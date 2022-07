Réaction excessive et panique 

En congédiant sa ministre de la Santé, le PDG de la régie anglophone de la santé de même que les membres des conseils d’administration des réseaux Vitalité et Horizon, le premier ministre Blaine Higgs agit sur un coup de tête. Il s’agit d’un geste de panique alors que l’état du système de santé se dégrade continuellement.

Commençons par le commencement. La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, n’était pas à la hauteur. Elle était dépassée par l’ampleur des problèmes qui touchent le système de santé.

Nous avions besoin pendant la pandémie d’une politicienne présente sur toutes les tribunes pour convaincre les Néo-Brunswickois de respecter les mesures sanitaires, de porter le masque, se faire vacciner en grand nombre, les rassurer, etc. Elle a au contraire été invisible.

Son absence d’empathie a été déplorable. Jamais elle n’a pris la peine de se déplacer dans les régions les plus durement touchées par la COVID-19. Elle a aussi préféré cultiver le secret plutôt que de faire preuve de transparence à l’endroit des dizaines de personnes atteintes par une maladie possiblement inconnue.

Elle n’a pas trouvé de solution à l’examen d’entrée à la profession infirmière NCLEX-RN, qui désavantage les francophones. Elle a laissé traîner les problèmes de climat de travail, d’embauche et de rétention au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont.

Elle avait promis une réforme de la santé. Elle a plutôt accouché d’une souris. Son péché capital est l’absence d’un plan concernant la pénurie de main-d’œuvre. S’il n’existe pas de solution magique, il est inacceptable que la ministre baisse les bras et ne propose rien du tout face à cette crise.

Il aura fallu finalement la mort d’une personne dans un fauteuil roulant dans la salle d’urgence de l’hôpital Everett-Chalmers de Fredericton pour que le premier ministre Blaine Higgs se décide enfin à s’occuper du maillon faible de son conseil des ministres.

Si la rétrogradation de Dorothy Shephard s’imposait, le moment de le faire est drôlement choisi.

Nous ignorons les circonstances exactes du drame survenu dans la salle d’attente de l’hôpital Chalmers. Il est possible qu’il y a eu une erreur au triage, c’est-à-dire qu’une infirmière a mal évalué à quel point l’état de santé de la victime nécessitait une intervention urgente. Il se peut aussi qu’il y avait ce soir-là trop de gens dont la vie était menacée et pas assez de médecins pour tous les soigner.

Le fait que cette situation soit survenue dans la seule région qui compte vraiment pour le premier ministre Higgs, c’est-à-dire l’axe Saint-Jean-Fredericton, a certainement contribué à sa réaction excessive. Si un patient avait perdu la vie dans la salle d’attente d’un service d’urgence à Edmundston, à Tracadie ou à Miramichi, aucun changement n’aurait été annoncé vendredi.

En montrant la porte au PDG du Réseau de santé Horizon, Dr John Dornan, Blaine Higgs cède à la panique.

Le Dr Dornan n’était en poste que depuis un an (dont huit mois à titre intérimaire). Nous ne voyons pas comment il aurait pu dans un si court laps de temps mettre en place des dispositions pour éviter à coup sûr qu’un tel drame se produise.

Le congédiement de tous les membres des conseils d’administration de Vitalité et d’Horizon nous rend encore plus perplexes. Ces membres, dont près de la moitié sont élus par la population, n’ont aucun pouvoir décisionnel. Ils ne se réunissent que quelques fois par année. L’existence de ces conseils relève surtout de l’écran de fumée.

Ils forment toutefois un bouc émissaire commode pour Blaine Higgs, qui peut à la fois donner l’illusion de donner un grand coup de barre tout en laissant croire qu’il s’attaque à la bureaucratie.

En nommant deux fiduciaires (Gérald Richard et Suzanne Johnston) à la tête de Vitalité et Horizon, le premier ministre Higgs se trouve par ailleurs à concentrer encore plus tous les pouvoirs en matière de santé au sein de son bureau. C’est là la nouvelle la plus importante des dernières heures.

Rétrogradation tardive d’une ministre dépassée par les événements, concentration à outrance, mise en tutelle des deux régies de la santé et congédiement de représentants élus par la population: le bilan n’est pas joli.

Le système de santé du Nouveau-Brunswick vit une crise sans précédent. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Il est par contre inquiétant de voir le premier ministre prendre de telles décisions de façon aussi précipitée.