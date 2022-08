Le pari du changement des libéraux

En élisant Susan Holt, les militants libéraux font le pari que les électeurs préféreront le renouveau à la stabilité et à l’expérience. S’il n’y a pas de garantie que ce sera bien le cas, le risque vaut toutefois la peine d’être tenté.

En terme de visibilité, Susan Holt est la personne qui a réalisé la meilleure campagne de cette course à la direction. Inconnue de la plupart des Néo-Brunswickois et en particulier des Acadiens au début de la campagne, elle a créé un élan en sa faveur grâce à une utilisation moderne et efficace des médias sociaux.

Son triomphe met fin à une tradition officieuse d’alternance entre chefs francophones et anglophones au sein du Parti libéral du Nouveau-Brunswick qui remontait à Louis J. Robichaud.

Les libéraux ne comptent aucun député dans les circonscriptions où on ne trouve pas une forte population acadienne. Ils ont été balayés tant à Saint-Jean qu’à Fredericton. Les résultats du congrès démontrent que de nombreux militants, y compris au sein de l’establishment libéral acadien, croient qu’ils sont mieux positionnés pour renverser la vapeur que s’ils avaient misé sur quelqu’un portant le nom de famille Gauvin ou Arseneault.

Cela dit, Mme Holt s’exprime bien en français. Elle a par ailleurs réussi à séduire de nombreux Acadiens, et ce, malgré la présence de deux francophones dans la course.

Des libéraux bien connus comme les anciens ministres Bernard Richard et Bernard Thériault ont mis tout leur poids dans la balance pour lui assurer un maximum d’appuis et lui permettre au final de soutirer de justesse la victoire à T.J. Harvey, que plusieurs au sein du Parti libéral voyaient comme étant le favori.

Il est clair que les militants ont été séduits par le vent de fraîcheur que représente la nouvelle chef. Contrairement à ses trois rivaux, elle n’a jamais été élue députée.

Donald Arseneault a fait campagne avec le slogan «L’expérience compte». Il n’a obtenu que 14% des suffrages au premier tour. Robert Gauvin a mis de l’avant le fait qu’il a déjà son siège à l’Assemblée législative et qu’il pouvait jouer le rôle de chef de l’opposition dès le lendemain du congrès à la direction. Il a terminé troisième, loin derrière les meneurs.

M. Gauvin peut néanmoins se consoler du fait qu’il a joué le rôle de «faiseur de roi» (king maker). Un très grand pourcentage des délégués qui ont voté pour lui au premier tour ont ensuite préféré Mme Holt à M. Harvey. Dans une lutte qui était aussi serrée, cela a fait la différence.

Ces appuis et le fait qu’il a des atomes crochus avec la nouvelle chef lui assureront un rôle important dans son équipe.

Susan Holt aura beaucoup de pain sur la planche au cours des prochains mois.

Sa priorité doit être de faire sa place à l’Assemblée législative le plus tôt possible. Le député Denis Landry lui a proposé son siège dans Bathurst-Est-Népisiguit-Saint-Isidore. Nous l’invitons à accepter cette offre.

De son côté, le premier ministre Blaine Higgs doit s’engager à organiser une élection complémentaire sans tarder et ainsi faciliter l’entrée de Mme Holt à la législature. Les électeurs de deux circonscriptions de la région de Miramichi ont dû attendre 10 mois avant d’avoir un nouveau député. Ce scénario ne doit pas se répéter.

Pour la nouvelle chef, représenter le changement ne suffira pas.

La dernière fois que les libéraux ont misé sur la jeunesse et le charisme, les résultats ont été mitigés. Brian Gallant a été porté au pouvoir de justesse en 2014, avant de perdre les élections de 2018 contre Blaine Higgs, un ancien ministre des Finances qui n’a jamais représenté le dynamisme et le renouveau. Cela ne l’a pas empêché de remporter une majorité en 2020 et les deux élections complémentaires de juin 2022.

Susan Holt doit faire la démonstration qu’elle n’est pas une coquille vide. Elle a deux ans devant elle pour redonner une direction au Parti libéral et l’établir comme une solution de rechange crédible aux progressistes-conservateurs, en particulier dans le Nouveau-Brunswick anglophone.

La bonne nouvelle pour ce parti est que le gouvernement Higgs n’a jamais été aussi fragilisé. Son bilan depuis quatre ans en ce qui a trait au système de santé, à la crise du logement et à la hausse du coût de la vie est catastrophique. Susan Holt devra faire la démonstration qu’elle peut faire mieux que son adversaire.