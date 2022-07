Vaccins expirés: un scandale

Le rythme de la vaccination contre la COVID-19 a beaucoup ralenti, au Nouveau-Brunswick comme au Canada. Cela a pour conséquence que l’offre dépasse de loin la demande. Loin de s’ajuster, le gouvernement provincial laisse expirer des dizaines de milliers de doses du précieux produit. Un tel gaspillage est scandaleux, tant du point de vue éthique que sanitaire.

Santé Canada a annoncé la semaine dernière son intention de jeter plus de 13 millions de doses d’AstraZeneca-Oxford expirées.

Le Nouveau-Brunswick est aussi un grand gaspilleur. Son cas est néanmoins particulier du fait que le gouvernement Higgs détruit des doses de vaccins qu’il refuse lui-même de distribuer à sa population.

Une vérification effectuée par les journaux de la chaîne Postmedia a permis de découvrir que le gouvernement du N.-B. a laissé expirer un peu plus de 150 000 doses de vaccin en 2022.

Ça ne risque pas d’aller en s’améliorant. Le ministère de la Santé a confirmé avoir en réserve environ 113 000 doses. Or, il n’y a que quelques centaines de Néo-Brunswickois qui se font vacciner chaque semaine.

À ce rythme, il faudra au moins trois années et demie pour tout écouler. Ça n’arrivera pas, puisqu’elles seront expirées bien avant.

L’un des problèmes est le fait que Fredericton a depuis longtemps baissé les bras. Il n’y a aucune campagne de sensibilisation digne de ce nom. Les conférences de presse de la Santé publique sont devenues presque aussi rares que les visites publiques du premier ministre Blaine Higgs dans le Nord francophone.

Il y a un autre problème, et il est de taille. Au Nouveau-Brunswick, la plupart des citoyens n’ont pas le droit de recevoir une deuxième dose de rappel. Celle-ci est réservée aux personnes âgées de 50 ans et plus.

D’un côté, des dizaines de milliers de fioles prennent la poussière dans des entrepôts et ne seront jamais utilisées. De l’autre, l’accès à celles-ci est extrêmement limité. Autrement dit, le gouvernement Higgs a préféré éliminer plus de 100 000 doses plutôt que les offrir à la population.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, et la médecin-hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell, justifient cette décision insensée en disant suivre les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation. Celui-ci suggère d’offrir la deuxième dose de rappel (la quatrième au total) aux 50 ans et plus.

Sauf que ce n’est pas interdit ni dangereux de l’offrir aussi aux plus jeunes! Le comité consultatif national ne fait qu’insister sur le fait que les personnes plus âgées sont plus vulnérables à la COVID-19 et devraient impérativement se faire vacciner à nouveau.

Rien n’interdit aux décideurs d’offrir le même privilège à toute la population. D’autres provinces le font d’ailleurs déjà. Le gouvernement Higgs refuse de les imiter non pas en raison d’une quelconque interdiction fédérale, mais bien par choix.

Nous pouvons présumer que des enjeux financiers prennent beaucoup d’importance. Si le coût des vaccins est absorbé par Ottawa, c’est Fredericton qui doit payer celui des campagnes d’immunisation.

L’incurie de la ministre Shephard dans ce dossier est particulièrement préoccupant. Elle devrait être sur la ligne de front pour convaincre un plus grand nombre de citoyens d’obtenir leur dose de rappel. Elle permet plutôt à son ministère de développer une expertise en destruction de vaccins.

Tout cela a des conséquences. Selon Santé Canada, les doses de rappel améliorent jusqu’à 90% la protection contre les conséquences graves de la COVID-19. À l’inverse, le vaccin perd une partie de son efficacité à la longue.

Or, si la pandémie nous a appris quelque chose, c’est que l’été est synonyme d’accalmie. Le système hospitalier néo-brunswickois peut par contre s’attendre à être frappé de plein fouet cet automne par une vague de malades contagieux.

Nous appuyons la volonté provinciale de pleinement immuniser en priorité les personnes âgées de 50 ans et plus.

Nous croyons toutefois que les doses non utilisées devraient être offertes à la population générale avant d’être éliminées. Des cliniques de vaccination sans rendez-vous et ouvertes à tous devraient être mises sur pied aussitôt qu’un certain nombre de doses approchent de leur date d’expiration.

Il est scandaleux que le gouvernement Higgs détruise des milliers de vaccins. Qu’il choisisse de jeter ceux-ci au lieu de les offrir à tous ceux et celles qui souhaitent améliorer leur couverture vaccinale dépasse l’entendement.