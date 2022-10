Thermopompes gratuites: bonne idée, programme à repenser

Le mieux est parfois l’ennemi du bien. Cette expression s’applique bien à la plus récente initiative du gouvernement provincial, soit l’envoi de milliers de thermopompes gratuites à la population, mais au détriment de dizaines d’entreprises à travers le Nouveau-Brunswick.

L’Acadie Nouvelle a dénoncé en éditorial, à la fin août, le manque d’imagination du gouvernement en ce qui a trait à l’environ­ne­ment. Il retire chaque année des millions de dollars en revenus de la tarification du carbone. Cet argent est censé servir en grande partie à rendre notre province plus verte, en particulier en réduisant nos émissions de carbone.

Pendant que d’autres provinces rivalisent d’initiatives, le Nouveau-Brunswick traîne la patte. Le programme le plus connu consiste à offrir aux intéressés un rabais afin d’acheter un véhicule électrique ou hybride. Il s’agit d’un coup d’épée dans l’eau. Rabais ou pas, les concessionnaires n’arrivent pas à suffire à la demande. Les listes d’attente sont longues. Il faut attendre plusieurs mois ou plus d’un an avant d’espérer en acheter un.

Le gouvernement Higgs patauge dans les surplus, mais ne peut pas utiliser l’intégralité de ceux-ci pour rembourser la dette, comme il le souhaiterait. Les revenus de la tarification du carbone doivent être utilisés en partie pour l’environnement.

Nous avons ainsi été agréablement surpris d’apprendre que le gouvernement Higgs a choisi de subventionner l’achat de thermopompes. Les citoyens qui chauffent leur maison à l’électricité (avec par exemple un bon vieux calorifère) et dont le revenu familial brut est inférieur à 70 000$ sont admissibles.

Jusque là, tout va bien. Cet investissement de 30 millions $ aura un impact direct sur des milliers de Néo-Brunswickois qui verront ainsi leur facture d’électricité diminuer. Cela diminuera aussi la pression sur le réseau d’Énergie NB, tout en ayant un impact positif sur l’environnement.

Normalement, le gouvernement Higgs mériterait nos félicitations et nos applaudissements. Malheureusement, le diable se cache comme toujours dans les détails même si, dans ce cas, ce ne sont pas les bénéficiaires du programme qui en souffriront.

Le gouvernement Higgs a fait un appel d’offres en 2019, remporté par une compagnie de Moncton, ce qui assure à celle-ci le monopole de la distribution des thermopompes gouvernementales. Si vous voulez profiter du programme, vous devez impérativement passer par cette entreprise.

Qu’une entreprise unique obtienne un contrat provincial n’est pas inédit. Par exemple, si vous contactez Énergie NB afin d’améliorer l’isolation de votre maison, vous serez là aussi dirigé vers un fournisseur préapprouvé et qui n’est pas nécessairement basé dans votre région. Il est par contre étrange de voir un gouvernement miser sur une entreprise à la suite d’un appel d’offres survenu trois ans avant la création d’un programme.

La distribution de milliers de thermopompes gratuites a toutefois un effet déstabilisateur sur des dizaines d’entreprises à travers le Nouveau-Brunswick. Pour plusieurs d’entre elles, la vente de ces appareils représente leur pain et leur beurre. Et voilà que du jour au lendemain, elles apprennent que le gouvernement leur livre une concurrence déloyale.

L’effet n’a pas pris de temps à se faire sentir. L’achat d’une thermopompe s’élève à quelques milliers de dollars. Pourquoi payer un tel prix auprès d’un commerce dans votre communauté si vous êtes admissibles à en recevoir une dont le coût sera absorbé par les fonds publics? Résultat, des clients annulent leur commande pour profiter de la générosité du gouvernement. Peut-on les blâmer?

Le programme des thermopompes gratuites doit rester en place. Il doit toutefois être modifié afin de permettre à toutes les entreprises qui en vendent de participer au programme.

Il suffit pour le gouvernement de déterminer le prix d’achat des thermopompes. Les personnes intéressées pourraient ensuite acquérir sans frais leur appareil où elles l’entendent. Le fournisseur se ferait ensuite rembourser auprès de Fredericton.

Le gouvernement Higgs n’a clairement pas pensé à l’impact de son programme sur le secteur privé. Il a mis sur pied une excellente initiative, mais sans réaliser le tort énorme qu’il causerait à des dizaines d’entrepreneurs.

Voilà qui est ironique de la part d’un premier ministre qui n’a jamais été chaud à l’idée de subventionner le développement économique, sa justification étant que ce n’est pas le rôle des politiciens de «déterminer les gagnants et les perdants». Or, c’est exactement ce qu’il vient de faire. Il doit rectifier le tir.