Higgs dans sa tour d’ivoire

Le coût de votre facture d’électricité risque d’exploser d’ici quelques années. Pour y faire face, Blaine Higgs réclame des milliards de dollars d’Ottawa et invite les Néo-Brunswickois à trouver des façons moins coûteuses de se chauffer. Le summum de la déresponsabilisation de la part d’un premier ministre qui se laisse traîner les pieds sur cet enjeu depuis des années.

Pas plus tard que mardi, nous avons exprimé en éditorial dans l’Acadie Nouvelle nos préoccupations par rapport à la stratégie du gouvernement visant à minimiser l’impact de l’interdiction de brûler du charbon à la centrale thermique de Belledune à compter de 2030.

Cette centrale produit de l’énergie polluante, mais peu coûteuse. Sans Belledune, les clients d’Énergie NB subiront des hausses majeures de leur facture.

Le plan du gouvernement se résume surtout à miser sur la construction de miniréacteurs nucléaires ainsi que sur la Boucle atlantique, un projet dont la viabilité dépend de la volonté du gouvernement fédéral d’y investir des milliards de dollars.

Quelques heures après la publication de notre éditorial, M. Higgs a exprimé sa vision concernant la meilleure façon pour les Néo-Brunswickois d’éviter le choc tarifaire à venir. Celle-ci se résume ainsi: débrouillez-vous pour vous chauffer autrement et à moindre coût!

Cela rappelle une autre sortie maladroite de sa part, cette fois à la suite de son refus de construire des clôtures le long des routes dans le nord de la province: évitez de conduire le soir!

Selon le premier ministre, nous sommes collectivement trop dépendants de nos bons vieux calorifères. Il croit que la population devrait se tourner vers d’autres sources, comme le gaz naturel et les thermopompes.

Blaine Higgs démontre encore une fois à quel point il est déconnecté de la réalité de la plupart des citoyens qu’il est pourtant censé représenter et dont il doit défendre les intérêts.

Une hausse brutale des coûts d’électricité frappera plus durement les personnes à faible revenu et de la classe moyenne. Or, quand le prix mensuel de l’hypothèque grimpe, que le coût de l’essence pour aller travailler explose et que le prix du panier d’épicerie et des vêtements augmente, trouver 6000$ afin d’acheter des thermopompes pour sa maison n’est pas à la portée de tous. À moins d’emprunter… à des taux d’intérêt qui augmentent à vive allure.

Efficacité NB a par le passé offert des programmes, financés par les fonds publics, afin d’encourager les citoyens à mieux isoler leur demeure ou à obtenir un rabais sur l’achat de thermopompes.

Tout a changé à compter de 2015, quand Efficacité NB a été avalée par Énergie NB. Les programmes sont devenus moins généreux (ou été supprimés) et offerts à un moins grand nombre de personnes.

Les priorités ont changé. Blaine Higgs a ainsi ordonné à la société de la Couronne de réduire son taux d’endettement. La «guerre contre les calorifères» est devenue un lointain souvenir.

En plus d’encourager ses concitoyens à acheter des thermopompes, le premier ministre leur suggère aussi de se tourner vers le gaz naturel, un produit distribué par son ancien employeur, Irving Oil.

Notre province est l’une de celles où le chauffage au gaz naturel est le moins répandu. Il faut dire que cette source d’énergie n’est pas disponible dans le nord du Nouveau-Brunswick, faute d’infrastructures pour l’y acheminer.

Ces propos de Blaine Higgs font à nouveau la démonstration que son unique point de référence est la bulle Saint-Jean-Fredericton dans laquelle il vit et travaille. Une bulle dans laquelle le gaz naturel est accessible et où les personnes qu’il fréquente peuvent sans difficulté allonger la monnaie pour changer de système de chauffage.

Le gouvernement progressiste-conservateur est au pouvoir depuis quatre ans. Il a dégagé des centaines de millions de dollars en surplus budgétaire. Il aurait pu depuis longtemps investir des fonds pour préparer la population au choc tarifaire qui s’annonce en 2030.

S’il veut réellement convaincre les Néo-Brunswickois de se chauffer autrement et à meilleur coût, le gouvernement doit investir des centaines de millions de dollars supplémentaires dans des programmes et des infrastructures afin d’atteindre cet objectif.

Il doit en faire plus. Sinon, il ne fait que se déresponsabiliser du sort qui attend les milliers de Néo-Brunswickois qui chauffent à l’électricité et qui n’ont pas les moyens de suivre les recommandations d’un politicien retranché dans sa tour d’ivoire.