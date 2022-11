Élections NB peut et doit faire mieux

Les élections municipales sont derrière nous. Elles ont en quelque sorte consacré la réalisation de la grande réforme de la gouvernance locale imposée par Fredericton.

Nous avons tendance à oublier à quel point le chantier décrété par le ministre Daniel Allain est important. Nous sommes en train de passer de 104 municipalités incorporées à 77 et de 236 districts de services locaux (DSL) à 12 districts ruraux.

Au total, 82 976 personnes ont pris la peine de se déplacer pour voter. Ce n’est pas énorme. Le taux a été plus faible dans les districts ruraux, ce qui n’a rien de surprenant. Plusieurs citoyens vivent dans des DSL qui ont été fusionnés à une ville contre leur gré et ne voyaient aucun intérêt d’élire un conseiller municipal ou un maire qui ne réside pas dans leur communauté.

Élections NB mérite une tape dans le dos pour une soirée électorale sans faille. Le scrutin s’est bien déroulé, tout le monde a pu voter sans problème et les résultats ont été dévoilés dans des délais raisonnables. C’est le strict minimum et la société de la Couronne a bien accompli cette tâche.

Nous croyons toutefois que les dirigeants d’Élections NB doivent prendre un pas de recul pour étudier ce qui a bien été… et surtout ce qui a moins bien fonctionné.

Élections NB a envoyé par erreur en octobre à plus de 260 000 électeurs une lettre dans laquelle il était affirmé erronément qu’il n’y avait pas de scrutin en novembre. La société de la Couronne a refusé d’envoyer la bonne information par la poste, fort probablement en raison des coûts que cela impliquait. Le fait qu’une gaffe d’une telle ampleur a pu avoir lieu et qu’elle a ensuite été balayée sous le tapis de cette façon dépasse l’entendement.

Les cartes d’électeurs ont par ailleurs été envoyées à la dernière minute. Si vous avez passé quelques jours sans aller à la poste à la mi-novembre, il y a de bonnes chances que vous ayez raté le vote par anticipation.

Enfin, aucune campagne de communication digne de ce nom n’a eu lieu afin d’encourager les électeurs des régions rurales à exercer leur devoir de citoyen. On y retrouve pourtant des milliers de gens qui avaient le droit de vote aux élections municipales pour la première fois de leur vie. La moindre des choses aurait été de faire un effort supplémentaire pour les en informer, au lieu de présumer qu’ils allaient tous accourir vers le bureau de vote le plus proche. «Nos citoyens ne sont pas habitués à cela et Élections NB a tout fait pour les mêler», a expliqué avec justesse Brad Mann dans les pages de l’Acadie Nouvelle.

Ce président d’un DSL dans le Restigouche ajoute avoir reçu l’appel aux candidatures d’Élections NB par la poste… après la date de clôture! Ces bévues, oublis et erreurs de jugement sont inacceptables. Nous sommes en droit de nous attendre à mieux.

Quant aux résultats en tant que tels, ils nous ont permis de jauger l’humeur des électeurs. Dans certaines municipalités comme Shippagan, Caraquet, Dalhousie et Grand-Bouctouche, les électeurs ont choisi la continuité. Le maire de la ville centre a été réélu ou a gagné par acclamation. Ailleurs, notamment à Île-de-Lamèque, à Belle-Baie, à Nouvelle-Arcadie et à Cambpellton, ils ont préféré miser sur une nouvelle voix afin de mener les destinées de leur entité municipale fusionnée.

Ces élus, autant les néophytes que ceux qui comptent des années d’expérience, auront fort à faire dans les prochains mois. Ces élections représentent une étape importante, mais ce n’est pas la seule ni la plus cruciale.

Les nouvelles villes (de même que les commissions de services régionales) auront de nombreux défis à relever, le premier étant d’atteindre l’équilibre budgétaire sans voir les comptes de taxes exploser. Le carcan budgétaire imposé par Fredericton risque d’appauvrir les municipalités, en particulier les plus pauvres, ce qui a fait dire à l’économiste Richard Saillant, dans sa chronique de mardi dans l’Acadie Nouvelle, que le gouvernement Higgs a manqué à son engagement de respecter les principes d’équité de Chances égales pour tous.

En rencontre éditoriale à l’Acadie Nouvelle cet automne, le ministre Daniel Allain s’est engagé à aider financièrement les municipalités qui auront besoin d’une aide ponctuelle, le moment venu. En ces lendemains d’élections, le moment est opportun de lui rappeler sa promesse et d’insister pour qu’il la tienne.