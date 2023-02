Il faut des clôtures fauniques entre Campbellton et Belledune

Le gouvernement Higgs a été forcé de plier deux fois plutôt qu’une en raison du mécontentement de la population, la semaine dernière. Nous l’invitons à poursuivre dans la même veine, cette fois en étant à l’écoute des préoccupations des citoyens du Restigouche.

Une centaine de kilomètres sépare les villes de Campbellton et de Bathurst. La plus grande partie de ce territoire est composée de forêts. Il n’est pas rare pour les automobilistes de voir un orignal ou un chevreuil le long de la route… ou d’encore plus près.

Rouler sur ce tronçon la nuit prend des allures d’une macabre loterie. En raison de leur pelage sombre, les orignaux sont pratiquement invisibles. Si l’un d’entre eux traverse le chemin au moment même où vous passez par là, vos chances d’éviter la collision sont minimes, peu importe votre niveau d’attention et votre vitesse. Les conséquences sont trop souvent funestes.

Dans la nuit du 30 août 2021, Shane Gallant était au volant de sa moto, dans la région de Charlo, quand il est entré en collision avec un orignal. Il n’était âgé que de 34 ans…

Il ne s’agissait pas d’un cas isolé. Un regard dans les archives de l’Acadie Nouvelle nous permet de constater que la route et les cervidés ont fait plusieurs blessés et victimes. Un motoneigiste en 2000, le conducteur de l’autobus du Titan d’Acadie-Bathurst en 2002, une motocycliste en 2006, des ambulanciers en 2022, une mère qui se rendait à l’accouchement de sa fille en 2022… les histoires qui font l’actualité sont diverses et nombreuses. Certaines tombent rapidement dans l’oubli, sauf pour ceux qui ont vécu le drame ou qui sont aujourd’hui en deuil, alors que d’autres marquent les esprits sur une plus longue période.

En 2007, Kristina Borris, de Malauze, a percuté un orignal et a subi de graves blessures. Le décès de Claire Pitre dans un accident similaire, l’année suivante, l’a incitée à entreprendre une croisade afin de convaincre le gouvernement d’installer des clôtures anti-orignal dans le secteur du lac Duff, près de Campbellton, ce qui fut fait sur une douzaine de kilomètres en 2010.

Mme Borris poursuit depuis sa quête afin que des clôtures soient érigées sur un plus grand nombre de kilomètres.

Les gouvernements hésitent depuis toujours à installer des clôtures en raison de leur coût. Quand ils acceptent de le faire, c’est souvent à la suite de pressions populaires. Plusieurs pétitions ont ainsi recueilli des milliers de signatures au cours des années. Certaines ont permis de sensibiliser les ministres; la plupart ont été ignorées.

Après le décès de Shane Gallant, une pétition comprenant plus de 4000 signatures a été remise au gouvernement pour le convaincre de doter de clôtures de protection de la faune le segment de route où l’accident est survenu.

La réponse du premier ministre Blaine Higgs à la requête a été sans appel et a fait une nouvelle fois la preuve de son insensibilité et de son aveuglement: cessez de prendre la route en soirée!

Nous avons depuis appris qu’un coroner a mené une enquête et rédigé un rapport dans lequel il recommande l’installation de clôtures entre Campbellton et Belledune.

Le gouvernement Higgs, plus soucieux de protéger ses intérêts que ceux de la population, n’a pas rendu public le rapport. Il aura fallu que l’Acadie Nouvelle fasse pression pour que les conclusions soient révélées au grand jour.

Un coroner n’est pas un juge. Il n’a pas le pouvoir de forcer les gouvernements à adopter ses recommandations. Néanmoins, parce que celles-ci résultent d’une enquête sérieuse et indépendante, les gouvernements ont le devoir de faire tout en leur pouvoir pour les mettre en vigueur.

On ne ressent toutefois pas cette obligation morale à Fredericton. Le ministère des Transports et de l’Infrastructure s’est contenté d’une vague promesse d’augmenter les travaux de débroussaillage, de faire plus de sensibilisation et d’examiner la possibilité d’améliorer l’éclairage. Il n’a même pas répondu directement à la recommandation d’ériger des clôtures de protection de la faune.

Ce rapport du coroner confirme ce que les gens du Restigouche savent et disent depuis longtemps: le gouvernement doit installer des clôtures entre Campbellton et Belledune. Assez de temps et de vies ont été perdus en raison de l’inaction de Fredericton.