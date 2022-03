Quand guerre et prix de l’essence deviennent un prétexte politique

La guerre en Ukraine et la hausse du prix de l’essence qui l’accompagne ont eu un effet imprévu, soit le réveil des promoteurs des oléoducs ainsi que des opposants à la tarification du carbone.

Comme c’est généralement le cas pour tout ce qui touche le pétrole, la première salve est venue de l’Alberta.

Alors que la Russie de Vladimir Poutine bombarde l’Ukraine et que l’Europe s’interroge sur sa dépendance au pétrole et au gaz naturel en provenance de cette dictature, des voix se sont élevées en affirmant que le moment est venu de ressusciter l’oléoduc Énergie Est. Le pétrole canadien pourrait ainsi devenir une solution de rechange à celui produit par les Russes.

Énergie Est est mort et enterré depuis 2017. La seule entreprise en mesure de rentabiliser un tel projet, TC Energy (anciennement TransCanada) a déjà fait savoir qu’elle n’avait aucune intention de le ressusciter. Elle est passée à autre chose. Ce n’est pas une guerre en Ukraine qui va l’inciter à vider de quelques milliards son compte d’épargne pour repartir dans cette aventure qui s’est mal terminée une première fois.

Évidemment, le premier ministre albertain Jason Kenney sait tout ça. Les faits n’ont aucune importance. Il a vu là une opportunité de se présenter une nouvelle fois comme étant le champion des oléoducs et du pétrole. Rien de plus.

La hausse subite du prix de l’essence a de son côté donné de la vigueur à ceux qui souhaitent l’élimination de la taxe sur le carbone. Au Nouveau-Brunswick, elle est imposée par le gouvernement Higgs sous la pression du gouvernement Trudeau.

Là aussi, les premiers appels sont venus en provenance de l’Ouest canadien. Le premier ministre Blaine Higgs a toutefois repris rapidement la balle au bond et a réclamé d’Ottawa la suspension de celle-ci pendant trois mois.

Au moins, cette proposition est réaliste, contrairement à celle visant à faire revivre l’oléoduc Énergie Est. La taxe néo-brunswickoise sur le carbone est de 8,8 cents le litre. Elle grimpera à 11 cents le litre à compter du 1er avril. Avec le prix de l’essence qui est en train d’atteindre des niveaux stratosphériques, le moment serait opportun pour les gouvernements d’offrir un répit aux automobilistes sous la forme d’un congé de taxe.

Le problème est que ce n’est pas du tout l’intention de Blaine Higgs.

S’il était sérieux, M. Higgs pourrait agir immédiatement, sans demander la permission du gouvernement fédéral ni demander l’appui des partis d’opposition. En effet, en plus de la taxe sur le carbone, le Nouveau-Brunswick impose aussi à la pompe une taxe provinciale de 10,87 cents par litre d’essence.

Fredericton pourrait cesser de percevoir cette taxe tout de suite si tel était le désir du premier ministre. Avec un surplus budgétaire de 444 millions $ lors de la dernière année financière et un autre excédent qui s’annonce aussi juteux dans les prochains mois, il a d’ailleurs amplement les moyens de le faire.

Blaine Higgs a toutefois déjà fait savoir que c’était hors de question. Il n’est pas difficile de deviner pourquoi. Sa sortie publique avait surtout pour but de réitérer son opposition à ce qu’il a jadis qualifié de «taxe Gallant-Trudeau».

L’idée de suspendre la taxe sur le carbone pendant trois mois n’est pas nécessairement mauvaise. Après tout, son but premier est d’imposer un coût à la pollution pour ainsi inciter la population à faire des choix différents (covoiturage, achat d’un véhicule hybride ou électrique, etc.). Or, la hausse actuelle du prix de l’essence contribue justement à l’atteinte de cet objectif.

Ce prix varie toutefois beaucoup. Il a d’ailleurs diminué de 16 cents le litre d’essence régulier dans la nuit de jeudi à vendredi au N.-B. Il ne serait pas sage d’ajuster la taxation canadienne ou néo-brunswickoise en fonction de prix aussi volatils.

Si le gouvernement Higgs désire réellement donner un coup de main aux ménages qui souffrent de l’augmentation du coût du pétrole, nous l’invitons à remettre une partie ou la totalité des revenus de la taxe sur le carbone dans les poches des contribuables, comme le fait déjà le fédéral dans les provinces où il n’y a pas d’entente avec le provincial et comme il le faisait au Nouveau-Brunswick avant l’arrivée au pouvoir du gouvernement Higgs.