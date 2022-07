Prise de pouvoir en santé

Le grand ménage imposé vendredi par Blaine Higgs démontre que celui-ci est conscient que d’importants changements doivent être apportés à notre système de santé, mais qu’il n’a confiance qu’en lui et sa garde rapprochée pour les mener à terme.

Le premier ministre a changé de ministre de la Santé, congédié le PDG du Réseau de santé Horizon, mis à la porte les membres des conseils d’administration des régies de la santé Vitalité et Horizon et placé celles-ci sous tutelle.

La PDG du Réseau de santé Vitalité, Dre France Desrosiers, échappe au carnage. Elle ressort toutefois affaiblie des événements des derniers jours. Quand l’organisation que vous dirigez se retrouve sous tutelle, cela démontre un manque de confiance des dirigeants à l’égard de votre capacité à mettre en vigueur leur vision.

En faisant exception de la réforme de la gouvernance locale en vigueur et des restrictions sanitaires et confinements pendant la pandémie, il s’agit des décisions les plus importantes prises par ce gouvernement depuis son arrivée au pouvoir, en 2018.

Elles surviennent à la suite du décès d’une personne dans la salle d’attente du service d’urgence de l’hôpital Everett-Chalmers de Fredericton. La nouvelle a frappé l’imaginaire et a constitué pour Blaine Higgs la goutte qui a fait déborder le vase.

Sa réaction est impulsive, dans le sens que les conseils d’administration des deux régies de la santé, en particulier celui de Vitalité, n’ont aucun contrôle sur les protocoles de triage à l’hôpital de Fredericton. Le premier ministre a voulu réaliser un coup d’éclat pour montrer à la population qu’il agit à la suite d’un événement qu’il a qualifié de traumatisant. Il en a profité pour régler ses comptes avec un système de régies de la santé qu’il n’a jamais apprécié.

De son côté, la ministre Dorothy Shephard avait pris deux longues journées avant de réagir publiquement à la mort du patient d’Everett-Chalmers. Elle n’était pas la bonne personne pour transformer notre système de santé et faire face à ce gigantesque défi qu’est la pénurie de main-d’œuvre. Nous nous réjouissons que le premier ministre en soit venu – quoique trop tardivement – à la même conclusion.

Outre Blaine Higgs et son nouveau ministre de la Santé, Bruce Fitch, les nouveaux patrons ont pour nom Gérald Richard et Suzanne Johnston. Ils avaient déjà été nommés plus tôt cette année responsables de superviser la mise en œuvre du très décevant plan de santé de Mme Shephard.

M. Richard et Mme Johnston rendront des comptes directement à M. Higgs, qui devient dans les faits le véritable ministre de la Santé.

Cette concentration des pouvoirs existait déjà jusqu’à un certain point. Les conseils d’administration d’Horizon et de Vitalité sont plus symboliques qu’autre chose. Le PDG et le président du c.a. sont nommés par le ministre de la Santé. Ils n’ont de compte à rendre qu’à celui-ci et ne se gênent pas pour ignorer les requêtes des membres du conseil ou même les tenir dans le noir quant à leurs intentions.

Par ailleurs, l’existence d’un réseau de santé par et pour les francophones en irrite plus d’un à Fredericton. Ils sont nombreux au sein du gouvernement à rêver d’une régie provinciale bilingue (et donc, anglophone). En mettant les deux réseaux sous tutelle, le chef réussit par la porte arrière ce qu’il n’a pas fait directement.

Il reste maintenant à voir ce qu’il voudra accomplir maintenant qu’il a rapatrié tous les pouvoirs et qu’il les a redistribués au sein d’un cercle rapproché de quatre personnes (Blaine Higgs, Bruce Fitch, Gérald Richard et Suzanne Johnston).

Le gouvernement progressiste-conservateur a annoncé en 2020 son intention de fermer de nuit les services d’urgence de six hôpitaux en milieu rural. Alors minoritaire, il a dû reculer devant la force du mouvement d’opposition et à la suite de la démission de son vice-premier ministre, Robert Gauvin.

Aujourd’hui majoritaire et entouré d’une garde rapprochée à qui il vient de confier les rênes du système de santé, que décidera Blaine Higgs?

L’ancien premier ministre britannique Winston Churchill est réputé avoir déclaré qu’il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. M. Higgs semble aujourd’hui vouloir suivre ce conseil.

Le système de santé est en crise et a besoin d’un traitement-choc. Désormais entouré des gens en qui il a le plus confiance, le premier ministre n’a plus de raison d’échouer à la tâche comme son gouvernement et lui le font depuis maintenant six ans.