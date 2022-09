Une journée de classe, ça ne vaut rien au N.-B.

La reine Elisabeth II n’est plus. Pour marquer le coup, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a ordonné la fermeture de toutes les écoles lundi, jour des funérailles de la souveraine. Une décision qui rappelle une nouvelle fois qu’une journée de classe ne vaut rien du tout pour nos décideurs.

La monarchie joue un rôle majeur dans la vie du premier ministre Blaine Higgs. Seul lui sait si c’est en raison de valeurs personnelles profondes ou si c’est par opportunisme, dans une province où ils sont encore nombreux à faire flotter l’Union Jack (le drapeau du Royaume-Uni). Le problème est que sa passion pour la royauté a une influence sur ses actions.

Il insiste pour maintenir à la législature la lecture d’une prière demandant à Dieu de donner au monarque la force de se défendre contre ses ennemis. Il a fait installer dans son bureau une photo de la reine, sur laquelle il a apposé un ruban noir en signe de deuil. Et il a terminé son message de condoléances à la famille royale avec un retentissant «Dieu protège le roi!»

Tout cela aurait bien peu d’importance si M. Higgs s’en était tenu à cela. Nous sommes après tout dans les symboles, pas dans les politiques publiques.

Il a toutefois été plus loin en décrétant que lundi prochain sera jour de deuil au N.-B. et qu’en conséquence, les bureaux du gouverne­ment seront fermés. Cela inclut les écoles.

Cette décision n’est pas seulement mal avisée. Elle est irresponsable.

Deux années de pandémie pendant lesquelles les écoles ont été fermées à tout bout de champ ont eu des conséquences néfastes sur le rendement des élèves. Le taux de réussite des francophones lors évaluations provinciales a chuté.

Nos enfants ont besoin de passer plus de temps dans les écoles. Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, en est conscient.

Des négociations auront lieu avec le syndicat représentant les enseignants du Nouveau-Brunswick afin de renouveler leur convention collective. Le ministre Cardy a confirmé vouloir aborder la question des fermetures d’école pour cause de mauvais temps. Ces congés sont présentement distribués comme des bonbons par les districts scolaires.

Il devra pour ce faire convaincre le syndicat que les élèves passent trop de temps loin des salles de classe. Bonne chance pour y arriver, alors que son propre gouvernement fermera encore une fois les écoles lundi. Blaine Higgs aurait voulu couper les jambes à son ministre qu’il ne s’y serait pas pris autrement.

D’autres provinces n’ont pas jugé bon de fermer les établissements scolaires. L’Ontario – dont l’Union Jack orne pourtant une partie de son drapeau provincial – n’a pas donné congé à ses fonctionnaires. Le premier ministre Doug Ford a plutôt invité la population à observer une minute de silence. Le Québec, la Saskatchewan et le Manitoba ont aussi choisi de garder les élèves sur les bancs d’école.

Le Nouveau-Brunswick aurait dû proposer quelque chose de semblable. Un moment de silence aurait pu être observé en classe. Cela aurait permis du même coup aux enseignants d’aborder le sujet de la monarchie avec ceux-ci.

Le gouvernement Higgs a toutefois préféré fermer les écoles. Pourquoi? Parce qu’au Nouveau-Brunswick, une journée de classe n’a aucune valeur. Il s’agit de quelque chose qui peut être annulé pour une raison futile. Dans ce cas-ci, le décès d’une aristocrate dans un château situé de l’autre côté de l’océan Atlantique, à plus de 4500 kilomètres de notre province.

La décision est politique et n’a rien à voir avec un quelconque besoin de permettre aux Néo-Brunswickois de vivre leur deuil. Le secteur privé n’est d’ailleurs pas touché par la mesure. À Fredericton, l’économie compte plus qu’une journée de classe perdue. Les simples contribuables n’auront pour la plupart pas droit au congé, mais paieront néanmoins les coûts de ce férié et en subiront les inconvénients.

Par ailleurs, le gouvernement a refusé de rendre fériée la Journée nationale de vérité et de réconciliation des Autochtones, le 30 septembre. Honorer une reine décédée est une priorité. Rendre hommage aux enfants volés à leurs parents et morts à la suite d’abus subis dans un orphelinat, par contre…

Blaine Higgs et ses ministres ont peut-être besoin de temps pour se remettre du décès de cette souveraine qu’ils idolâtrent. Ce n’est toutefois pas le cas des élèves qui la connaissent à peine.

La décision doit être infirmée. Rouvrez les écoles lundi, M. Higgs!