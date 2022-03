Un monde nouveau

L’abandon du passeport vaccinal depuis lundi et, surtout, la fin à toutes les restrictions sanitaires à compter du 14 mars représentent un changement de cap majeur au Nouveau-Brunswick. Et pas seulement parce que vous n’aurez plus l’obligation de porter un masque à l’épicerie.

Le Nouveau-Brunswick retombera officiellement à la «vie normale» au sortir du Congé scolaire de mars. Terminé le port du masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs, adieu les exigences de distanciation physique et fini la capacité réduite dans les restaurants, les cinémas et les salles de spectacles. Des règles strictes resteront en place dans les foyers de soins et bien sûr dans les hôpitaux. Mais pour le reste, nous retournons à l’avant-pandémie.

Le premier ministre Blaine Higgs affirme que le temps est venu d’éliminer les restrictions en raison des sacrifices consentis par la population et du fait que la majorité d’entre nous sommes vaccinés. La médecin-hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell, reconnaît que le nombre de cas quotidiens recommencera à augmenter au fur et à mesure que les gens recommenceront à interagir, mais affirme que nous avons maintenant les connaissances pour affronter le coronavirus. Et la PDG du Réseau de santé Vitalité indique que les hôpitaux sont prêts à encaisser les effets du déconfinement et de l’inévitable hausse des hospitalisations qui l’accompagneront.

Blaine Higgs cachait de moins en moins bien ses intentions depuis quelque temps. Sa décision d’annuler toutes les restrictions était prévisible, encore plus avec l’appui de la Santé publique et des deux régies de la santé.

Ne faisons toutefois pas l’erreur de tomber dans la pensée magique. La pandémie n’est pas terminée. Il a plutôt été déterminé en notre nom, sans doute avec raison, que nous ne sommes plus prêts à tolérer collectivement tous ces sacrifices et que nous préférons accepter des conséquences plus funestes.

Il y a un peu plus d’un mois, le gouvernement ordonnait un nouveau confinement. Les PDG des régies Vitalité et Horizon affirmaient que les hôpitaux étaient sur le point d’atteindre un seuil critique, où il faudrait déterminer qui aura droit à certains soins (un appareil respiratoire, par exemple) et qui devra en être privé. Le premier ministre a de son côté lancé un appel aux volontaires afin de pallier les faiblesses d’un système de santé sous pression.

Quelques semaines plus tard, nous voilà prêts à passer à la prochaine étape, en raison du taux de vaccination (qui n’a pourtant que très peu bougé depuis six semaines) et du fait que Omicron est considéré comme étant moins virulent. Un changement de ton et de stratégie spectaculaire.

Pourtant, alors même que le premier ministre Blaine Higgs faisait son annonce tant attendue, la semaine dernière, le nombre de tests autodéclarés positifs atteignait un sommet depuis le début de l’année. Le nombre d’hospitalisations augmentait pour la première fois depuis plus d’un mois. Et surtout, il y a ce nombre indésirable, que les représentants du gouvernement provincial n’aiment pas répéter: trois cents. Comme dans 300 personnes et plus qui sont décédées avec la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, la majorité avec le variant Omicron.

Les plus attentifs auront aussi noté, le jour de l’annonce, qu’il n’y aura plus de mises à jour quotidiennes sur le tableau de bord de la COVID-19. Elles auront plutôt lieu une fois par semaine. Fredericton estime que la population est prête à vivre avec le virus, mais pas au point de laisser la place chaque jour aux mauvaises nouvelles.

L’abandon du plan d’hiver du Nouveau-Brunswick représente un jalon important depuis le début de la pandémie. Nous passons à une nouvelle étape. La responsabilité de la lutte contre la pandémie passe du gouvernement provincial à nous tous, sur une base individuelle.

La COVID-19 est reléguée à l’importance que nous accordons à des maladies bénignes contagieuses, comme la grippe. Même les règles d’isolement ne tiennent plus. Vous êtes porteurs du coronavirus et avez des symptômes? Rien ne vous interdit d’aller travailler comme à l’habitude ou de vous rendre dans un magasin, à l’aréna, etc.

Que vous propagiez ou non la maladie n’est plus le problème du gouvernement, sauf si vous êtes malade au point de vous retrouver à l’hôpital. C’est désormais votre responsabilité et celle des personnes que vous côtoyez de déterminer les risques avec lesquels vous êtes prêts à vivre.

C’est un monde nouveau auquel nous ne sommes plus habitués depuis deux ans. Il faudra pourtant apprendre à nouveau à vivre dans celui-ci. Parce qu’à moins d’un effondrement du système de santé, ce gouvernement ne reviendra plus en arrière.