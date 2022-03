Fin des restrictions: Blaine Higgs joue gros

Nous y sommes. La fin de toutes les restrictions sanitaires au Nouveau-Brunswick. Enfin, diront certains. Une catastrophe, soutiendront les autres. Qu’on le veuille ou non, les choses viennent de changer au Nouveau-Brunswick.

Statistiquement, la décision d’abandonner la presque totalité des exigences (il existe des exceptions, notamment dans les foyers de soins et dans les hôpitaux) depuis lundi est difficilement justifiable.

Le nombre d’hospitalisations, de patients aux soins intensifs, d’employés de la santé en isolement ou en congé de maladie en raison de la COVID-19… tous ces indicateurs sont aujourd’hui semblables ou plus élevés qu’ils ne l’étaient en janvier, quand le gouvernement Higgs a pourtant décrété un confinement.

Il faut toutefois tenir compte de deux éléments.

D’abord, tous les Néo-Brunswickois qui le désirent ont eu l’occasion d’être vaccinés à trois reprises (deux fois pour les enfants de 5 à 11 ans). Nous sommes mieux protégés que nous ne l’avons jamais été face au coronavirus.

La COVID-19 est sans doute là pour rester. Il y aura aussi toujours des gens qui refuseront de se faire immuniser. Si nous attendons la disparition du coronavirus ou l’atteinte d’un taux de vaccination de 100%, aussi bien dire que nous vivrons dans un monde de restrictions pendant encore des années. Êtes-vous prêts à cela? Fredericton a décidé pour vous: c’est non!

Deuxièmement, le gouvernement provincial compte sur l’appui et les recommandations de la Santé publique ainsi que des deux régies de la santé, Vitalité et Horizon. Nous ignorons si des bras ont été tordus pour arracher ces approbations. Mais le fait est que la médecin-hygiéniste du Nouveau-Brunswick, Dre Jennifer Russell, et la PDG du Réseau de santé Vitalité, Dre France Desrosiers, ont accepté de mettre leur crédibilité dans la balance afin d’appuyer publiquement la fin des règles sanitaires. C’est une partie importante de l’équation.

Dre Russell a recommandé la levée de toutes les restrictions. La Dre Desrosiers affirme de son côté que le système hospitalier pourra encaisser la hausse du nombre de patients atteints de la COVID-19 qui accompagnera la fin des mesures d’exception.

Seul bémol, la Dre Desrosiers a réclamé en rencontre éditoriale à l’Acadie Nouvelle que les restrictions soient retirées progressivement afin d’éviter de trop étirer l’élastique au sein de son personnel, une requête qui n’a pas été retenue.

Néanmoins, grâce à l’appui de ces deux professionnelles de la santé, Blaine Higgs a la légitimité d’agir et peut même se défendre des accusations d’avoir fait fi de la science pour des raisons partisanes.

Par ailleurs, d’un point de vue strictement politique, il s’agit d’une situation gagnante pour le premier ministre.

La fin des mesures d’urgence semble bien passer dans l’opinion publique. Elle survient aussi alors que le printemps est à nos portes. L’expérience nous dicte que les périodes de beau temps peuvent laisser place à une embellie en ce qui a trait à la pandémie, alors que les gens passeront moins de temps enfermés à l’intérieur.

Le Nouveau-Brunswick n’agit pas non plus à contre-courant. Les provinces qui nous entourent vont toutes dans la même direction en mettant fin au passeport vaccinal, au port du masque obligatoire, à l’isolement, etc.

Cela dit, les prochains mois seront cruciaux. L’élimination des restrictions va entraîner une hausse marquée du nombre de cas. C’est déjà ainsi en Europe. La même chose risque de survenir au N.-B, et plus tôt que tard.

La dernière fois que le gouvernement Higgs a annoncé la fin des mesures (en juillet 2021), il a dû reculer deux mois plus tard devant l’ampleur de la propagation du virus.

En janvier dernier, il s’est mis tout le monde à dos en imposant un nouveau confinement: les vaccinés qui en ont marre des restrictions, les personnes qui estiment que le gouvernement a trop tardé à agir ainsi que ceux et celles qui sont opposés aux règles sanitaires.

Blaine Higgs n’a clairement pas l’intention de se laisser piéger à nouveau. Il a fait son choix. Cela mènera à une recrudescence la COVID-19. En même temps, il y a des limites à jouer au yo-yo avec les mesures d’urgence. Un nouveau recul représenterait un aveu d’échec pour ce gouvernement. Le premier ministre joue gros.

Les décisions annoncées par Blaine Higgs dans les dernières semaines sont importantes. Celles qui seront prises – ou non – au cours de celles qui suivront seront encore plus déterminantes.