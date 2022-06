49 députés: une sage décision

Le premier ministre Blaine Higgs a dévoilé il y a quelques jours les noms des six personnes qui auront la lourde tâche de redessiner la carte électorale provinciale du Nouveau-Brunswick. Une nouvelle plus importante se cachait toutefois derrière cette annonce. Et elle est très positive, en particulier pour les Acadiens.

Il y a deux commissions de délimitation des circonscriptions électorales présentement à l’œuvre, si bien qu’il peut être facile pour une mère d’y perdre ses petits.

La première a pour objectif de délimiter les contours des 10 circonscriptions fédérales. Son travail est déjà bien avancé. Les commissaires ont fait un excellent boulot pour présenter une carte qui respecte l’équilibre linguistique de la province, la plupart des communautés d’intérêts et les mouvements démographiques. Au cours des prochaines semaines, des consultations publiques auront lieu afin de permettre aux citoyens de s’exprimer sur les changements proposés.

La deuxième déterminera les limites des 49 circonscriptions provinciales.

Sa composition a été un exercice de haute voltige. Celle (provinciale) qui a été dévoilée la semaine dernière comprend des gens sérieux et compétents. Il s’agit d’un heureux mélange de libéraux, de conservateurs et de gens considérés comme étant apolitiques. On y trouve aussi des francophones et des anglophones, des hommes et des femmes, des gens du Nord comme du Sud, de même que des citoyens de régions rurales et urbaines.

Tout doit être fait pour s’assurer d’éviter tout soupçon de partisanerie. La commission est indépendante et doit tenir compte des intérêts de tous, sans influence indue du gouvernement.

Dans ce cas-ci, c’est mission accomplie. Nous ne doutons aucunement que les commissaires sauront accomplir leur mission avec brio, comme l’ont fait leurs collègues qui ont redessiné la carte fédérale.

Nous déplorons toutefois le fait que le Parti vert ait été évincé du processus. Les progressistes-conservateurs et les libéraux ne sont plus seuls à l’Assemblée législative depuis déjà quatre ans. Rien ne justifie qu’ils déterminent sans les verts les membres d’une commission aussi importante pour la démocratie.

Sans rien enlever du tout à Camille Thériault, Roger Clinch, Josée Rioux-Walker, Krista Ross, Emily Teed et Roger Ouellette (toutes des nominations irréprochables), nous croyons que la commission aurait été encore plus forte, plus légitime et plus démocratique si sa composition avait eu aussi l’approbation du Parti vert. Cette erreur ne devra pas être répétée.

Au cours des prochains mois, les commissaires redéfiniront les limites des circonscriptions provinciales. Nous nous réjouissons du fait que le gouvernement Higgs a confirmé du même coup que leur nombre ne changera pas.

Il y a 49 circonscriptions électorales au Nouveau-Brunswick, mais le premier ministre Higgs a déjà déclaré par le passé qu’il trouvait ce nombre trop élevé. Le mot a même circulé à un certain moment à Fredericton que Élections NB avait été mandaté pour préparer une carte électorale ne comprenant qu’une trentaine de sièges, une information qui n’a toutefois jamais été confirmée.

Le nombre de sièges à la législature n’est pas et ne devrait pas être figé dans le temps. Il y en avait 58 lors du grand balayage de Frank McKenna en 1987 et 55 lors de la vague bleue de Bernard Lord en 1999. Ces diminutions successives étaient justifiées et ont eu lieu sans que cela ait des conséquences extrêmes.

Une réduction draconienne, comme celle qui a été discutée au sein du gouvernement Higgs, aurait par contre eu des répercussions majeures. L’impact se serait en particulier fait sentir dans les régions francophones du Nord.

En effet, la dénatalité et l’exode des citoyens des régions rurales ont déjà pour conséquence une diminution du nombre de circonscriptions. Cela mène non seulement à une plus faible représentativité dans la capitale Fredericton, mais aussi à la création de mégacomtés comme Bathurst-Est-Népisiguit-Saint-Isidore.

En tenant compte que les mouvements de population auront normalement pour conséquence le transfert de certains sièges ruraux dans les principaux centres urbains, une carte électorale à 30 ou 35 sièges signifierait une multiplication de super-circonscriptions dans les régions francophones. La représentation acadienne s’en trouverait réduite comme une peau de chagrin.

Le gouvernement Higgs a toutefois choisi de ne pas aller dans cette direction. Nous pouvons présumer qu’il a été à l’écoute de gens qui ont fait des représentations sur ce sujet, autant de l’extérieur (la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, notamment) qu’à l’interne.

C’est une sage décision.