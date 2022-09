Nos réseaux de santé n’ont pas été à la hauteur

Le témoignage d’une femme survivante d’une agression sexuelle, qui s’est fait dire à l’hôpital de Fredericton que personne ne pouvait s’occuper d’elle et qui a été invitée à revenir le lendemain, met en lumière le fait que cette situation pourrait se répéter – ou est peut-être déjà survenue – dans d’autres régions de la province.

Cet incident n’aurait jamais dû avoir lieu. C’est inacceptable et intolérable.

On devine que si un patient s’était présenté à l’urgence de Fredericton avec une blessure par balle non mortelle, il ne serait jamais venu à l’idée à personne de l’inviter à revenir 24 heures plus tard. Un branle-bas aurait été mis en place afin de rappeler à l’hôpital médecins ou spécialistes afin d’intervenir sans attendre.

Par contre, il semble qu’une agression sexuelle est considérée comme étant un traumatisme moins grave. Les soins peuvent attendre. La victime est invitée à ne pas prendre de bain ou douche et d’aller aux toilettes le moins souvent possible d’ici son retour à l’hôpital.

La possibilité de sortir du lit une infirmière formée à l’utilisation de la «trousse du viol» ou d’en faire venir une d’une autre région n’a jamais effleuré l’idée des responsables. Il aura fallu l’intervention de la police de Fredericton pour qu’une infirmière qui venait de terminer son quart de travail soit finalement rappelée.

Cette histoire a été rendue publique grâce au témoignage courageux de la survivante de ce crime. Le hasard faisant bien les choses, les dirigeants des régies de santé Vitalité et Horizon étaient de passage devant le comité des comptes publics de l’Assemblée législative, jeudi. Les deux PDG, Dre France Desrosiers et Margaret Melanson, ont été interrogées au sujet de ce scandale. Leurs réponses ne nous ont pas rassurés, bien au contraire.

Plusieurs avaient l’impression que la plupart des infirmières sont habilitées à utiliser la trousse médico-légale en cas d’agression sexuelle et que le service était offert dans tous les hôpitaux.

Ce n’est pas le cas. Le programme des infirmières examinatrices des cas d’agression sexuelle n’est offert que dans les établis­sements ouverts 24 heures sur 24, c’est-à-dire 12 hôpitaux sur 23 au N.-B. Seule une poignée d’infirmières ont été formées. Il n’y en a que 14 dans le secteur francophone. Ce nombre est en chute libre. Il y en avait 45 en 2015.

Les dirigeants des deux réseaux de santé nous assurent aujourd’hui que c’est leur priorité de former un plus grand nombre d’infirmières à être en mesure d’accomplir cette tâche. Nous voulons bien les croire. Mais pourquoi diable les réseaux Vitalité et Horizon n’ont-ils pas agi au cours des dernières années, alors que la situation se dégradait?

La réponse est simple. Ce n’était alors pas une priorité.

Diverses études ont démontré que la pandémie a eu un impact plus grand sur les femmes, que ce soit en ce qui a trait à la hausse de la violence conjugale, la fermeture de services comme l’obstétrique et le fait qu’elles sont surreprésentées dans des milieux touchés plus durement par la COVID-19 comme les hôpitaux (infirmières) et les foyers de soins.

Il semble que les victimes d’agression sexuelle font aussi partie des enjeux qui ont été mis de côté en attendant de régler d’autres problèmes jugés plus urgents.

Ça doit changer. L’incident de Fredericton doit être la goutte qui fait déborder le vase. Tout doit être mis en place pour que cela ne se reproduise plus. La formation spécialisée nécessaire pour utiliser la trousse médico-légale ne devrait-elle pas être offerte à la base à tous les étudiants et étudiantes en sciences infirmières, à l’université?

Un mot en terminant à propos de l’Hôpital régional Dr. Everett Chalmers de Fredericton.

En mars 2021, une adolescente âgée de 16 ans, Lexi Daken, s’est suicidée. Elle avait auparavant attendu pendant huit heures dans cet hôpital afin de rencontrer un psychiatre. En vain.

En juillet dernier, un patient est mort dans la salle d’attente du service d’urgence de l’établissement. Quelques semaines plus tard, un homme victime d’un accident de moto et ayant subi de graves blessures a été retourné à la maison, après avoir passé quelques heures à cet endroit. Il a dû être ensuite conduit en ambulance dans un hôpital de Saint-Jean pour y subir d’autres traitements.

Ça fait beaucoup d’incidents controversés en peu de temps. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond à cet endroit. On ne peut parler uniquement d’incidents isolés. Des mesures appropriées doivent être prises pour résoudre ce qui est un problème de gestion et de manque de jugement.