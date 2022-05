Nouveaux noms, grande réussite

Le dévoilement des noms des 77 nouvelles entités municipales fusionnées représente une étape cruciale dans le cadre de l’ambitieuse réforme de la gouvernance locale présentement en cours. Peut-être pas la plus importante, mais certainement la plus délicate.

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, s’est présenté mercredi devant un micro, en conférence de presse, afin de dévoiler comment seront baptisées les municipalités. Plus que le dévoilement d’une liste, il s’agissait pour le ministre du triomphe de sa vision.

Pensez-y. Des dizaines de villes et de villages, dont plusieurs refusaient depuis toujours d’œuvrer en collaboration avec leur voisin, ont fini par s’entendre (pour la plupart) sur une appellation commune.

Quatorze ans après que le rapport Finn a été tabletté, un autre processus de fusion tout aussi ambitieux va désormais de l’avant sans que personne ne puisse imaginer qu’il soit mis en arrêt. C’est exceptionnel.

Historiquement, la question identitaire a toujours représenté (avec les hausses de taxe) un obstacle aux projets de regroupements. Il n’est donc pas surprenant que les discussions ne se soient pas faites partout sans heurts.

Par exemple, sur l’île Lamèque, des discussions musclées ont eu lieu pour déterminer si la nouvelle entité serait considérée comme étant une ville ou une communauté rurale, et ce, même si la loi ne fera de distinction à ce sujet. Par ailleurs, le ministre Allain a reconnu être intervenu dans quelques cas. Nous présumons qu’il a dû user de son influence ou de son autorité à Haut-Madawaska et à Shippagan.

Nous nous réjouissons particulièrement de voir que les communautés à majorité francophone ont choisi un nom français. Les pressions et la tentation ont été fortes dans certains comités de transition pour trouver une façon d’apaiser la minorité anglophone.

Un référendum a eu lieu à Saint-Léonard en 2001. L’enjeu? Franciser le nom officiel de la municipalité, incorporée sous Town of St. Leonard. Les citoyens avaient rejeté la proposition. «63% des électeurs et électrices de cette municipalité ne veulent pas reconnaître un état de fait, c’est-à-dire qu’ils sont francophones et majoritaires. Mieux vaut ne pas déplaire aux anglophones que de s’assumer», avait déploré l’éditorialiste Bruno Godin dans les pages de l’Acadie Nouvelle.

De voir les citoyens de cette même région choisir aujourd’hui d’appeler leur communauté Vallée-des-Rivières fait chaud au cœur.

Plusieurs comités de transition ont réussi à coups de réunions et de consultations à s’entendre sur de petits bijoux de nom pour leurs nouvelles municipalités. Des appellations comme Belle-Baie (dans la région Chaleur), Bois-Joli (dans le Restigouche), Beaurivage, Champdoré et Beausoleil (dans Kent), sont à la fois françaises, rassembleuses et donnent le goût de visiter ces endroits.

Toutes les municipalités de la province auraient pu ajouter un Grand ou un Greater pour souligner le fait qu’elles ont été regroupées. Seule Grand Bouctouche est tombée dans ce piège. Il faudra aussi du temps pour s’habituer à certains choix peu orthodoxe, comme Nouvelle-Arcadie (région de Rogersville) ou Hautes-Terres, qui est bien loin d’être aussi vendeur que Paquetville.

Le cas de Rivière-du-Nord (région de Grande-Anse, Maisonnette et Bertrand) est intéressant. Géographiquement, il a du sens. La rivière du Nord circule dans la plupart des communautés, y compris dans la principale attraction du secteur, le Village historique acadien.

Les décideurs ont toutefois manqué d’ambition. Grande-Anse est la porte d’entrée de la Péninsule acadienne. Maisonnette (avec ses plages) et Bertrand (avec le VHA) sont des lieux touristiques prisés. S’il y a un endroit dans tout le Nouveau-Brunswick qui aurait eu avantage à se donner un nom touristique avec le mot Acadie ou le suffixe -sur-mer, c’est bien celui-là.

Cela dit, l’important dans tous ces cas est que les citoyens adoptent leur nouvelle identité et fassent grandir ensemble leur municipalité fusionnée. Ça se fera tout naturellement dans certains endroits. Ce sera plus difficile dans d’autres.

Se doter d’une identité commune est une étape importante. Cela représente une grande réussite pour le ministre Daniel Allain, pour le gouvernement Higgs, mais surtout pour les citoyens des 77 nouvelles entités municipales.