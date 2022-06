Gaz de schiste: le moratoire doit être maintenu

Le gaz de schiste fait son retour dans l’actualité néo-brunswickoise. Le premier ministre Blaine Higgs propose de mettre fin au moratoire sur la fracturation hydraulique en vigueur depuis huit ans. C’est un marché de dupes.

L’intérêt de Blaine Higgs pour le gaz de schiste ne date pas d’hier. Il a taillé une première brèche dans le moratoire après avoir pris le pouvoir à la suite des élections provinciales de 2018. Il avait alors décrété, avec l’appui de la People’s Alliance, que l’interdiction serait levée dans les régions où il y a une acceptation sociale reconnue.

M. Higgs n’a jamais expliqué comment il ferait pour déterminer dans quelles régions il y a un appui suffisant de la population et où l’industrie est rejetée. Rapidement, le feu vert a néanmoins été accordé dans la région de Sussex.

Cela s’est finalement avéré un coup d’épée dans l’eau. Un an après l’annonce, le seul producteur en activité au Nouveau-Brunswick, Corridor Resources (aujourd’hui Headwater Exploration), renonçait à creuser d’autres puits en citant des «incertitudes réglementaires» liées à l’obligation de consulter les Premières Nations.

Blaine Higgs justifie sa volonté de relancer cette industrie dans la province en affirmant que les temps ont changé. L’invasion de l’Ukraine par la Russie démontre l’importance de diversifier nos sources d’approvisionnement, sans oublier les prix de l’énergie qui ont explosé.

Comme toujours avec M. Higgs, il faut chercher un peu plus loin pour comprendre ses véritables intentions.

Un projet est en marche à Saint-Jean afin de transformer Canaport LNG en terminal d’exportation de gaz naturel. Comme l’a récemment rappelé notre chroniqueur Richard Saillant dans les pages de l’Acadie Nouvelle, le port serait plus concurrentiel s’il disposait d’une source d’approvisionnement local. On devine aussi que le gouvernement provincial obtiendrait sa part de redevances, même si celles-ci n’ont pas été évaluées et chiffrées.

Enfin, il y a là-dedans une dose d’idéologie. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Higgs a toujours pris soin de se présenter comme étant un allié de l’industrie pétrolière et énergétique, et ce, de façon bien peu subtile.

Il a mené la bataille pour l’oléoduc Énergie Est, y compris bien après que le projet a été abandonné. Il a reçu le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, à la raffinerie d’Irving Oil à Saint-Jean et l’a invité à s’adresser devant l’Assemblée législative en 2019. Il a affirmé en 2021 que les restrictions environnementales imposées par le gouvernement fédéral de Justin Trudeau auraient des «des effets dévastateurs» pour Irving Oil. Il a même déjà proposé qu’Ottawa élimine les paiements de péréquation pour contraindre les provinces à exploiter leurs propres ressources naturelles.

M. Higgs est un ancien employé d’Irving Oil. Quand des discussions ont lieu en lien avec le pétrole ou l’énergie, il défend systématiquement les intérêts de son ancien employeur et de l’industrie. Pas ceux des Néo-Brunswickois.

Le gouvernement libéral de Brian Gallant n’a pas imposé un moratoire sur la fracturation hydraulique pour le plaisir. Il s’agissait de la chose responsable à faire.

Des municipalités exprimaient alors leur crainte de voir leur source d’eau potable être contaminée et demandaient au gouvernement de ne pas accorder de permis pour les forages sur leur territoire. Le nombre de manifestations et d’assemblées publiques se multipliait. Des routes ont été bloquées et des camions immobilisés de force par des citoyens inquiets et furieux. Des installations ont été vandalisées.

Tout cela a culminé en octobre 2013, quand des opposants à l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste ont bloqué une route dans la région de Rexton, allant même jusqu’à défier une ordonnance du tribunal. La GRC est intervenue brutalement afin d’ouvrir de force la voie aux camions de l’entreprise SWN. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Des cocktails Molotov ont été lancés et des voitures de police ont été incendiées.

Sans vouloir prédire d’autres affrontements, rien ne laisse présager que les populations qui se sont levées pour défendre leur droit à l’eau potable et à un environnement sain réagiraient mieux aujourd’hui.

Le moratoire a permis de ramener la paix sociale au Nouveau-Brunswick. Ne risquons pas celle-ci pour permettre à une poignée d’entreprises de se remplir les poches au détriment des citoyens des régions touchées.