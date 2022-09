Poilievre, entre menace et espoir

Le Parti conservateur du Canada a un nouveau chef et le Parti libéral, un nouvel adversaire: Pierre Poilievre. À la suite d’une campagne au leadership axée sur la colère, la division et même les clins d’oeil aux conspirationnistes, pourra-t-il s’élever à la hauteur de la fonction qu’il convoite? Il faut l’espérer. Après tout, il a d’excellentes chances de devenir d’ici deux ans le prochain premier ministre du Canada.

Le triomphe de Pierre Poilievre n’est pas une surprise. Dès l’annonce de sa candidature, il y a déjà sept mois, il nous est apparu clair qu’il allait l’emporter.

Les militants conservateurs ne veulent pas d’un chef qui tentera de rendre leur parti plus présentable en le ramenant au centre de l’échiquier politique. Ils ne veulent plus accepter de compromis sur les questions économiques et sociales qui leur tiennent à coeur.

Avec Pierre Poilievre, ils se sont fait plaisir. Et pas rien qu’un peu.

L’ampleur de sa victoire est extraordinaire. Il a obtenu le plus grand nombre de votes et de points dans 330 des 338 circonscriptions du Canada, y compris la totalité de celles situées en Atlantique. Vous avez bien lu! Même dans des circonscriptions à majorité francophone comme Acadie-Bathurst et Madawaska-Restigouche, une forte majorité de militants se sont rangés derrière lui.

À l’inverse, la défaite et l’humiliation sont totales pour Jean Charest.

Il faut rappeler que contrairement à d’autres candidats moins connus, il ne s’est pas lancé dans cette campagne pour se faire un nom, se bâtir une banque de militants ou dans l’espoir de devenir ministre dans un éventuel Cabinet Poilievre. M. Charest croyait réellement avoir une chance de l’emporter en misant sur des appuis dans l’est du pays et sur la vision d’un conservatisme moins radical que celui proposé par son adversaire.

Il a échoué sur toute la ligne.

Pierre Poilievre est donc aux commandes. Contrairement à ses prédécesseurs, il a les mains libres. En effet, sa victoire est si importante qu’il ne la doit pas à un groupe de militants en particulier (la droite religieuse par exemple) ou aux appuis de ses adversaires. Ceux qui ne l’ont pas appuyé auront le choix entre se rallier ou partir.

Il y a peu de chances de le voir adoucir son discours ou se faire plus rassembleur, même si discours de victoire, dimanche, peut laisser croire le contraire. Ce parti est le sien. Il va le diriger à l’image de sa campagne au leadership: sans faire de quartiers.

Les actions et les idées mises de l’avant par le nouveau chef sont préoccupantes. Il a fait l’apologie de la cryptomonaie, une monnaie hautement volatile, afin de combattre l’inflation. Il a donné son appui inconditionnel aux camionneurs lors de leur occupation illégale du centre-ville d’Ottawa, y compris ceux qui faisaient campagne pour faire tomber le gouvernement. Il veut couper les vivres à la CBC. Il veut affaiblir la réglementation concernant les armes à feu et laisser les députés voter librement à propos de l’avortement.

Ne faites surtout pas l’erreur de croire que Pierre Poilievre est une sorte d’illuminé à la Maxime Bernier. Il est très charismatique et sait soulever les foules, un peu comme le faisait Justin Trudeau à ses débuts en politique.

Il utilise sans gêne un populisme à la Donald Trump – solutions simplistes à des problèmes complexes, démonisation de ses adversaires et des “élites”, insultes et surnoms enfantins, etc. – mais sans faire l’erreur de tomber dans le racisme.

Surtout, il ne pouvait arriver en poste à un meilleur moment. Les prochaines élections fédérales sont prévues dans environ deux ans. Justin Trudeau sera alors premier ministre depuis déjà une décennie. Les Canadiens sont généralement sans pitié pour les gouvernements qui sont atteints de l’usure du pouvoir.

D’ici là, nous espérons voir M. Poilievre mettre de l’avant des mesures qui rassembleront tous les Canadiens et non seulement la frange la plus enragée.

Voudra-t-il s’attaquer au tissu social, par exemple en mettant fin au programme fédéral de garderies à bas prix ou même en éliminant la prestation familiale qui a permis de sortir des milliers d’enfants de la pauvreté? Présentera-t-il une solution de rechange de droite, mais qui ne soit pas incompatible avec la volonté de la majorité des citoyens? Ou s’obstinera-t-il à déclarer la guerre à tous ceux et celles qui ne partagent pas ses valeurs, y compris les plus radicales?

Une opposition forte et surtout crédible est aussi importante qu’un bon gouvernement. Souhaitons que Pierre Poilievre sache jouer ce rôle de solution de rechange de façon responsable, au contraire de ce qu’il nous a montré au cours de la dernière année.