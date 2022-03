Un budget timide, sans imagination, mais pas mauvais

Le budget déposé mardi par le ministre des Finances, Ernie Steeves, n’est pas celui que nous espérions. Il n’aura pas l’impact désiré sur les enjeux qui touchent de près les contribuables, avec en premier lieu la hausse du coût de la vie. Il a néanmoins des qualités.

Nous l’avions écrit en éditorial samedi et mardi, ce budget sera jugé en fonction de sa capacité à accorder un répit aux Néo-Brunswickois victimes de l’inflation, du prix de l’essence et des hausses draconiennes des loyers.

Sur ce plan, Ernie Steeves ne mérite pas la note de passage. Son budget comprend certes des mesures intéressantes, mais rien qui peut être qualifié de décisif. Il n’y a pas de chèque spécial de 500$ comme au Québec, de baisse de la taxe provinciale sur l’essence comme en Alberta ou de gel des loyers comme au Manitoba.

Cela ne signifie toutefois pas que le ministre s’est tourné les pouces. Il faut en effet analyser ce budget en tenant compte à quel point le gouvernement Higgs revient de loin, en particulier en ce qui a trait à l’augmentation du prix des loyers.

Nous parlons après tout d’un gouvernement qui a nié l’existence d’une crise du logement et d’un premier ministre opposé depuis toujours à toute mesure qui entraverait le fonctionnement du libre marché. Dans ces circonstances, entendre le ministre des Finances déclarer, mardi, que «notre gouvernement reconnaît qu’il faut en faire plus pour les locataires» représente rien de moins qu’une révolution.

M. Steeves a agi de façon très timide, presque

à reculons. Il réduira l’impôt foncier des propriétaires d’appartements, mais seulement de moitié. Il impose un plafonnement des loyers relativement élevé (3,8%) et uniquement pour une année. En voulant faire plaisir à tout le monde, il n’a satisfait personne.

Pour plusieurs, c’est aussi trop peu trop tard. Si votre loyer est passé en septembre 2021 de 850$ à 2850$ par mois, il n’y a rien dans ce budget qui pourra vous aider. Le gouvernement Higgs a laissé le marché s’emballer pendant trop longtemps avant d’intervenir, commettant ainsi la même erreur que le gouvernement Lord avait faite avec l’assurance automobile au milieu des années 2000.

Au moins, Fredericton a résisté à l’idée d’éliminer en entier ce qui a été surnommé la «double imposition» sans exiger en contrepartie un contrôle des loyers. En prime, la loi sera modifiée afin d’interdire aux propriétaires de mettre fin à une location sans motif valable.

Le marché locatif néo-brunswickois est encore et toujours l’équivalent du Far West. Mais au moins, quelqu’un a allumé la lumière dans le bureau du shérif. Il est aussi difficile d’imaginer que le plafonnement sera éliminé lors des années préélectorale et électorale, en 2023 et 2024.

Saluons aussi le fait que le gouvernement provincial investira 6,3 millions $ pour la création de logements abordables, à travers un programme fédéral-provincial de 10 ans annoncé en 2017. C’est largement insuffisant. Cela reste tout de même une agréable surprise quand on sait à quel point ce genre de programme à coûts partagés visant à construire des infrastructures pue au nez du premier ministre Higgs.

Le gouvernement accorde aussi une diminution d’impôt à tous les Néo-Brunswickois, en plus d’augmenter le salaire minimum annuel en dessous duquel les personnes à faible revenu ne sont pas imposées.

Ces deux mesures représentent en gros la réponse d’Ernie Steeves à la hausse de l’inflation et particulièrement à celle du prix de l’essence. Nous aurions préféré une approche plus ciblée. Le gouvernement a les moyens d’agir. Se plaindre à Ottawa de la taxe sur le carbone n’est pas un plan.

Il faut toutefois encore ici tenir compte de l’idéologie des dirigeants en place dans la capitale provinciale. Blaine Higgs a depuis longtemps pour objectif de réduire les impôts et de limiter les nouvelles dépenses. Il fallait donc s’attendre à ce que cela influe sur sa façon de dépenser une partie de ses gigantesques surplus budgétaires.

Il ne faut pas accorder trop d’importance à l’excédent prévu de 35,2 millions $. Il sera sans doute beaucoup plus élevé, le ministre Steeves ayant démontré par le passé que ses prévisions n’ont pas beaucoup plus de valeur que le papier sur lequel elles sont écrites.

Les Néo-Brunswickois avaient besoin d’un budget interventionniste afin de faire face à l’inflation. Ce n’est pas ce qu’ils ont obtenu. Le gouvernement Higgs a toutefois le mérite d’enfin bouger dans la bonne direction.