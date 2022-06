Un parti qui n’a plus sa raison d’être

Le Nouveau Parti démocratique du N.-B. se cherche un nouveau chef. Mais surtout, il cherche à retrouver une pertinence. Trop embourbée dans ses querelles internes, cette formation qui a été jadis une voix indispensable dans le discours politique de notre province est devenue moribonde.

Dans le film Le 6e sens, sorti en 1999, le personnage principal, un garçon pouvant communiquer avec des fantômes, dit une phrase qui a marqué une génération de cinéphiles: «Je vois des gens qui sont morts» (I see dead people), avant d’ajouter en regardant le personnage du psychologue joué par Bruce Willis: «Ils ne savent pas qu’ils sont morts.»

Le NPD provincial est dans cette situation. Cette formation politique de gauche n’est plus. Tout le monde le sait, sauf quelques militants qui continuent de dévorer leurs chefs et de se battre pour déterminer l’idéologie d’un parti qui n’intéresse plus la presque totalité des électeurs.

Le drame du Nouveau Parti démocratique est d’avoir connu ses meilleures années à une époque où le Nouveau-Brunswick était l’une des juridictions où le bipartisme était le plus fort en Amérique du Nord. Dirigé par Elizabeth Weir, une femme qui inspirait le respect autant au sein de la population qu’à l’Assemblée législative, le parti n’a malgré tout jamais pu faire élire personne d’autre que sa chef.

Il y a eu enfin du mouvement lors des élections provinciales de 2018, avec la victoire de six députés représentant des tiers partis (trois du Parti vert et trois de la People’s Alliance). Pour le NPD, il était malheureusement trop tard.

Les néo-démocrates ont pourtant eu à leur tête une poignée de chefs compétents, comme Dominic Cardy et plus récemment Jennifer MacKenzie. Ils n’ont toutefois pas réussi à se faire élire.

Surtout, ils ont appris à la dure qu’il y a des gens au sein du mouvement orange pour qui il est plus important d’avoir raison que de réussir des gains électoraux. Rarement une formation avec aussi peu d’appuis aura-t-elle laissé place à autant de grenouillage. Il faut sans doute remonter à l’autodestruction du Confederation of Regions (CoR), dans les années 1990, pour trouver un exemple d’un parti aussi prompt à s’auto-infliger des coups de couteau dans le dos.

Dominic Cardy (maintenant ministre au sein du gouvernement Higgs) a jeté l’éponge en 2017 après cinq ans à diriger le parti. Il a justifié sa décision en soutenant que des membres de son ancienne famille politique ne partageant pas sa vision lui ont mis des bâtons dans les roues.

Sa successeure, Jennifer MacKenzie, ne jouissait pas de la même notoriété. Cette ingénieure bilingue semblait toutefois pouvoir remettre le NPD sur les rails. Elle a remis sa démission en 2019 quand les membres de son parti ont ordonné un congrès au leadership alors qu’elle était encore chef!

Un scénario très semblable est survenu dans les dernières semaines. Le leader MacKenzie Thomason a perdu un vote sur une motion de censure et a fini par se résoudre à abandonner la partie.

Il n’est pas essentiel pour un parti politique d’être au pouvoir ni d’avoir un siège à l’Assemblée législative pour influencer l’opinion publique et même l’action du gouvernement, bien qu’il s’agisse d’un avantage indéniable.

Le NPD n’en est toutefois pas là. Qui se souvient qu’il a promis lors de la dernière campagne électorale d’augmenter à 15$ l’heure le salaire minimum au N.-B.? Qui se rappelle son engagement de réduire les droits de scolarité ou sa promesse de créer un programme d’assurance-médicaments? Surtout, qui accorde la moindre importance aux idées d’un parti qui n’a obtenu que 1,66% des votes au scrutin de 2020, qui est miné par les querelles et qui change de chef à tout bout de champ?

Un autre problème du NPD est qu’il n’a aucune assise dans le Nord francophone. Or, l’électorat anglophone du Nouveau-Brunswick vote de plus en plus à droite, avec l’arrivée au pouvoir de Blaine Higgs et la présence de la People’s Alliance. Ajoutez à cela le Parti vert et il ne reste plus de place pour le NPD.

Résultat, ce parti censé représenter la gauche, les travailleurs et le socialisme a sombré dans l’insignifiance. Il ne présentera même pas de candidats aux élections partielles de lundi, dans la Miramichi. Ce déclin est triste, mais pas hors du commun. Les partis politiques vivent et meurent. Quand cela survient, leurs militants sont souvent les derniers à s’en rendre compte.