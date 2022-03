Des zones d’ombre dans la réforme de la gouvernance locale

La réforme de la gouvernance locale imposée par le ministre Daniel Allain bat son plein. Les élus et les représentants de la plupart des nouvelles entités ont entrepris le processus visant à déterminer la composition de leur prochain conseil municipal, le nom des nouvelles municipalités fusionnées, etc. Il reste néanmoins des grains de sable dans l’engrenage. Ce n’est pas parce qu’ils sont mineurs comparativement au reste de la réforme qu’ils n’ont aucune importance.

L’Acadie Nouvelle a et continue d’appuyer en éditorial la réforme de la gouvernance locale. Nous sommes satisfaits que le gouvernement Higgs ait eu le courage d’accomplir ce que tant de ses prédécesseurs n’ont pas osé faire, soit imposer des changements essentiels sans essayer de faire plaisir à tout le monde.

Une des clefs du succès de la réforme est l’engagement de Daniel Allain. Il se donne le dernier mot. Qu’il y ait résistance ou non contre un regroupement semble peu lui importer. Il s’appuie sur les centaines de rencontres et de consultations qu’il a menées afin de déterminer ce qui est le mieux dans chaque communauté, puis tranche. Face à la détermination du ministre, le monde municipal n’a d’autre choix que de rentrer dans le rang.

Cette règle qu’il s’est imposé de mettre en place ce qu’il juge être les meilleurs regroupements pour renforcer les communautés est une force, mais aussi une faiblesse. En effet, le concept laisse place à l’arbitraire. Campbellton et Atholville représentent un bon exemple. La fusion est une bénédiction pour la première, mais comporte moins d’avantages pour la seconde.

Cela mène aussi à des malentendus. Lac-Baker mène le combat afin d’éviter d’être fusionné avec Haut-Madawaska. La mairesse justifie son opposition en rappelant que son village a un faible taux de taxation, est en excellente santé financière et ne reçoit à peu près aucune aide financière de Fredericton.

Or, tout cela ne compte pas vraiment aux yeux du gouvernement provincial.

Même si ce n’est pas écrit clairement dans le livre blanc portant sur la réforme, la question est plutôt de savoir si la municipalité voisine de Haut-Madawaska sortira grandie et plus forte d’une fusion avec Lac-Baker. C’est ce qui explique le refus du ministre d’accéder aux demandes des opposants.

D’autres décisions s’expliquent toutefois moins bien ou sont carrément indéfendables.

La Ville de Néguac est entourée de petites communautés à forte majorité francophone (Lavillette, Lagacéville, Saint-Wilfred, etc.). Surprise, elles ont été regroupées avec Tabusintac, à majorité anglophone. Le ministère a justifié la décision en disant qu’il s’agissait de la préférence des citoyens, qui préfèrent vivre dans un nouveau district rural plutôt que d’être avalés par la ville.

Dans ce cas-ci, le ministre a privilégié l’opinion des citoyens des districts de services locaux au détriment des intérêts de la ville-centre (Néguac). Exactement le contraire de ce qui s’est produit à Lac-Baker et à Atholville, et ce, sans une explication satisfaisante.

Un scénario plus étrange s’est produit ailleurs dans la Péninsule acadienne, où la première mouture de la réforme prévoyait que le DSL de Chiasson-Savoy soit fusionné avec Shippagan.

La décision est logique. Depuis quelques années, un nombre croissant d’entrepreneurs ont choisi d’établir leurs locaux de l’autre côté du pont, à Chiasson (aussi appelé Chiasson Office). Ainsi, ils sont tout près de Shippagan, où se trouve la majorité de leur clientèle, mais peuvent profiter du faible taux d’impôt foncier en vigueur dans le DSL. Bref, le meilleur des deux mondes, un peu comme à Atholville.

Il n’a toutefois fallu que quelques critiques pour que Daniel Allain renverse sa décision et annonce que le DSL de Chiasson-Savoy sera plutôt fusionné aux autres communautés de l’île Lamèque. La décision a été accueillie comme une onde de choc à Shippagan, qui n’avait pas été prévenue, mais aussi à Chiasson Office, où de nombreux citoyens ignoraient ce qui se tramait et préfèrent plutôt joindre l’entité municipale de Shippagan et Le Goulet, avec laquelle ils partagent plus de liens.

Ces décisions controversées du ministre ne diminuent pas la qualité ni l’importance de la réforme provinciale qu’il est en train de mener. Il doit toutefois éliminer toutes les zones d’ombres de celle-ci. Les décisions doivent être constantes dans toutes les régions, selon des paramètres clairs, sans apparence de favoritisme, et qui peuvent facilement être expliquées et se justifier.

Ce n’est actuellement pas le cas partout.