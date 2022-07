Que se passe-t-il avec le Parti conservateur?

La nouvelle de l’expulsion du candidat Patrick Brown de la course à la direction du Parti conservateur du Canada a eu l’effet d’une bombe politique. Il s’agit d’un coup de force visant à se débarrasser d’un adversaire encombrant et dont les répercussions se feront sentir partout au pays.

Jusqu’à cette semaine, trois personnes avaient des chances réalistes de remporter la course à la direction et devenir le prochain chef du Parti conservateur. Si Pierre Poilievre est le favori incontesté, l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest et le candidat ontarien Patrick Brown sont considérés comme étant en position de causer la surprise.

M. Brown est peu connu au Nouveau-Brunswick. Le hasard a voulu qu’il soit en visite dans la province cette semaine, tout juste avant qu’il ne soit expulsé de la course au leadership. Il a eu le temps de promettre de mettre fin au péage sur le pont de la Confédération s’il devient un jour premier ministre du Canada.

Il faut maintenant enlever son nom de la liste des favoris. Le Parti conservateur a indiqué que la décision de l’expulser de la course repose sur de «sérieuses allégations d’actes répréhensibles de la campagne de Patrick Brown qui semblent violer les règles de financement de la Loi électorale du Canada».

Le parti utilise l’arme atomique contre l’un des rares candidats en mesure d’inquiéter le favori, sans donner de détails et sur la base que ses actions «semblent» à aller à l’encontre de la loi. Voilà qui n’est pas très précis. Et préoccupant.

C’est un rappel que les formations politiques ont beau jouer un rôle important dans notre système démocratique, elles sont à la base des clubs privés avec leurs règles, leur grenouillage et un culte de la personnalité du chef.

Il n’est pas rare que des candidats se fassent tasser. C’est d’ailleurs arrivé au cours des deux dernières courses à la direction du Parti libéral du Nouveau-Brunswick.

En mai, le candidat Seamus Byrne s’est vu interdire de poursuivre sa campagne à la succession de Kevin Vickers, après avoir échoué à respecter certaines règles. Et lors de la campagne au leadership de 2019, Kevin Vickers a été couronné, mais seulement après que René Éphestion a été forcé de retirer sa candidature, parce qu’il ne détenait pas encore sa citoyenneté canadienne.

C’est sans compter toutes les fois où des personnes se sont vu interdire d’être candidat à l’investiture d’un parti dans une circonscription. Avant de devenir député du Parti vert en 2018, Kevin Arseneault avait d’abord tenté de se présenter sous la bannière libérale. Il s’était fait claquer la porte au nez.

Bref, les partis politiques, peu importe les allégeances et les couleurs, ne se gênent pas pour bloquer le chemin à l’un ou ouvrir une voie royale pour l’autre.

C’est ce qui vient de survenir chez les conservateurs, sauf que dans ce cas-ci, l’exclusion de Patrick Brown a clairement pour objectif principal d’assurer le triomphe de Pierre Poilievre.

M. Brown n’est pas blanc comme neige. Son nom a été associé au mouvement #metoo en 2018 alors qu’il était chef du Parti progressiste-conservateur ontarien. Les allégations n’ont jamais été prouvées, mais la controverse avait néanmoins profité à Doug Ford, qui l’a remplacé au pied levé et est ensuite devenu premier ministre de l’Ontario.

Il n’est pas impossible qu’il ait cette fois-ci réellement enfreint certaines règles électorales. Si c’est le cas, le Parti conservateur du Canada a le devoir d’en faire la preuve publique hors de tout doute, dans la plus totale transparence.

Tout ça sent mauvais. Les alliés de Pierre Poilievre ont déjà éjecté plus tôt cette année Erin O’Toole de son poste de chef du PC. Les récents événements donnent l’impression qu’ils ont cette fois conspiré contre Patrick Brown. Ils éliminent ainsi de la course non seulement un adversaire important, mais aussi quelqu’un dont les militants étaient susceptibles d’appuyer Jean Charest dans un éventuel deuxième ou troisième tour de scrutin.

L’enjeu est majeur. Le prochain chef du Parti conservateur du Canada, peu importe son identité, a de bonnes chances de devenir premier ministre du Canada. Les élections fédérales sont prévues en 2025. Le gouvernement Trudeau sera alors au pouvoir depuis une bonne décennie, avec tout ce que ça représente comme usure du pouvoir. L’électorat risquera d’être mûr pour un changement.

Ne serait-ce que pour cela, le Parti conservateur doit des explications pas mal plus claires que celles qui ont été offertes jusqu’à maintenant.