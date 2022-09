Un férié pour tous ou pour personne

Le premier ministre Blaine Higgs distribue les congés à ses fonctionnaires comme si la survie de son gouvernement en dépendait ces jours-ci.

Pour la deuxième fois en autant de semaines, la fonction publique provinciale aura droit à un congé-surprise. Après avoir mis fin à ses activités jugées non essentielles lundi en raison des funérailles de la reine Élisabeth II, voilà que le gouvernement Higgs remettra ça le vendredi 30 septembre, cette fois-ci afin de commémorer la Journée nationale de vérité et de réconciliation des peuples autochtones.

Nous avons dénoncé le premier ministre en éditorial, la semaine dernière. Le décès d’une reine à des milliers de kilomètres de notre province ne devrait pas constituer en soi une raison pour décréter une pause des activités gouvernementales, et en particulier la fermeture des écoles. D’ailleurs, la majorité des provinces n’ont pas suivi l’exemple néo-brunswickois et ont agi de façon plus responsable.

Il est toutefois plus difficile de critiquer le congé provincial cette fois-ci. La découverte de centaines de sépultures anonymes d’enfants sur les terrains des anciennes écoles résidentielles a – enfin! – fait réaliser à une majorité de Canadiens l’horreur vécue par les familles autochtones.

L’annonce du congé peut aussi être interprétée comme étant un geste d’ouverture de Fredericton à l’endroit des Premières Nations. Cela était attendu depuis longtemps de la part d’une administration qui a privilégié la confrontation plutôt que la réconciliation au cours des quatre dernières années.

Tant symboliquement, avec son rejet de l’expression “territoires non cédés” que concrètement, avec son refus de tenir une enquête publique sur le racisme systémique et par sa volonté de couper le financement aux Premières Nations, le gouvernement Higgs nuit aux relations avec les Autochtones du Nouveau-Brunswick.

Ce changement de ton s’imposait et est le bienvenue. Dommage que ce ne soit toutefois pas pour les bonnes raisons.

Blaine Higgs s’est toujours refusé d’ajouter un nouveau férié au calendrier. En accordant une journée de deuil aux fonctionnaires le jour des funérailles de la reine, cela a toutefois mis en lumière une nouvelle fois son insensibilité face aux enjeux autochtones. Pourquoi congé pour la mort d’une monarque britannique, mais pas pour les enfants autochtones du Canada? La comparaison faisait très mal paraître le premier ministre. C’est la raison qui explique ce revirement.

À la décharge de M. Higgs, il n’est pas le premier chef politique à utiliser les journées de congé à des fins politiques. Bernard Lord a transformé le jour du Souvenir en jour férié en 2004. Shawn Graham a promis de créer le jour de la famille lors de la campagne électorale de 2010. Brian Gallant a repris l’idée et a créé ce nouveau férié, en vigueur depuis février 2018.

Blaine Higgs diffère toutefois de ses prédécesseurs du fait qu’il n’a pas créé de journées fériées. Sa générosité ne vaut que pour la fonction publique. Le congé est optionnel pour les employeurs du secteur privé.

Dans les faits, le gouvernement se retrouve à seulement offrir une journée de repos non sollicité à ses fonctionnaires. La plupart des Néo-Brunswickois, y compris la majorité des Autochtones, devront se rendre au boulot comme à l’habitude.

Cette nouvelle habitude du gouvernement Higgs de décréter des congés qui s’appliquent uniquement à ses employés doit prendre fin. Si le premier ministre est sincère dans sa volonté de commémorer les horreurs vécues par les Autochtones, qu’il accorde un jour férié à toute la population. Les demi-mesures qui sont financées par l’ensemble des contribuables, mais qui ne touchent que les fonctionnaires doivent cesser.

Un mot en terminant à propos de l’impact de ces décisions sur le système d’éducation. Encore une fois, les progressistes-conservateurs ferment les écoles au gré de leur humeur du jour. Ce gouvernement juge que le secteur privé a une trop grande importance pour lui imposer un nouveau jour férié. Il ne se gêne pas par contre pour fermer les écoles une deuxième fois en deux semaines. Un rappel – un de plus! – du peu de valeur accordé aux journées de classe au Nouveau-Brunswick. Celles-ci peuvent être annulées d’un claquement de doigts par le conseil des ministres pour n’importe quelle raison; dans ce cas-ci, pour permettre à un premier ministre monarchiste de justifier une journée de congé accordé la semaine précédente à la mémoire d’une souveraine étrangère.