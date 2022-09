Susan Holt se fait attendre

Il y a un peu moins de deux mois, Susan Holt était élue chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick à la suite d’une brillante campagne. Depuis, elle peine à surfer sur cette vague. La tâche de déloger le gouvernement progressiste-conservateur s’annonce décidément bien difficile pour les libéraux.

Susan Holt s’est rendue au bout du suspense, le samedi 6 août, en triomphant de justesse de T.J. Byrne, de Robert Gauvin et de Donald Arseneault pour ainsi devenir la première femme chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Moins connue et expérimentée que ses adversaires, elle a gagné en incarnant un vent de fraîcheur.

Si sa victoire a initialement soulevé l’enthou­siasme, Mme Holt connaît toutefois des débuts ternes en tant que chef, en comparaison avec la campagne au leadership qu’elle a menée.

Mme Holt a présenté son cabinet fantôme. Ce n’est normalement pas quelque chose qui suscite beaucoup de vagues et sur laquelle les médias s’attardent longuement. C’est toutefois différent avec un nouveau leader. Cela nous permet de mieux comprendre qui sont les personnes de confiance sur lesquelles la chef compte s’appuyer.

Le député Robert Gauvin et ses alliés joueront un rôle prédominant, ce qui n’est pas une surprise. Ses militants, en se ralliant à Mme Holt, ont joué un rôle crucial dans la victoire de celle-ci.

Rob McKee, qui avait donné son appui à Robert Gauvin pendant la campagne au leadership, a ainsi été nommé chef de l’opposition. Il est également porte-parole en matière de Santé. Il ne manquera pas de dossiers sur lesquels se prononcer dans les prochains mois.

Quant à Robert Gauvin, il a été nommé chef de campagne du caucus. Il jouera donc un rôle important dans la préparation de la prochaine campagne électorale et sera appelé à travailler de près avec les députés et militants libéraux à travers la province. Un rôle qui lui assure beaucoup de visibilité et d’influence au sein du parti.

Les deux députés qui ont appuyé Susan Holt pendant la campagne à la direction, Chuck Chiasson et Francine Landry, ont aussi été récompensés. Le premier a été nommé président du caucus. La deuxième sera la whip du parti.

La principale surprise touche le poste de chef adjoint du Parti libéral, qui était occupé par Isabelle Thériault. Elle a été remplacée par René Legacy, lequel avait appuyé Donald Arseneault pendant la campagne.

Mme Thériault incarne pourtant bien le renouveau dont a tant besoin ce parti.

M. Legacy a toutefois un bagage d’expérience fort différent dans le milieu financier et les conseils d’administration. Des qualités qui sont semble-t-il plus valorisées par la nouvelle leader, qui devra néanmoins s’expliquer tôt ou tard sur cette décision.

Par ailleurs, nous ignorons toujours si Mme Holt sera prochainement candidate lors d’une élection complémentaire. Elle affirme qu’au moins deux députés (dont Denis Landry) lui ont offert de démissionner afin qu’elle puisse faire son entrée à l’Assemblée législative.

Nous l’invitons fortement à accepter l’une de ces deux offres. Il n’y a pas de meilleur endroit pour un nouveau chef pour se faire connaître, augmenter sa visibilité et mettre le parti à sa main. Parlez-en à Pierre Poilievre et au Parti conservateur du Canada, à la Chambre des communes à Ottawa.

Elle devra aussi faire un meilleur travail afin de se présenter à la population comme étant la solution au gouvernement Higgs.

Il y a deux semaines, Susan Holt a dévoilé ses solutions afin de faire face à la crise en santé. L’idée d’une opposition constructive est bonne, mais elle devra trouver une façon de mieux vendre ses idées. Deux semaines après sa présentation, à peu près aucun électeur ne serait aujourd’hui en mesure de nommer ne serait-ce qu’une seule des propositions avancées. Un coup d’épée dans l’eau.

Pendant la campagne électorale, Mme Holt soulevait l’enthousiasme, en particulier dans les médias sociaux. Elle n’est toutefois pas encore arrivée à répéter ce même phénomène en tant que chef.

Le Nouveau-Brunswick fait face à de nombreuses crises: inflation, coût du logement, prix de l’essence, manque de personnel dans les hôpitaux. Dans tous ces cas, le gouvernement Higgs n’a pas réussi à intervenir de façon efficace, a agi à contrecoeur, trop tardivement ou a choisi de ne pas le faire du tout.

La capacité de Susan Holt à présenter des solutions claires qui convaincront les électeurs qu’elles amélioreront leur sort déterminera si elle pourra réellement aspirer à devenir un jour la première ministre du Nouveau-Brunswick.