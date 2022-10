Sur le dos des municipalités et des contribuables

Après un parcours impressionnant, le ministre Daniel Allain a trébuché cette semaine. Son plan de financement des nouvelles entités municipales bientôt fusionnées est la cible de critiques. Avec raison.

En analysant le plan Allain, nous comprenons que le gouvernement provincial souhaite imposer la plus importante réforme municipale depuis les années 1960 de Louis J. Robichaud sans que cela ne lui coûte beaucoup plus cher. Pour y arriver, il demande aux municipalités et aux citoyens qui paient de l’impôt foncier de ramasser une bonne partie de la facture.

Comment entend-il s’y prendre? Tout cela est bien compliqué. Essayons d’y voir plus clair.

Le gouvernement verse 75,6 millions $ au monde municipal. Ce montant sera gelé pendant cinq ans, malgré l’inflation galopante, ce qui est en soi un problème.

Cette enveloppe de 75,6 millions $ comprend un financement de base qui est versé à toutes les municipalités, en fonction notamment de leur assiette fiscale. Les villes les plus populeuses reçoivent plus d’argent. Moncton reçoit environ 3 millions $ annuellement, Fredericton reçoit 2 millions $, etc.

Le ministre Allain a choisi de transférer cet argent aux commissions de services régionaux, à un rythme de 20% par année pendant cinq ans. La réforme de la gouvernance locale prévoit en effet que les CSR auront de plus grandes responsabilités. Il y a des coûts associés à celles-ci. Ils seront payés à même les subventions auparavant destinées à toutes les municipalités.

Celles-ci risquent donc de se retrouver avec un manque à gagner, même si certaines dépenses qu’elles assumaient auparavant seules seront dorénavant partagées sur une base régionale.

En plus du financement de base offert à toutes les villes, il existe aussi un programme de péréquation. Cet argent sert à permettre à toutes les localités de livrer des services de qualité et à prix comparables partout dans la province. La formule de calcul pour déterminer combien chaque ville ou village a droit est complexe et comprend des variables comme les dépenses par population, la densité, etc.

Les villes les plus riches ou en forte croissance, comme Moncton et Dieppe, n’y ont pas droit. Les pressions sont fortes sur le ministre, notamment dans les journaux anglophones du sud de la province, pour qu’il élimine ce programme ou le rende moins généreux.

Il a plutôt choisi de le maintenir, mais en fonction de ce qui était accordé aux entités pré-fusion en 2022, avec des ajustements liés à la croissance des assiettes fiscales. Cette décision est étonnante. Le paysage municipal subit une transformation radicale, avec les regroupements. La réalité des municipalité changera du tout au tout.

Il y a un autre problème avec le plan Allain et non le moindre. Avec les fusions viendront d’importantes dépenses supplémentaires prévues et imprévues. Les économies d’échelle censées être réalisées avec les regroupements ne se feront pas sentir dès le 1er janvier 2023. Certaines prendront des années à être réalisées.

Les municipalités ont donc réclamé une compensation spéciale pour réussir la transition. Daniel Allain invite plutôt les élus municipaux à utiliser à leur avantage la hausse des évaluations foncières. En termes plus clairs, le gouvernement Higgs préfère que les coûts de sa fusion soient épongés par les citadins qui paieront des impôts fonciers plus élevés.

Le gouvernement suggère aussi aux entités municipales d’augmenter leur taux d’imposition foncier aux entreprises. Les villes dont l’assiette fiscale stagne devront sans doute se résoudre à cette éventualité. Elles risqueront ainsi de devenir moins concurrentielles que les villes en forte croissance, lesquelles seront en mesure d’offrir un taux moins élevé de taxation à leurs entrepreneurs.

Le gouvernement Higgs impose une réforme et des fusions, mais ne veut pas payer les coûts qui y sont associés. Il pellette le problème dans la cour des municipalités.

Cette réforme du financement est bonne pour les finances du gouvernement Higgs et pour ses efforts d’engranger d’importants surplus budgétaires. Elle ne l’est pas autant pour les municipalités ni les contribuables fonciers.

Heureusement, Daniel Allain a envoyé des signaux vendredi laissant croire qu’il est ouvert à discuter avec les représentants municipaux et à écouter leurs doléances. Il doit retourner à la table à dessin ou accomplir un meilleur travail de communication afin de démontrer aux municipalités que cette réforme peut être réussie sans qu’elles y laissent leur chemise.