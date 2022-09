M. Higgs, aidez la population

Le premier ministre Blaine Higgs croit en un gouvernement moins dépensier, qui baisse les impôts et qui intervient le moins souvent possible. Une idéologie qui se défend en temps normal. Elle ne tient toutefois plus la route en temps de crise, pendant une pandémie et alors que se profile à l’horizon le spectre d’une récession.

Allons droit au but: le gouvernement Higgs n’en fait pas suffisamment pour aider les Néo-Brunswickois qui sont victimes de la hausse stratosphérique du coût de la vie.

Il n’est pas à blâmer pour tous les malheurs. Ce n’est pas sa faute si une pandémie a balayé le monde. Il n’a rien à voir avec la hausse du coût des matériaux de construction ni celles du prix de l’essence ainsi que du panier d’épicerie.

Dans certains cas, les gouvernements ne disposent pas des outils pour intervenir efficacement. L’essence est un bon exemple. Le prix du litre dépassait allègrement les 2$ cet été. Il tourne présentement autour de 1,60$ au Nouveau-Brunswick, et ce, sans que les gouvernements provincial et fédéral n’aient quoi que ce soit à voir avec cette volatilité. Le plan Higgs, qui consistait à faire campagne auprès de Justin Trudeau afin qu’il suspende la tarification du carbone, n’a jamais été crédible ni basé sur les faits.

M. Higgs n’a toutefois que lui-même à blâmer en ce qui a trait à la crise du logement. Il a pris des années avant de se résoudre à intervenir du bout des doigts.

Il a d’abord nié l’existence même d’une crise. Il a ensuite affirmé que celle-ci allait se résorber d’elle-même grâce aux forces du marché. Il a à contrecoeur imposé un gel sur les augmentations de loyer, mais pour cette année seulement, et s’entête à ne pas accorder des incitatifs financiers dignes de ce nom pour favoriser la construction de nouveaux logements.

Face à l’ampleur de l’explosion du coût de la vie sur tous les fronts, le gouvernement Higgs a fini par plier un tantinet. Le dernier budget provincial prévoit des réductions d’impôts. Une aide modeste a été accordée aux prestataires d’aide sociale, sous la forme d’un paiement unique de 225$ (450$ pour les familles).

M. Higgs n’a pas écarté par le passé la possibilité de prolonger le programme. Cela est toutefois peu probable et surtout est conditionnel à ce que les finances publiques le permettent. Un autre rappel, si besoin était, que pour ce gouvernement, dégager d’importants surplus budgétaires a priorité sur tout le reste.

Or, l’inflation est encore un problème, et pas seulement pour la tranche de population la plus pauvre. La classe moyenne et les familles sont aussi touchées. Statistique Canada révélait cette semaine que la croissance du prix des aliments s’accélère à une vitesse jamais vue depuis plus de 30 ans.

Chaque fois que la pression grimpe sur les gouvernements pour qu’ils appuient les gens les plus durement touchés par la hausse du coût de la vie, il s’en trouve pour dire que ce serait une erreur, que cela aurait pour effet d’intensifier encore plus l’inflation.

La Banque Scotia a exprimé des préoccupations en ce sens cette semaine. L’institution financière, dont les profits annuels tournent autour de 10 milliards de dollars et qui offre à son PDG Brian Porter une rémunération de plus de 12 millions $ par année, craint que les mesures d’aide nuisent aux efforts de lutte contre l’inflation.

Dans une chronique publiée cette semaine dans l’Acadie Nouvelle, l’économiste Richard Saillant a eu une réplique imagée: «Blâmer l’aide aux Canadiens à revenu modeste pour l’inflation, c’est un peu comme reprocher à quelqu’un qui se noie de troubler la quiétude des eaux de notre lac».

Notons aussi que le Nouveau-Brunswick compte bien peu dans le grand ordre des choses. Un coup de pouce financier à la population n’aura pas d’impact sur la valeur du baril de pétrole au port de New York, sur le prix de la viande à l’épicerie ou sur celui d’un de 2×4 à la quincaillerie.

Il est temps pour le premier ministre Blaine Higgs de cesser de s’inquiéter pour la quiétude du lac et de ne plus s’interroger à savoir s’il a les moyens d’acheter des bouées de sauvetage. Il doit accorder sans attendre une aide plus généreuse à un plus grand nombre de Néo-Brunswickois.

Pendant la pandémie, le gouvernement Higgs a préféré rembourser la dette provinciale plutôt que de bonifier l’aide à la population. Nous l’invitons cette fois à réviser ses priorités.

Alors que l’explosion du coût de la vie se poursuit, le gouvernement a amplement les moyens d’appuyer sa population. L’heure n’est plus aux tergiversations. Agissez, M. Higgs!