Une candidature qui change la donne chez les libéraux

La participation de Susan Holt à la course à la direction du Parti libérale du Nouveau-Brunswick change bien des choses pour cette formation politique toujours à la recherche d’un chef qui pourra vaincre le Parti progressiste-conservateur de Blaine Higgs lors des élections provinciales.

Il y a désormais cinq personnes qui aspirent à diriger le Parti libéral. Outre Susan Holt, la liste comprend aussi Donald Arseneault, Robert Gauvin, T.J. Harvey et Seamus Byrne. Tous des candidats différents, avec des forces et faiblesses qui les distinguent les uns les autres. Bien malin à ce point-ci qui peut prédire avec certitude qui l’emportera.

La candidature de certains candidats fait néanmoins plus de bruit que d’autres.

Tout a été dit à propos du fait que Susan Holt est la première femme de l’histoire à briguer la direction du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Si elle l’emporte, puis mène ensuite son parti à la victoire aux prochaines élections provinciales, le Nouveau-Brunswick sera dirigé par une première ministre pour la toute première fois de son histoire.

Mme Holt apporte toutefois bien plus que son genre. Elle insuffle aussi un vent de fraîcheur dans cette campagne au leadership.

Peu connue des électeurs francophones, elle a entrepris de remédier au problème en rendant visite aux militants libéraux de la Péninsule acadienne dès le lendemain de l’annonce officielle de sa candidature. L’opération a été un succès, le maire de Caraquet (et ancien ministre libéral) Bernard Thériault lui ayant toute de suite accordé son appui dans un hommage enjoué sur sa page Facebook.

Cette bénédiction n’est pas banale. L’un des candidats en lice, Robert Gauvin, a après tout claqué la porte du Parti progressiste-conservateur en réaction à la fermeture de nuit du service d’urgence de six hôpitaux ruraux. Si l’urgence de Caraquet est encore ouverte la nuit, c’est un peu beaucoup en raison de ce coup d’éclat et des événements qui en ont découlé.

Susan Holt a par ailleurs grandi dans la région de Fredericton. Cela ne signifie pas qu’elle livrera automatiquement les circonscriptions de la capitale aux libéraux advenant qu’elle dirige le parti. Elle a été candidate dans Fredericton-Sud en 2018. Elle a terminé deuxième, derrière le chef du Parti vert, David Coon. Notons néanmoins qu’elle a devancé le représentant du Parti progressiste-conservateur. Tant en 2014 qu’en 2020, les libéraux avaient plutôt terminé en troisième position.

Mme Holt est bilingue. Des trois candidats anglophones, elle est la seule qui peut débattre avec une aisance relative dans les deux langues. Le fait qu’elle est issue du milieu des affaires contribue aussi à la distinguer des politiciens dits «de carrière», autant ceux qui visent le leadership libéral qu’au sein du gouvernement Higgs.

Tout cela ne nous dit toutefois pas quelles seront les priorités de Mme Holt. Si on se fie à sa première entrevue accordée à l’Acadie Nouvelle, elle tente de s’imposer comme étant la candidate du renouveau. Le Parti libéral, la façon de communiquer du gouvernement provincial, le système politique et bien plus encore ont besoin d’un changement qu’elle entend incarner, a-t-elle indiqué.

Elle s’est toutefois bien gardée de présenter de façon plus précise les politiques qu’elle entend promouvoir, ce qui n’est pas anormal à ce stade-ci de sa course.

Un regard sur sa campagne de 2018 dans Fredericton-Sud nous laisse croire qu’elle penche à gauche de l’échiquier politique.

Dans une circonscription qui comprend l’Université du Nouveau-Brunswick et l’Université St. Thomas, elle a fait la promotion du programme de droits de scolarité du gouvernement Gallant et a partagé ses préoccupations sur le financement des établissements postsecondaires. Dans une entrevue avec le journal étudiant Brunswickan, elle a promis d’être «la voix des étudiants» lors des réunions budgétaires du gouvernement. Elle estime aussi qu’il faut améliorer l’offre de soins en santé mentale et favorise le maintien de services d’interruption de grossesse dans des cliniques privées.

Elle a été à l’emploi du bureau du premier ministre Brian Gallant, avec l’expérience mais aussi le bagage que cela implique. Le fait d’avoir travaillé pour des multinationales comme IBM et Xerox lui apporte par contre un vécu dont peu de politiciens néo-brunswickois peuvent se targuer.

La course à la direction libérale gagne en intensité. La candidature de Susan Holt contribuera à la rendre plus pertinente et imprévisible.