Un sursis pour Belledune

Alors que le Nouveau-Brunswick subit une vague de Chaleur et que l’Europe étouffe sous la canicule, il n’a jamais été aussi urgent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Au même moment, l’industrie pétrolière et gazière réclame un délai supplémentaire pour atteindre les objectifs d’émissions fixés pour 2030 et a une oreille attentive de la part du gouvernement Trudeau. Si les pétrolières obtiennent une exception, nous croyons que celle-ci devrait aussi s’appliquer à la centrale thermique de Belledune.

Le gouvernement fédéral a présenté un plan climatique qui prévoit de réduire les émissions de 40% à 45% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. Cela ne fait pas l’affaire de tout le monde. Faites une recherche à l’aide de votre moteur de recherche favori sur internet et vous trouverez quantité de textes alarmistes annonçant la mise à mort des pétrolières.

Cette semaine, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, Steven Guilbeault, a pour la première fois laissé entendre qu’il pourrait offrir «une certaine souplesse» aux pétrolières. Elles gagneraient ainsi un peu plus de temps afin d’atteindre les nouvelles normes fédérales.

Soyons clairs. Les pétrolières n’ont pas besoin de délais. Ces entreprises réalisent des milliards de dollars en profits chaque année. Aucune autre industrie ne jouit d’autant de moyens pour mettre en place des mesures environne­mentales. Aucune! Leurs atermoiements ne devraient faire pleurer personne.

Elles sont parmi les principaux pollueurs au Canada, étant responsables d’environ le quart des émissions émises dans le pays.

Ottawa est conscient du problème. Le ministre Guilbeault a lancé une série de consultations publiques afin d’améliorer la «résilience» du Canada contre le réchauffement planétaire et aux conséquences qui en découlent.

Il n’est pas le seul. En France, le gouvernement planifie la vie dans un monde où la température estivale dépassera régulièrement les 40 degrés Celsius. Au Royaume-Uni, les autorités prévoient d’ici quelques décennies des vagues de chaleur comme celle vécue actuellement, mais qui s’étireront pendant plus d’un mois.

Bref, il faut agir. Et ça commence avec les grands pollueurs.

La centrale thermique de Belledune entre dans cette catégorie. Elle représente, avec la raffinerie Irving de Saint-Jean, l’une des principales sources d’émissions polluantes au Nouveau-Brunswick, et ne sera plus autorisée à brûler du charbon à compter de 2030. C’est dans huit ans. Aussi bien dire demain.

La centrale de Belledune produit à bas prix environ 18% de l’électricité consommée au Nouveau-Brunswick. Sa fermeture provoquera un choc tarifaire pour les clients d’Énergie NB.

Face à ce problème, le gouvernement provincial a placé toutes ses billes dans la Boucle atlantique, un projet qui permettrait à l’Est canadien de recevoir les surplus hydroélectriques du Québec et du Labrador, ainsi que dans la conception de réacteurs nucléaires modulaires.

Tout cela exigera des investissements colossaux totalisant des milliards de dollars. Le gouvernement fédéral a démontré de l’intérêt à être partenaire dans l’aventure, mais ne s’est pas encore officiellement engagé.

Sans aide fédérale, le projet ne lèvera pas de terre. Les signaux sont positifs en provenance d’Ottawa, mais les tergiversations de parts et d’autres laissent craindre que le projet ne devienne pas réalité avant l’échéance de 2030 et le choc tarifaire qui suivra au N.-B.

C’est au gouvernement provincial, dirigé par le premier ministre Blaine Higgs, de bien planifier cette étape importante dans la transition énergétique. Avec ou sans la Boucle de l’Atlantique.

Nous ne croyons toutefois pas que le Nouveau-Brunswick doit être traité différemment ou plus durement que l’Alberta. Si les pétrolières obtiennent de la part du gouvernement Trudeau plus de temps pour s’adapter, même sous conditions, nous croyons que cette générosité doit s’appliquer aussi à Belledune.

Notre province est celle qui a le plus réduit ses émissions de GES au Canada. Elles sont passées de 22 mégatonnes d’équivalent CO2 en 2005 à 12,4 mégatonnes en 2019, une diminution de 38%, notamment en raison de la fermeture et de centrales alimentées au charbon comme celle de Dalhousie.

Nous avons fait notre part. Nous devons continuer de le faire, mais au même rythme que les autres provinces. Les Néo-Brunswickois n’ont pas à payer un coût disproportionné pour lutter contre les changements climatiques.