Ces professionnels de la santé qui fuient Georges-Dumont

Deux oncologues ont claqué la porte du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont. Loin de partir à la retraite, ils iront plutôt travailler ailleurs. Cette double démission est un rappel que tout ne tourne pas rond dans le principal hôpital francophone du Nouveau-Brunswick et qu’il est grand temps de s’attaquer au problème.

Le départ d’un oncologue et d’un hémato-oncologue a des conséquences. Ce type de spécialistes ne court pas les rues. Il ne suffit pas de publier une annonce dans le journal ou de fouiller dans une pile de curriculum vitae qui traîne dans le bureau des ressources humaines pour dégoter la perle rare. Il faut aussi compter une dizaine d’années pour les former à l’université.

Vitalité n’a donc pas fini de gérer cette crise, qualifiée de «situation exceptionnelle», mais qui risque d’être la nouvelle normalité pendant les prochains mois, sinon les prochaines années.

La PDG du réseau, Dre France Desrosiers, n’est pas responsable de cette situation; la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, non plus. Ce n’est pas comme si elles avaient ordonné des compressions budgétaires et éliminer des postes de spécialistes.

Elles ont toutefois le devoir d’aller au fond des choses afin de comprendre ce qui pousse des spécialistes à quitter le bateau Dr-Georges-L.-Dumont. C’est d’autant plus vrai qu’un autre oncologue a aussi démissionné l’année dernière. Les services de pédiatrie offerts à cet hôpital sont par ailleurs suspendus pour une semaine en raison d’un manque de personnel médical.

Il est impossible de l’extérieur d’établir la nature du problème. Dans toute organisation sérieuse, les problèmes de relations de travail sont gérés à l’interne et avec confidentialité.

Une série de départs peut être liée à un climat de travail toxique, par exemple. Il peut aussi s’agir de simples coïncidences.

Il y a par contre une règle que tous les gestionnaires compétents connaissent. Les excellents employés ne se plaignent pas lorsqu’ils sont insatisfaits. Ils parlent plutôt avec leurs pieds.

Plusieurs employés ont parlé avec leurs pieds au Centre hospitalier Dr-Georges-L.-Dumont au cours des dernières années.

Une partie du problème est d’ordre linguistique. L’infirmière anglophone va tout naturellement travailler au Moncton Hospital, alors que celle qui est francophone et bilingue aura le choix entre les deux hôpitaux de Moncton.

En rencontre éditoriale avec l’Acadie Nouvelle, la Dre Desrosiers a reconnu que l’embauche et la rétention de la main-d’oeuvre sont un défi au CHU Dumont.

La forte croissance de la population dans la région de Moncton a aussi un impact sur la qualité du service et donc des conditions de travail. L’Acadie Nouvelle et d’autres médias présentent souvent des témoignages de gens qui ont dû attendre des heures à l’urgence ou dans une ambulance en attendant d’être admis à l’hôpital. Vitalité envoie régulièrement des avis invitant la population à se tenir loin de l’urgence de Georges-L.-Dumont en raison de problèmes de personnel ou d’une hausse de la demande.

Cela dit, le problème est plus profond que cela. À la suite de la double démission des oncologues, Dre France Desrosiers a reconnu que les relations de travail sont laborieuses depuis quelques années et que cela a créé des insatisfactions.

À tort ou à raison, le Moncton Hospital est reconnu pour offrir de meilleures conditions de travail que le Centre hospitalier Dr-Georges-L.-Dumont. Il y a un an, le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick révélait qu’il est plus facile et rapide d’obtenir un emploi permanent à l’hôpital anglophone, avec de bien meilleures conditions de travail.

Les solutions ne sont pas évidentes. Est-ce un problème de leadership? De gestion à l’interne? La réponse devrait-elle être politique?

Il est difficile de séparer les incidents isolés et ceux qui démontrent une culture d’entreprise. Nous croyons toutefois que le Réseau de santé Vitalité et sa PDG ont une obligation de résultat.

Le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont est le joyau du réseau de santé francophone. Il accueille le plus grand nombre de patients et offre les soins les plus spécialisés. Nous ne pouvons accepter qu’un climat insatisfaisant et peut-être même toxique nuise à sa mission.