Qui pourra vaincre Blaine Higgs?

Dans un mois, le Parti libéral du Nouveau-Brunswick sera dirigé par un nouveau chef. Bien malin qui peut prédire l’identité de celui qui sera couronné au fil d’arrivée. Une chose est certaine: le gagnant ou la gagnante aura fort à faire pour former le prochain gouvernement.

Beaucoup de choses séparent Donald Arseneault, Robert Gauvin, T.J. Harvey et Susan Holt. Ils ont toutefois tous en commun le fait qu’ils pensent être la meilleure personne pour diriger le Parti libéral. De leur côté, les militants inscrits doivent voter en s’interrogeant à savoir lequel des quatre candidats sera en mesure de vaincre les progressistes-conservateurs de Blaine Higgs et de remporter la victoire lors des prochaines élections provinciales, prévues en 2024.

La tâche ne s’annonce pas facile. Depuis la dernière fois où Frank McKenna a été reporté au pouvoir, en 1995, les libéraux provinciaux n’ont gagné que deux élections. Tant Shawn Graham (2006-2010) que Brian Gallant (2014-2018) ont été vaincus après un seul mandat.

La parenthèse Gallant a particulièrement été révélatrice pour cette formation politique. Les problèmes des rouges dans le Nouveau-Brunswick anglophone ont alors été révélés au grand jour, au point où Brian Gallant a promu vice-premier ministre son unique député dans la capitale (Stephen Horsman) et s’est même nommé ministre responsable de la région de Saint-Jean dans l’espoir de sauver les meubles. En vain.

La bonne nouvelle est que les quatre candidats en lice sont mieux préparés que ne l’était leur prédécesseur Kevin Vickers.

M. Vickers n’avait pour toute expérience politique le fait d’avoir été ambassadeur pendant un peu plus de quatre ans en Irlande. C’est ce qui l’avait inspiré à proposer de faire du Nouveau-Brunswick une sorte de paradis fiscal dans le but d’y attirer des multinationales. Par ailleurs, il ne résidait plus au Nouveau-Brunswick depuis longtemps.

Cette fois-ci, trois des quatre candidats ont de l’expérience en tant que ministre ou simple député. La quatrième, Susan Holt, n’a jamais été élue, mais a été à l’emploi du bureau du premier ministre Gallant, en plus d’avoir occupé des postes importants dans le secteur privé.

Nous croyons que peu importe qui remportera la course à la direction, le Parti libéral sera en de meilleures mains qu’il ne l’était en 2020. Cela suffira-t-il pour lui faire goûter à nouveau le pouvoir?

Les libéraux ont l’avantage d’évoluer dans un système politique d’alternance, où ils échangent le pouvoir avec les progressistes-conservateurs. Un jour, les électeurs se lasseront du premier ministre Blaine Higgs et de son gouvernement. À moins d’une gigantesque surprise causée par le Parti vert, les électeurs devraient alors normalement se tourner vers les libéraux.

Il n’y a toutefois aucune garantie que cela survienne en 2024. C’est pourquoi le choix du prochain chef est si important.

Il est extrêmement difficile de prédire l’issue d’une course à la direction. Dans cet écosystème, l’organisation sur le terrain fait foi de tout. Obtenir l’appui de nombreux membres du caucus ou avoir une présence énergique dans les médias sociaux ne signifie rien si cela n’est pas accompagné d’une campagne intense afin de convaincre un maximum de gens de voter pour le candidat.

Les règles de la course à la direction du Parti libéral favorisent par ailleurs les candidats en mesure d’aller chercher un maximum d’appuis dans toutes les circonscriptions. En ce sens, la dynamique est très différente du congrès au leadership progressiste-conservateur de 2018, où Blaine Higgs n’a eu qu’à paqueter la salle de militants de la région de Saint-Jean pour l’emporter.

Son gouvernement éprouve par ailleurs des problèmes depuis des mois. Il n’a pas fait la démonstration qu’il a la volonté de s’attaquer avec sérieux à la crise du logement qui sévit dans la province, ni qu’il a un plan pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre en santé. Il ne semble pas particulièrement préoccupé par l’impact de l’inflation sur la classe moyenne néo-brunswickoise.

Sa gestion des affaires courantes fait des insatisfaits. Le premier ministre a même été hué en pleine finale de la Coupe Memorial lors d’une cérémonie protocolaire, qui plus est dans son fief de Saint-Jean, la semaine dernière.

Il reste à voir si le prochain chef du Parti libéral réussira à mettre en lumière ces échecs du gouvernement et à proposer une solution de rechange crédible aux électeurs. Aux militants de faire le bon choix.