Higgs et Austin: indignes de gouverner

Qui se ressemble s’assemble. En nommant Kris Austin au sein de son conseil des ministres, le premier ministre Blaine Higgs a adopté une nouvelle fois une attitude hostile et méprisante à l’endroit des Acadiens. Cet homme mise sur la division pour arriver à ses fins. Une façon indigne de gouverner.

Blaine Higgs et sa garde rapprochée ont sans doute fait le calcul que la nomination de Kris Austin dans le cabinet allait susciter la controverse pendant une journée ou deux, mais que celle-ci s’éteindrait rapidement. Ne leur laissons pas le plaisir d’avoir raison.

Le 13 octobre 2022 est un jour sombre dans l’histoire politique moderne du Nouveau-Brunswick. Un premier ministre issu du Confederation of Regions a nommé dans sa garde rapprochée l’ancien chef de la People’s Alliance. S’opposer ouvertement aux droits et acquis de la population francophone du Nouveau-Brunswick n’est plus seulement toléré. C’est encouragé et source d’avancement au sein du gouvernement provincial.

Lors de la campagne électorale de 2018 qui l’a propulsé au pouvoir, Blaine Higgs a pour la première fois reconnu être prêt à diriger une coalition qui comprendrait la People’s Alliance, malgré les positions de ce groupuscule politique à l’encontre des francophones de la province.

À l’époque, le rejet de Blaine Higgs à l’endroit des francophones était moins assumé qu’aujourd’hui. Le Parti progressiste-conservateur a tenté de convaincre l’électorat qu’il était prêt à gouverner de façon générale avec tous les partis d’opposition, pas nécessairement les alliancistes. Le parti avait même fait publier une pleine page de publicité dans l’Acadie Nouvelle, dans laquelle M. Higgs déclarait aux francophones: «Je ne vous laisserai pas tomber».

Ces belles paroles ont rapidement pris le bord. La People’s Alliance a permis aux progressistes-conservateurs alors minoritaires de se maintenir au pouvoir. Blaine Higgs et Kris Austin se sont découvert des atomes crochus. Le deuxième a gagné la confiance du premier, si bien qu’il était réputé avoir plus d’influence que la plupart des ministres. Une phrase s’est imposée pour décrire la relation entre les deux hommes: Kris Austin dit tout haut ce que Blaine Higgs pense tout bas.

Le fait que le premier ministre a poussé vers la porte de sortie des ministres comme Dominic Cardy et Robert Gauvin, mais qu’il a ouvert grand la porte aux néo-coristes, est un rappel – un autre! – que les aspirations du peuple acadien ne comptent pas à ses yeux.

En avril 2018, Blaine Higgs justifiait le fait d’avoir milité contre le bilinguisme officiel dans les années 1980 en affirmant qu’il se sentait menacé par celui-ci en tant que jeune unilingue anglophone originaire d’un milieu rural. Il a ensuite soutenu avoir évolué sur cette question. Ce n’est malheureusement pas le cas. Il gouverne aujourd’hui comme si le Nouveau-Brunswick se résumait à l’axe Saint-Jean-Fredericton. Dans cette bulle où il évolue, l’Acadie n’existe pas.

Le cas de Kris Austin est différent. Celui-ci est plutôt un opportuniste. Il a d’abord échoué à être candidat pour le Parti progressiste-conservateur. Il a ensuite fondé la People’s Alliance en tentant de surfer sur la vague de colère survenue à la suite de la tentative des libéraux de vendre d’Énergie NB à Hydro-Québec, en 2010.

Dans les années qui ont suivi, le taux de popularité de l’Alliance a tourné autour de 2% (et parfois moins) dans les intentions de vote. C’est alors que le chef a imposé un virage à son parti, qui est devenu le porte-voix de tous les antifrancophones de la province. La stratégie lui a permis de se faire élire pour une première fois en 2018, puis d’être accueilli chaleureusement au sein du cercle des hommes de confiance de Blaine Higgs et d’être vu comme l’un des favoris à sa succession.

Le Nouveau-Brunswick est dirigé par un premier ministre qui a abandonné sa responsabilité de jouer un rôle rassembleur à l’endroit des francophones, des anglophones et des Autochtones. Celui-ci a accordé sa confiance et son appui à un ministre opportuniste qui s’est fait un nom en s’appuyant sur le ressentiment de la frange la plus intolérante de la population contre les francophones et leurs droits linguistiques.

Blaine Higgs et Kris Austin ont déjà causé beaucoup de dommages à l’harmonie linguistique dans notre province. Ils n’ont pas terminé leur travail de démolition. Ne faisons pas semblant que c’est normal. Ne faisons pas l’erreur de nous habituer.