser nos questions à l’Association des infirmières et infirmiers du N.-B., qui se bat devant les tribunaux depuis 2018 pour maintenir l’examen NCLEX-RN. Elle affirme que le dossier «semble s’améliorer avec le temps», que c’était un problème «il y a quelques années» et qu’elle n’a pas une position sur le type d’examen, mais plutôt sur le résultat.

En termes plus clairs, soit cet enjeu important n’est pas du tout sur l’écran radar de la patronne de Vitalité, soit celle-ci tient à tout prix à ne pas se mettre à dos l’association des infirmières.

Pour le reste, la PDG pose un regard lucide sur l’état du système de santé. Si Mme Desrosiers ne parle pas de fermetures de salles d’urgence, elle précise que le système ne peut plus ajouter de nouveaux services sans en enlever d’autres. Les «choix intelligents» ou les «conversations difficiles» laissent présager des décisions impopulaires et des grincements de dents.