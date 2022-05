S’inspirer du Québec plutôt que le craindre

La volonté du gouvernement du Québec de réduire les frais de scolarité d’étudiants non canadiens inscrits dans les établissements postsecondaires situés hors de Montréal en inquiète plus d’un en Acadie. Avec raison. Il met par ailleurs en lumière le manque de volonté et d’imagination du gouvernement du Nouveau-Brunswick en ce qui a trait au développement des régions.

Au Nouveau-Brunswick, les étudiants internationaux représentent une vache à lait pour les universités et les collèges. Ils paient des droits de scolarité faramineux pour avoir le privilège de fréquenter nos établissements postsecondaires.

Nous parlons d’une différence qui va du double au triple. Les internationaux déboursent environ 15 000$ par année en premier cycle à l’Université de Moncton et un peu moins de 9500$ par année au Collège communautaire. À titre comparatif, un étudiant canadien devra verser 7642$ pour fréquenter les classes de l’U de M et 3380$ au CCNB.

Si les droits imposés aux étudiants de l’étranger semblent extraordinairement élevés au N.-B, ce n’est néanmoins rien de comparable avec les tarifs en vigueur au Québec, où le coût annuel pour un étudiant non canadien peut atteindre près de 17 000$ au niveau collégial et 24 000$ au premier cycle universitaire.

Cette différence explique en partie pourquoi des étudiants d’ailleurs dans le monde choisissent nos institutions postsecondaires francophones plutôt que celles du Québec.

Cela risque par contre de changer. Dans une volonté d’attirer les étudiants internationaux loin de Montréal, le gouvernement du Québec imposera des frais de scolarité réduits ou même la gratuité à ceux qui choisiront d’étudier dans certains domaines où il y a pénurie de main-d’œuvre en région.

Pour les établissements postsecondaires francophones, l’enjeu est colossal. Le PDG du CCNB, Pierre Zundel, rappelait dans les pages de l’Acadie Nouvelle la semaine dernière qu’environ le tiers de sa clientèle est composée d’immigrants. La proportion est d’environ 27% à l’Université de Moncton. Des dizaines de cours ne seraient plus offerts en Acadie, faute de moyens ou d’un nombre suffisant d’inscriptions, si ce n’étaient des internationaux.

L’U de M et le CCNB n’ont pas à rougir de la qualité des formations qu’elles offrent. Par contre, elle n’atteint certainement pas un niveau d’excellence ou une renommée suffisante au point où les francophones d’à travers le monde préféreront payer des milliers de dollars supplémentaires pour fréquenter nos classes plutôt que celles des régions du Québec.

Le problème est que cette annonce du gouvernement Legault est inattaquable. C’est une excellente politique qui cible sur mesure les besoins des régions. Nous ne voyons pas au nom de quoi il faudrait lui demander d’y renoncer.

Une politique équivalente à celle du Québec consisterait à offrir des droits de scolarité réduits aux étudiants internationaux qui choisiraient d’étudier ou de s’établir à l’extérieur des trois grands centres que sont Moncton, Saint-Jean et Fredericton.

Il y a plus de chances que le gouvernement Higgs investisse dans la construction d’une nouvelle génération de voitures Bricklin qu’il autorise une politique d’immigration ou de recrutement d’étudiants qui favorise les régions francophones rurales du nord du Nouveau-Brunswick. Ça n’arrivera pas.

Ce n’est pas tout.

Le gouvernement Higgs a exprimé l’intention de lier le financement des universités à des objectifs de recrutement. Cette vision désavantage déjà l’Université de Moncton, dont le marché est plus limité que celui de l’Université du Nouveau-Brunswick et des autres établissements postsecondaires anglophones. Elle devra en plus faire face à une concurrence accrue au Québec.

Si le programme québécois devait s’avérer être un succès, nous croyons que le gouvernement Higgs devrait s’en inspirer. Notre province peine à faire face à une grave pénurie de main-d’œuvre et peine à attirer des immigrants, en particulier les francophones.

Au lieu de dénoncer les bonnes idées mises en vigueur chez nos voisins et de déplorer leur impact sur notre coin de pays, développons à notre tour des solutions innovatrices et une véritable politique de développement rural.

Comme le gouvernement Legault est en train d’en faire la démonstration, tout part cependant d’abord d’une volonté politique au plus haut niveau. Le signal doit provenir de Fredericton.