Pour un nouveau collège à Bathurst

La direction du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick étudie la possibilité de construire un nouveau campus à Bathurst, en remplacement des deux édifices déjà existants. Nous invitons le gouvernement provincial à traiter ce dossier de façon prioritaire. Cet enjeu est crucial pour la croissance et la pérennité de cet important établissement postsecondaire acadien.

La question, posée en rencontre éditoriale la semaine dernière était anodine: quel est le principal projet sur lequel planche le Collège communautaire du N.-B.? La réponse du PDG, Pierre Zundel, ne s’est pas fait attendre. «On travaille comme des diables dans l’eau bénite pour avoir un nouveau campus à Bathurst».

Bathurst représente le cœur du réseau du CCNB. C’est celui qui offre le plus de formations. Il compte le plus grand nombre d’étudiants après celui de Dieppe. C’est là aussi que sont situés les bureaux du siège social.

Le campus compte deux édifices principaux. Celui de la rue du Collège a été érigé en 1916 alors que celui de la rue Youghall date de 1961. Ils ne rajeunissent pas. Surtout, ils commencent à coûter cher en réparation et ça n’ira pas en s’améliorant.

Les deux édifices sont désuets. Une étude a permis d’établir qu’il faudrait investir environ 25 millions $ pour remettre à niveau l’édifice principal, sur la rue du Collège. La facture risque d’être aussi salée pour le site de Youghall.

Tant qu’à dépenser des dizaines de millions de dollars pour essayer de faire du neuf avec du vieux, aussi bien construire un tout nouvel édifice qui répondrait sur mesure aux besoins de l’institution.

Il ne faut pas voir cet enjeu uniquement sous un angle comptable. L’occasion est belle de réunir la plupart des cours sous un même toit, de créer une nouvelle synergie et surtout de donner au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick les outils pour se développer. Bref, pour planifier sa croissance sans être restreint par les limites de bâtisses conçues pour les besoins d’un autre siècle.

Tout cela est pour l’instant à l’étape des discussions. La direction du CCNB n’est pas encore prête à déposer une proposition en bonne et due forme. Elle ne sait même pas où serait construit ce futur édifice, bien que Pierre Zundel ait exprimé à l’Acadie Nouvelle sa préférence pour le site actuel de la rue du Collège.

Le dernier mot ne lui reviendra toutefois pas. Le CCNB est une société de la Couronne. Ses édifices sont la propriété du gouvernement provincial. Il ne possède même pas de compte en banque. La décision de construire sera donc prise par le ministre (ou plus probablement le premier ministre) à Fredericton. Pas par le PDG à Bathurst.

Ce n’est pas tout.

Le gouvernement provincial et le CCNB ne pourront pas aller de l’avant avec la construction d’un nouvel édifice à Bathurst tout en faisant l’économie d’un débat sur l’avenir de celui de la butte du Collège.

Cet édifice majestueux est l’un des plus beaux du nord du N.-B. Il a aussi derrière lui une longue histoire qui précède de plusieurs décennies celle du CCNB. En 2016, on y a célébré le 100e anniversaire de l’éducation supérieure francophone dans la région. Cet ancien collège classique a longtemps formé l’élite acadienne, y compris l’ancien premier ministre Louis J. Robichaud. Des gens bien connus en Acadie, influents et au jugement respecté ont fréquenté ses classes et voudront avoir leur mot à dire.

Même en vidant les lieux sans rien démolir, le CCNB laisserait derrière lui une patate chaude. En effet, que faire d’un endroit majestueux et historique, mais qui est inutilisé? Le gouvernement doit déjà gérer ce problème avec l’Institut de Memramcook. Il n’a sans doute pas le goût de vivre la même chose à Bathurst.

Le terrain s’annonce autrement plus miné qu’à Edmundston, où un nouveau campus a été construit et inauguré en 2011 au coût de 35 millions $. L’ancienne bâtisse était vieillotte, isolée du centre-ville et n’avait absolument aucune valeur patrimoniale. Personne n’a pleuré sa fermeture. La Ville d’Edmundston a refusé une offre de Fredericton d’en prendre possession gratuitement.

Le gouvernement provincial a fait d’une pierre deux coups en construisant le nouvel édifice adjacent à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston. Les deux établissements se partagent des infrastructures et des services. Tout cela a donné un nouvel élan au CCNB-Edmundston.

Le gouvernement Higgs doit voir le projet du CCNB-Bathurst pour ce qu’il est, c’est-à-dire non pas une dépense, mais plutôt comme représentant une occasion unique de faire croître cette institution et de renforcer le rôle vital qu’elle joue en Acadie.