Une SANB qui gagne en crédibilité

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick a regagné en crédibilité depuis la guerre civile des organismes acadiens de 2015. Ça ne pouvait pas survenir à un meilleur moment.

L’équipe éditoriale de l’Acadie Nouvelle a reçu la semaine dernière au siège social de Caraquet le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet. Ces rencontres éditoriales en début d’année avec l’organisme de défense des droits linguistiques des Acadiens sont devenues une petite tradition. C’est la troisième année consécutive que nous recevons le président à cette période de l’année (Robert Melanson en 2020; M. Doucet en 2021 et cette année).

Nous avons profité de l’occasion pour discuter des priorités de la SANB. Si le président Doucet se réjouit du contenu du projet de loi fédérale sur les langues officielles et est mécontent de l’absence de réaction du premier ministre Blaine Higgs au rapport sur la révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, c’est par contre un tout autre dossier qui le préoccupe le plus.

Le gouvernement provincial entreprendra bientôt la révision de la carte électorale du Nouveau-Brunswick. Le mot circule à Fredericton que le premier ministre Higgs profitera de l’occasion pour réduire de beaucoup le nombre de circonscriptions électorales. De 49, il pourrait être ramené à seulement une trentaine.

La SANB a là-dessus une position qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Il est hors de question de perdre ne serait-ce qu’une seule circonscription. Une diminution draconienne représenterait selon elle une catastrophe.

Nous partageons la position de la SANB à ce sujet et l’avons défendue par le passé en éditorial. L’élimination d’une quinzaine de circonscriptions aurait pour conséquence la marginalisation du poids électoral acadien. Les régions à majorité francophone subiraient un impact disproportionné d’une telle mesure.

Dans un autre ordre d’idée, la rencontre éditoriale nous a permis de découvrir, au fil de nos échanges, à quel point la SANB a réalisé des progrès dans sa capacité de bâtir des partenariats et d’influencer l’action des décideurs.

Nous l’avons déjà écrit, la force de la SANB dépend principalement de deux éléments: l’importance que lui accordent ses interlocuteurs (en particulier les gouvernements) et la légitimité dont elle dispose au sein de la population qu’elle se targue de représenter. Le conflit de 2015 avait causé des torts sur ces deux fronts.

Les relations avec les autres organismes de la société civile acadienne semblent être au beau fixe. À des questions portant sur des thèmes comme la réforme municipale ou la gouvernance scolaire, M. Doucet a d’ailleurs chaque fois pris soin de souligner le rôle joué par ceux-ci (par exemple, l’Association francophone des municipalités du N.-B.).

La crisette provoquée par la visite électorale ratée, cet été à Caraquet, du chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet avait soulevé des doutes quant au sérieux de la Société de l’Acadie du N.-B. Elle semble aujourd’hui bien loin.

Alexandre Cédric Doucet a présenté le gouvernement fédéral comme étant un bon partenaire. Les ministres acadiens Dominic LeBlanc et Ginette Petitpas Taylor sont des alliés, tout comme la présidente du Conseil du trésor Monia Fortier (Ottawa-Vanier) et le ministre Randy Boissonnault (Edmonton-Centre).

La SANB aide aussi le gouvernement provincial à faire preuve de plus de créativité afin d’aller chercher des fonds fédéraux destinés aux francophones en milieu minoritaire.

M. Doucet ne se gêne pas non plus pour consulter. Il sollicite régulièrement l’avis d’une douzaine d’anciens présidents de l’organisme afin de profiter de leur expérience et de connaître leurs idées face aux défis qui se posent. Sondages et infolettres font aussi partie de son arsenal.

Nous sommes agréablement surpris par la capacité de la SANB à s’imposer comme un incontournable dans certains dossiers.

L’organisme Canadian Parents for French lui a demandé de l’aide pour préparer un mémoire portant sur la révision du programme d’immersion française dans le système anglophone du Nouveau-Brunswick. Les citoyens de Baie-Sainte-Anne se sont tournés tout naturellement vers elle afin d’éviter d’être engloutis au sein d’un district rural à forte majorité anglophone, comme le prévoyait originalement la réforme de la gouvernance locale du ministre Daniel Allain.

Tout cela démontre que la SANB est vue par un nombre grandissant de personnes comme étant fiable, sérieuse et crédible. Son expertise est reconnue. Voilà qui est bon signe, à l’aube de son 50e anniversaire. Une bonne partie du crédit revient à son président. Nous souhaitons voir Alexandre Cédric Doucet solliciter un nouveau mandat à la tête de l’organisme.