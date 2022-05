Un virage que le N.-B. ne peut se permettre de rater

Le Nouveau-Brunswick n’est pas un leader en matière de recherche, de développement et d’innovation. C’est même le contraire et c’est encore plus vrai en ce qui a trait à la recherche appliquée. Ça doit changer.

L’Acadie Nouvelle a reçu pour la première fois en rencontre éditoriale le PDG du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Pierre Zundel. Il n’est pas du genre (en entrevue, du moins) à y aller de déclarations à l’emporte-pièce ni à mettre le poing sur la table.

Cela ne l’empêche toutefois pas d’appeler un chat, un chat. Quand nous avons abordé avec lui le sujet de l’impact de la pandémie sur les activités de l’organisation qu’il dirige, il a répliqué que «nous avons abattu des troupeaux de vaches sacrées».

Autre constat: la crise de la gouvernance qui a ébranlé le CCNB en 2018 et 2019 et qui a mené au départ de l’ancienne présidente-directrice générale, Liane Roy, semble être résolument dans le rétroviseur. Le CCNB donne l’image d’être en mode développement et croissance; pas en train d’éteindre des feux dont il est lui-même responsable.

Nous nous en réjouissons. Le Nouveau-Brunswick et l’Acadie ont besoin d’institutions fortes. Personne ne gagne à les voir se fragiliser en raison de guerres intestines.

Pierre Zundel souhaitait profiter de cette interview pour aborder ce qui est sans doute l’enjeu le plus important pour l’économie de notre province, soit la pénurie de main-d’œuvre.

L’immigration est une partie importante du casse-tête. D’ailleurs, pas moins du tiers des quelque 2200 étudiants du collège communautaire sont des étudiants internationaux. La presque totalité de ces finissants souhaite ensuite rester au Canada.

Il a toutefois insisté sur un autre angle qui est trop souvent négligé, soit l’innovation. La plupart des entreprises en manque de personnel ne réussiront jamais à pourvoir tous leurs postes vacants. Elles doivent donc trouver une façon d’augmenter leur productivité, notamment grâce à l’automatisation.

Le problème est que les multinationales en mesure d’injecter des centaines de milliers de dollars dans le R&D (recherche et développement) ne pullulent pas en Acadie. On y retrouve surtout des petites et moyennes entreprises qui ne roulent pas toutes sur l’or.

M. Zundel va encore plus loin, en disant que le Nouveau-Brunswick a historiquement développé une stratégie de développement basée sur le cheap labour. Vous doutez de son analyse? Permettez-nous de rappeler à votre souvenir l’ancien premier ministre Frank McKenna, qui incitait les entreprises d’ailleurs (en particulier les centres d’appel) à choisir le Nouveau-Brunswick en leur vantant «une main-d’œuvre qualifiée et à bon marché».

Pendant ce temps, l’innovation a souvent été négligée par la province.

Pierre Zundel souligne de plus que la recherche appliquée n’obtient pas sa juste part des fonds. Au Nouveau-Brunswick, des secteurs comme la recherche fondamentale, contre le cancer, etc., peinent moins à obtenir des subventions que la recherche technologique.

Évidemment, M. Zundel prêche pour sa paroisse. CCNB-Innov, une branche du collège communautaire, est vouée à la recherche appliquée. Elle travaille déjà en partenariat avec des entreprises afin de concevoir des appareils ou des applications qui leur permettent d’améliorer leur productivité. Une bonification des fonds disponibles profiterait à CCNB-Innov. Elle pourrait aussi servir à des entreprises qui se tourneraient ensuite avec ces fonds vers cet organisme.

Et alors? Le CCNB a développé une expertise qui manque cruellement en Acadie. Nous serions fous collectivement de nous en priver.

L’une des forces du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick est d’être en mesure de travailler à petite échelle, directement avec certains employeurs ou groupes d’entreprises trop petits pour profiter des programmes nationaux de subventions et leur panoplie de conditions qui viennent avec.

Cela lui donne l’avantage de bien connaître les besoins et les déficiences de l’économie en matière d’innovation.

La recherche appliquée, l’automatisation et l’innovation ne sont pas les sujets les plus sexy ni les plus vendeurs politiquement. Aucun politicien ne gagnera une élection sur cet enjeu.

Cela demeure néanmoins important.

Nous invitons le gouvernement Higgs à faire de cette question une priorité et à augmenter les fonds en conséquence. Nos entreprises y gagneront beaucoup.